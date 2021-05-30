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бойовик (3383) обстріл (20911) Донбас (21732) операція Об'єднаних сил (4158)

За минулу добу немає втрат, 6 порушень режиму тиші. Російські окупанти стріляли з мінометів 120-го калібру і ПТРК поблизу Новозванівки, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За минулу добу немає втрат, 6 порушень режиму тиші. Російські окупанти стріляли з мінометів 120-го калібру і ПТРК поблизу Новозванівки, - ООС

За минулу добу, 29 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Близько населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл в  бік позицій наших захисників з мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів.
В районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів", - випливає з повідомлення.

Крім цього зазначається, що противник зробив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7:00 ранку, 30 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

Також читайте: СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ. ФОТОрепортаж
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Знову ж таки- бойових втрат немає.
А хто знає, скільки списали на небойові...
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30.05.2021 08:17 Відповісти
Війна йде, йдуть обстріли а військових реформ досі немає! Влада просто витрачає наш час на пусті балачки!
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30.05.2021 14:56 Відповісти
Ну коли ми вже перестанемо писати,говорити--"тишина". ЇЇ немає і небуло. Кожний день ідуть обстріли,майже кожний день поранені і часто загиблі. Слово "тишина" становиться лайкою і визиває тільки розчарування від наших посадовців,політиків і журналюг.
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30.05.2021 08:56 Відповісти
Вата в мізках заважає ?
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30.05.2021 15:09 Відповісти
 
 