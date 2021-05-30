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Масові точки вакцинації можуть відкритися у будь-якому місті, рішення про це ухвалює місцева влада, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Масові точки вакцинації можуть відкритися у будь-якому місті, рішення про це ухвалює місцева влада, - Ляшко

Рішення про відкриття в містах центрів вакцинації приймає влада на місцях.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожне місто може відкрити масові точки для вакцинації. Ми розробили алгоритм, проводили кілька тренінгів", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що вакцинація в Україні тепер здійснюється на 4 платформах: мобільними бригадами, в пунктах щеплення, які відкрив МОЗ, в пунктах для рутинної вакцинації, в центрах вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко

Міністр також зазначив, що в нових центрах вакцинації у вихідні можуть зробити щеплення громадяни, що записалися в додатку "Дія", незалежно від віку.

Нагадаємо, 29 травня в Міжнародному виставковому центрі в Києві і на стадіоні "Арена Львів" почали працювати центри вакцинації.
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Топ коментарі
+3
зе-дебиллы еще не купили нормальную вакцину в соответствующих обьемах, а уже обещают массовую вакцинацию.
А все потому, что имитация бурной деятельности - это единственный способ оставаться на плаву у шутов квартала95. Поскольку живущий без мозгов электорат "73%" верит в красивые видосики и громкие заявления, а не в реальные факты.
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30.05.2021 07:20
+1
А в нас десь є нормальна вакцина аби вакцинуватись? Виродки купили китайський фуфломіцин, а собі - пфайзер, і тепер хочуть нас цими китайськими сцяками вакцинувати. Хай шукають дурнів і далі.
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30.05.2021 07:23
+1
этот вменяемее степанова, но надо возвращать Супрун
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30.05.2021 07:26
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фуфломицин китайский вкалывать будете?Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса COVID-1929 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 2Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5737Новое британо-норвежское исследование утверждает, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел естественным образом от летучих мышей.Читать далее
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30.05.2021 02:16 Відповісти
Сказал что в воду перднул чем вакцинироваться по несколько человек раз всемь дней на 100 лет там где села и поселки будет степь уже
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30.05.2021 04:40 Відповісти
А в нас десь є нормальна вакцина аби вакцинуватись? Виродки купили китайський фуфломіцин, а собі - пфайзер, і тепер хочуть нас цими китайськими сцяками вакцинувати. Хай шукають дурнів і далі.
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30.05.2021 07:23 Відповісти
зе-дебиллы еще не купили нормальную вакцину в соответствующих обьемах, а уже обещают массовую вакцинацию.
А все потому, что имитация бурной деятельности - это единственный способ оставаться на плаву у шутов квартала95. Поскольку живущий без мозгов электорат "73%" верит в красивые видосики и громкие заявления, а не в реальные факты.
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30.05.2021 07:20 Відповісти
этот вменяемее степанова, но надо возвращать Супрун
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30.05.2021 07:26 Відповісти
К сентябрю обещали сделать две украинских вакцины, но государство не дало на их разработку ни копейки, исследования проводятся на деньги спонсоров. Тем временем гундявый недомерок дороги на кладбище строит на деньги ковидного фонда
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30.05.2021 07:59 Відповісти
Это похоже на очередную репризу из Кварталов. Помещений можно понаходить, персонал туда насадить, вакцины -де? Пока будут вакцинировать 65+. Так это и так происходит в поликлиниках. В общем девиз власти:-що би не робити, аби не робити".
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30.05.2021 09:50 Відповісти
 
 