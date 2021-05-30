За минулу добу немає втрат, 6 порушень режиму тиші. Російські окупанти стріляли з мінометів 120-го калібру і ПТРК поблизу Новозванівки, - ООС

За минулу добу, 29 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Близько населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл в бік позицій наших захисників з мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

В районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів", - випливає з повідомлення.

Крім цього зазначається, що противник зробив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7:00 ранку, 30 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

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