Два десятки країн, зокрема Україна, закликали звільнити Протасевича та інших білоруських журналістів, - Держдеп США
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Країни, що входять до Коаліції за свободу ЗМІ, випустили спільну заяву. Документ підписала 21 країна світу, включно з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.
"Це безпрецедентна і шокуюча дія - фронтальний наступ на свободу ЗМІ, що призвело до серйозних наслідків для права на свободу слова і думки в цілому", - йдеться в тексті заяви.
Підписанти наголосили, що цей інцидент ще більше викликає занепокоєння на тлі "масштабної кампанії замовчування незалежних голосів у Білорусі". Зокрема мова йде про обшуки в редакції незалежного білоруського видання TUT.BY 18 травня і арешту співробітників ЗМІ. У заяві вказується, що всього близько 400 журналістів і працівників ЗМІ в Білорусі зіткнулися з різними формами репресій під час президентських виборів в країні 9 серпня і їх наслідків.
Країни закликали негайно звільнити Протасевича і зазначили, що особи, причетні до нападів на журналістів, повинні бути покарані.
"Коаліція за свободу ЗМІ вимагає негайного і безумовного звільнення пана Протасевича, а також інших журналістів і працівників засобів масової інформації, затриманих в Білорусі під час виконання своєї роботи", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
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Ну, как мы знаем, у белорусов свой протесный путь: дарить цветы своим палачам и ждать пока таракан сам убежит в ужасе от происходящего.
А может они хотят, чтобы европа им прислала простестующих?
Если бы Протасевич приехал на машине и его бы поймали в центре Минска - такого шума бы не было. Ну да, ещё один "герой" в застенках КГБ.
Здесь вся проблема в том, КАК его поймали. Именно на это Европа и съагрилась.
То, что там был ещё Протасевич, это печально, но государства ЕС как и любые другие нормальные государства правильно расставляют приоритеты. Сажать самолёты с гражданами ЕС неправильно, за это надо наказывать.
А Протасевич - это дополнительный повод, не более.
И потом - ну кого там в Беларуси убивают? Граждан Беларуси? А, простите, ЕС разве где-то обязалось защищать граждан Беларуси? Вроде бы нет.
Так что убили - плохо, можно выразить озабоченность. Ну или глубокую озабоченность.
Но в целом - это дело Беларуси и её народа. Народ вроде попротестовал и успокоился. Значит всё норм. Такова логика.
бдсм..........
а навальному нехрен было назад соваться в пасть к психопату.
а психопата только могила исправит.
Впрочем, если тебе нравился - называй себя.
одобряю, молодец, веретено, хорошо снова само себе лишь о себе написало: "OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха. ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!"
Впрочем, если тебе нравился - называй себя.
одобряю, молодец, OLD PEW , хорошо снова само себе лишь о себе написало: "OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха. ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!"
Только так можно заставить этих безответственных бигусов отвечать за свои дела.
Скабеева с Норкиным и Соловьевым нервно курят в стороне.
Просьба, окурки в каналы не бросать.
Вопрос:
Кого эта вата выбрала в Белоруси на последних выборах?
Варианты ответа:
А. Тихановскую.
Б. Лукашенко.
В. Ваш вариант ответа.
Олег Тихонов 055f40a1
беларусы майданить не будут, там сразу присоединение к рашке и радостные визги беларусской ваты которой там 90%
30.05.2021 01:46
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Вопрос в другом - за кого из них голосовала большая часть ваты.
Ти ж прагнеш в рашку, а там так..
Вот я, был бы я на том самолёте, очень бы не хотел, чтобы за штурвалом был бы такой "герой".
Потому что:
1. У пилотов есть инструкция как действовать в таких ситуациях. Действовать надо строго по ней. Всегда. Это закон, который написан кровью.
2. Рядом с бортом летит боевой самолёт. Это как бы намекает на единственный возможный исход геройства.
3. Что там за Протасевич в салоне, что ему грозит и прочее - какое до того дело пилотам? Их задача думать обо всех на борту, а не решать политические головоломки.
Трюк, который беларусские и российские спецслужбы провернули, чтобы задержать «врага народа» Романа Протасевича, конечно, поражает своей наглостью. Однако при спокойном размышлении, этот эпизод легко укладывается в логику событий, которые происходят в «Союзном государстве» России и Белоруссии. Только в последние дни здесь на весь мир поиграли мускулами, принудив Запад всерьез принять возможность полномасштабного вторжения России в Украину. Первое чтение прошел законопроект, запрещающий баллотироваться в Госдуму лицам, хоть отдаленно причастным к запрещенным организациям, что в российском случае означает - всем недовольным. Из России изгнали «Радио Свобода». В Беларуси закрыли самый крупный независимый информационный портал TUT.BY, его сотрудники помещены в СИЗО. На следующий день после задержания Протасевича Лукашенко запретил СМИ снимать несанкционированные акции. В беларусской колонии умер 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок, принимавший участие в протестах прошлого года. Федеральная служба исполнения наказаний продвигает идею создания в России трудовых лагерей для осужденных, а «РИА Новости» публикует статью, в которой расписывается польза от ГУЛАГа, ведь люди в нем были накормлены, обеспечены работой и медицинским обслуживанием. «Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с "Асторией" и "Метрополем", но для сотен тысяч простых людей он становился - как бы парадоксально это ни звучало - социальным лифтом», - пишет тамошняя журналистка. Со свистом и грохотом Россия и ее беларусский филиал несутся в сторону все более откровенного ада. В 1983 году, когда Рейган назвал СССР империей зла, он уточнил, что «борьба, происходящая сейчас в мире, никогда не будет решена бомбами и ракетами, армией или военной мощью. Реально мы имеем дело с духовным кризисом; это - испытание воли и моральной веры». Правда, уже в 1988 году сдал назад, посчитав горбачевские изменения достаточными, чтобы не видеть больше в Советском Союзе источник глобального зла. Но вот колесо истории провернулось, и мы снова становимся свидетелями того, как разворачивается, куражась и с каждым днем все больше хамея и зверея, самая настоящая империя зла. Причем нынче она не маскируется под самое справедливое общество в мире. Цель максимально проста и откровенна: удержать у власти двух старых мерзавцев, готовых убивать всех, кто поставит под сомнение их право безраздельно распоряжаться ресурсами своих стран и судьбами подданных. «Испытание воли и моральной веры» экс-советскими людьми и их детьми было проиграно. Отдельный вопрос, могло ли быть иначе и за счет чего. И большой привет Западу. Под разговоры о своих непреходящих ценностях и о прагматичном сотрудничестве, там как-то пропустили момент, когда Россия снова стала представлять моральный вызов. Бог уже с тем, что всемогущие лидеры мира свободы и демократии не в состоянии защитить чужих граждан, ставших жертвами террора негодяев, переписавших на себя свои страны. Они и себя оказываются не в состоянии защитить, утираясь от каждого следующего кремлевского плевка, которые становятся все чаще и смачнее. Прав, прав был Рейган: настоящий духовный кризис. Откровенное зло не встречает отпора и от безнаказанности становится все наглее, все опаснее. А у всех, кто эту безнаказанность наблюдает, пропадают и вера, и воля. Возможно, в некой исторической перспективе российско-беларусский режим, совсем свихнувшись в самоизоляции от ненависти к прочему миру, и развалится, открыв новое окно возможностей для своих народов. Но, во-первых, может ведь еще очень долго не разваливаться. А, главное, сколько еще отличных ребят за это время загубит. Давайте за Рому Протасевича выпьем и других заложников Лукашенко и Путина. Вдруг кому-то из них повезет вырваться.
Налил и немедленно выпил - Леонид Швец
https://kontrakty.ua/article/176673