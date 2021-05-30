В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нові випадки зараження COVID-19. Серед них - 85 дітей і 10 медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за даними міністерства охорони здоров'я за минулу добу:
госпіталізовано – 1 330 осіб;
летальних випадків – 84;
одужало – 5 733 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 15 199 осіб,
методом ІФА – 3 289 осіб,
експрес-тестами – 14 002 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 201 472 особи;
одужало – 2 036 148 осіб;
летальних випадків – 50 472;
проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
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смерті від вірусу на совісті дегенератів, які не вірять у вірус і демонстративно ігнорують маски, гігієну та дистанцію
Как-то так.
Данные по заболевшим коронавирусом в Киеве и областях:
Киев - 298 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее - 453);
Винницкая область - 80 (134);
Волынская - 160 (170);
Днепропетровская - 438 (405);
Донецкая - 334 (408);
Житомирская - 134 (117);
Закарпатская - 105 (47);
Запорожская - 252 (354);
Ивано-Франковская - 72 (85);
Киевская - 303 (348);
Кировоградская - 63 (66);
Луганская - 58 (56);
Львовская - 344 (269);
Николаевская - 192 (214);
Одесская - 174 (201);
Полтавская - 188 (183);
Ровенская - 201 (236);
Сумская - 121 (191);
Тернопольская - 98 (122);
Харьковская - 371 (299);
Херсонская - 132 (154);
Хмельницкая - 171 (121);
Черкасская - 164 (139);
Черновицкая - 64 (77);
Черниговская - 89 (135).
Из шести областей с самой низкой заболеваемостью (выделил жирным) - ни одной южной.
Кроме того, аномальная заболеваемость и смертность от ковида в шведских домах престарелых портит картину. В развитых странах пожилым, особенно женщинам, дают повышенные дозы витамина Д для профилактики остеопороза. И что-то эффекта не было видно.
якби все людство на 100% правильно одягли маски, то вірус зник би за пару тижнів
тому якщо якась худоба у громадському місці знаходиться без маски, то ця худоба несе для мене небезпеку, отже цю худобу варто бити в рило
По Латинской Америке то там сейчас и должно идти на увеличение, в Южном полушарии наступнает сезон зимы.