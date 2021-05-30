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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 592 людини, всього - 1 015 978, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 592 людини, всього - 1 015 978, - МОЗ

8 592 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 травня 2021 року. Одну дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані - 1 473 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 015 978 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 015 976 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 125 437 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 141 413 щеплень.

Протягом доби працювали:

-102 мобільні бригади,

- 300 пунктів щеплення.

Станом на 30 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 604 651 людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали
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А учителей всех провакцинировали ?
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30.05.2021 09:06 Відповісти
вони не всі хочуть.
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30.05.2021 09:08 Відповісти
вакцини вистачає
я подав заявку в "Дія" з місяць тому, вчора подзвонили уточнили і запропонували вівторок чи середу на вибір
вакцинація на м.Лівобережна (Виставковий Центр)
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30.05.2021 09:11 Відповісти
хто хоче, той робить
хто не хоче, той скиглить і ниє і шукає причину в інших, чому йому так погано живеться
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30.05.2021 09:12 Відповісти
Зебил, сам вакцинируйся китайским дерьмом, причем дважды. квартал95 вакцинировал свои семьи пфайзером, почему я должен рисковать своим здоровьем ради обогащения мед мафии степанова, которые хорошо прибарахлились на откатах от закупки чайна фуфломицина?!
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30.05.2021 11:21 Відповісти
такими темпами 5 лямов ляшко-санитар сможет только на бумаге провакцинировать....повторит судьбу степашки-санитара
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30.05.2021 13:00 Відповісти
 
 