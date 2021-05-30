"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста
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Президент України Володимир Зеленський привітав жителів столиці з Днем Києва.
Своє привітання глава держави розмістив на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - написав він.
Топ коментарі
+48 Привет
показати весь коментар30.05.2021 09:21
+44 саша паламарчук
показати весь коментар30.05.2021 10:13
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар30.05.2021 09:30
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Будь ласка, зачекайте...
Либи хороших людей, а не стены
Не думала, що є такі дивні люди.
Біситиме вас безкінечно.
Життя в Києві є нестерпним, дихати нема чим, машину поставити ніде бо всюди заставлено АН, ВМ, ВІ, АМ, ВВ...
Зато вони сидять у своїх новозбудованих гетто-коробках серуть на голови і "дууже ******* Київ..."
Нешановні, ви повинні любити свої міста де ви народились, закінчили школу, а не чуже знищене вами покидьками "понаїхавшими" місто...
только великий сладчайший папередник правильно поздравит Киев.
быдло оно и в африке быдло
Если бы Киев был человеком, то тебя и Киев послал бы!
Поздравляю всех с днем Киева!
Старик - старый мужчина, вступивший в последний период жизни - старость.
В это время большинство мужчин утрачивают способность организма к продолжению рода и доживают свой срок до смерти.
Старость часто характеризуется ухудшением здоровья, впаданием в маразм и постепенным угасанием функций организма.
Старуха - старая, некрасивая, часто отвратительная женщина, вступившая в последний период жизни - старость.
В это время женщины утрачивают способность организма к продолжению рода и доживают свой срок до смерти.
Старость часто характеризуется ухудшением здоровья, впаданием в маразм и постепенным угасанием функций организма.
ты хотел бы обнять Киев? - а он воооот такого роста!
так что решай сам, обнимать спереди или сзади
Уровень 10-летнего ребенка. Кого вы выбрали? Чьим быдлошуткам смеялись?
А вот если бы кива был человеком..
Какое оно убогое
Реальність:
в общем задержались вы в гостях кривороги ******, но вы то уже себя киевлянами считаете скорее всего чуть ли не коренными )) задушил бы тебя Киев в объятьях любви как собаку бешенную
Йому у відповідь :" F//ck you!!!"
Йому у відповідь :" F//ck you!!!"