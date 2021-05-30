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День Києва (21) Зеленський (17371) Київ (13823)

"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів столиці з Днем Києва.

Своє привітання глава держави розмістив на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - написав він.

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Топ коментарі
+48
Ты сегодня укол пропустил что ли??
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30.05.2021 09:21
+44
Доброго ранку!

"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 5119
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30.05.2021 10:13
+38
"Если бы Киев был человеком, сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!" С днем ​​рождения!", - поздравление Зеленского с Днем города - Цензор.НЕТ 7875
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30.05.2021 09:30
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Если бы Киев был человеком,то он отправил бы клована в Кривой Рог.
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30.05.2021 09:59 Відповісти
скорее в нокаут, при попытке обнять ))
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30.05.2021 10:07 Відповісти
"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 7715
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30.05.2021 10:03 Відповісти
А про запах маасковской шаурмы где? "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 8572
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30.05.2021 10:06 Відповісти
У нас на кварталі теж є такий дурник.
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30.05.2021 10:06 Відповісти
Бісить, коли некияни починають зізнаватися в любові до Києва, не розуміючи нічого про моє місто...
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30.05.2021 10:06 Відповісти
******** зебильное, шо ты несешь? Какую власть Порошенко отдал Медведчуку? Не при зеленом придурке ли тот стал депутатом ВР? Не у всех фимоз головного мозга , как у тебя.
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30.05.2021 10:25 Відповісти
дебіл, ти хоч би читав щось інше, окрім медодичок... Може знав би, що та труба була завжди в державній власності... тільки не України... що довести власність кінцевого бенефіціара ЗМІ - важка задача, але мусить бути зроблена так, "щоб комар носа"...
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30.05.2021 10:35 Відповісти
Яакже, соя. #Анівсьоврут. Не може Свиночолий недоГетьман бути не-святим.
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30.05.2021 11:00 Відповісти
Кацапы под хохлов молотят!
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30.05.2021 11:14 Відповісти
Вот я не иею любви к Киеву за автопробки, изувеченную архитектуру, совковое архаичное метро. Но мне нравится много киевоян стремящихся к свободе, подымающихся против узурпаторов.
Либи хороших людей, а не стены
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30.05.2021 12:19 Відповісти
Зрозуміло.
Не думала, що є такі дивні люди.
Біситиме вас безкінечно.
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31.05.2021 06:30 Відповісти
Доброго ранку!

"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 5119
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30.05.2021 10:13 Відповісти
Если бы Киев был человеком, то на объятие зеленого дурачка последовала бы двоечка и коронный хук слева!
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30.05.2021 10:13 Відповісти
Закрой рот! Он твой президент!!!
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30.05.2021 11:15 Відповісти
Нет. Он твой преЗЕдент Голобородько. Ты же неспособен отличать киношных персонажей от реальных марионеток олигархов. Для нормальных людей он не президент, а все тот же писюнист, наркоман и балабол, да еще и плотно натянутый на руку Бени Коломойского. А хочешь узнать, на чьи деньги снимались "Скоты", "Слуга народа" и прочие киношедевры? А про операцию "Буратино" ты слышал? А про ермаков всех мастей ты, конечно, тупо забыл. А кто ты вообще такой, чтобы кому-то трот затыкать?
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30.05.2021 11:33 Відповісти
нА ПАРАШКУ ЧМО !!!!
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30.05.2021 11:53 Відповісти
"Хорошая идея!"

"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 888
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30.05.2021 12:32 Відповісти
ЧМО - членограй мародер особливий.
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30.05.2021 10:17 Відповісти
"Из анналов", как грится....

"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 1837
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30.05.2021 12:34 Відповісти
Если для маленького зеленого чма Киев старик, то Рим, Афины, Иерусалим, Луксор и другие древние города - трупы, мумии? Какое же оно недолуге, блин. И что же мне так стыдно...
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30.05.2021 10:21 Відповісти
а чого на сайті нема привітання від мера Кличко? Адже відповідно до концепції європейського самоврядування жителів міста першим має вітати саме мер, а преЗЕдент, якщо захоче - в другу чергу!
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30.05.2021 10:21 Відповісти
уже есть)
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30.05.2021 14:56 Відповісти
Если б Зеленский был деревом, я б захерачил топором этот гребаный сорняк.
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30.05.2021 10:22 Відповісти
Зє💩43кг лох у всьому, але посміховисько вселенського масштабу!
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30.05.2021 10:24 Відповісти
Почему бы ко дню города вместо вонючих кабинок не открыть 10 классных стационарных туалетов, чтобы люди не мочились "старику" на лицо ?
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30.05.2021 10:24 Відповісти
Отвечу тебе, как киевлянин - ПНХ! и ЗекоМанду забери с собой! Слава Богу, на последних выборах в Киеве, слуги отсосали у ЕС, а верещучка у Кличка! Очень надеюсь, что вся страна поправится от этой зелёной заразы.
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30.05.2021 10:25 Відповісти
Добре, що ЗЄ не сказав: "Якби Київ був роялем, я сьогодні..."
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30.05.2021 10:28 Відповісти
Знищили моє місто і його інфраструктуру. Довели до того що всі кияни втікають на вихідні з Києва на дачі подалі.
Життя в Києві є нестерпним, дихати нема чим, машину поставити ніде бо всюди заставлено АН, ВМ, ВІ, АМ, ВВ...
Зато вони сидять у своїх новозбудованих гетто-коробках серуть на голови і "дууже ******* Київ..."
Нешановні, ви повинні любити свої міста де ви народились, закінчили школу, а не чуже знищене вами покидьками "понаїхавшими" місто...
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30.05.2021 10:32 Відповісти
Дійсно настільки багато даунецьких номерів?
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30.05.2021 10:35 Відповісти
Еще больше, чем платных тролей, которые тут прославляют идиота с отбитыми мозгами
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30.05.2021 11:10 Відповісти
Всяких много.... Но в 2014 было особенно много донецких и луганских, они массово в Киев поехали, на сегодня, многие номера уже поменяли на местные.
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30.05.2021 11:18 Відповісти
Рожи только не поменяли.
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30.05.2021 14:13 Відповісти
І як ще Київ терпить це .....
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30.05.2021 10:39 Відповісти
єслі би Кієв біл єврєєм...
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30.05.2021 10:42 Відповісти
ой какая зрадуля зрадненькая.
только великий сладчайший папередник правильно поздравит Киев.
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30.05.2021 10:43 Відповісти
по крайней мере, он насрет себе в штаны жиденько, как это умеет 42-летний зеленый дурачок=)
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30.05.2021 12:57 Відповісти
а почему ты написал про сладчайшего потужнейшего папередника "по крайней мере, он насрет себе в штаны жиденько, как это умеет 42-летний зеленый дурачок=)"
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30.05.2021 19:54 Відповісти
Гарне поздоровлення
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30.05.2021 11:03 Відповісти
Какое отношение имеет криворогульный клоун к Киеву и киевлянам? Лучше пускай этот мароский петух, засунет себе в очко свои поздравления.
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30.05.2021 11:13 Відповісти
"Затасует",как говорят подольские старожилы - а они уж знают,как сказать.. "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 5589
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30.05.2021 12:06 Відповісти
Якби Зе було людиною, його теж можна було обійняти, спитати: "воно тобі треба було?" і він би заплакав, сказав, що його заставили і вернувся б на сцену.
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30.05.2021 11:15 Відповісти
Кацап ты ДУРАК!
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30.05.2021 11:16 Відповісти
"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 2621
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30.05.2021 11:23 Відповісти
можно хрипатую ворону вывести из 95 рыгатника. но вывести 95 рыгатник из вороны - никогда
быдло оно и в африке быдло
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30.05.2021 11:17 Відповісти
Зеля, кто тебя только не посылал...
Если бы Киев был человеком, то тебя и Киев послал бы!
Поздравляю всех с днем Киева!
"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 65
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30.05.2021 11:26 Відповісти
А старик Киев ответил бы: "Пошел ты в жопу, ЗЕ".
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30.05.2021 11:29 Відповісти
"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 3980
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30.05.2021 11:34 Відповісти
"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 1409
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30.05.2021 12:04 Відповісти
Та называй старпер, чо уж там криворожский даун
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30.05.2021 11:41 Відповісти
Якби Київ був людиною він би сказав-"Іди нафіг мудак"!
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30.05.2021 11:43 Відповісти
Найвідоміші київські мурали «ожили» до Дня Києва і заспівали «Київський Вальс» https://www.youtube.com/watch?v=QnIPuDkFbYQ. Це зробили завдяки додатку Reface.
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30.05.2021 11:48 Відповісти
Воно без охорони у Києві і кроку ступити не може. У неділю, 30 травня о 17:50, у столиці під Офісом Президента відбудеться акція з назвою "Покажіть нам справедливість!". Її учасники хочуть висловити підтримку Сергію Стерненку та запитати в Президента України Володимира Зеленського, де обіцяний справедливий суд. Був би не чмо, вийшов би поспілкуватись з киянами.
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30.05.2021 11:49 Відповісти
чМО ЗЕЛЕНОЕ, СКОРО ТЫ ПОЛУЧИШЬ ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ ОТ КИЕВА И КИЕВЛЯН !!!!
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30.05.2021 11:50 Відповісти
Наверное, это любя.

Старик - старый мужчина, вступивший в последний период жизни - старость.
В это время большинство мужчин утрачивают способность организма к продолжению рода и доживают свой срок до смерти.
Старость часто характеризуется ухудшением здоровья, впаданием в маразм и постепенным угасанием функций организма.

Старуха - старая, некрасивая, часто отвратительная женщина, вступившая в последний период жизни - старость.
В это время женщины утрачивают способность организма к продолжению рода и доживают свой срок до смерти.
Старость часто характеризуется ухудшением здоровья, впаданием в маразм и постепенным угасанием функций организма.
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30.05.2021 11:57 Відповісти
Каждый день,прыгая по ямам "широких проспектов спальных районов" столицы (!!!) ,матюкаешься и думаешь - зато сепарам,лядь,мостов понастроил,обниматель уев !
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30.05.2021 12:04 Відповісти
отвечу в той же манере:
ты хотел бы обнять Киев? - а он воооот такого роста!
так что решай сам, обнимать спереди или сзади
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30.05.2021 12:11 Відповісти
Київ завжди молодий. оновлюваний та квітучий!!! Пишаємось своїм містом! ✌💖
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30.05.2021 12:13 Відповісти
папу сашу своего стариком называй, быдло зеленое
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30.05.2021 12:14 Відповісти
"Если бы Киев был человеком, ...

Уровень 10-летнего ребенка. Кого вы выбрали? Чьим быдлошуткам смеялись?
А вот если бы кива был человеком..
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30.05.2021 12:24 Відповісти
сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!"
Какое оно убогое
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30.05.2021 12:50 Відповісти
"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 8331
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30.05.2021 12:55 Відповісти
хрестик у лєнкі зайвий, вони не хрещені.
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30.05.2021 13:10 Відповісти
Коли ти вже здохнеш, віслючара?
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30.05.2021 13:35 Відповісти
А от Киева ещё что-то осталось? Моё впечатление что в последнее время стародавний Киев методично практически полностью уничтожили. Как будто и не было никогда истории, Киева, русов.
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30.05.2021 13:41 Відповісти
Потенціал міста-гетто не вичерпався, ще можна тикати "свічки" над магістралями, купують же.
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30.05.2021 13:53 Відповісти
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"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 728

Реальність:

"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста - Цензор.НЕТ 616
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30.05.2021 13:58 Відповісти
Меле шо попало...
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30.05.2021 14:05 Відповісти
Фамильярный дурачек
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30.05.2021 14:20 Відповісти
Ск
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30.05.2021 14:20 Відповісти
Людей с таким "оригинальным" мышлением нельзя допускать к власти. Власть в их руках прямо рассыпается, как пересохшая глина и превращается в грязь по которой все ходят.
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30.05.2021 15:49 Відповісти
А у відповідь почув:" пі.пі.пі.пі."
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30.05.2021 16:04 Відповісти
ты бы и селфи ********, а ****** вайаааж.
в общем задержались вы в гостях кривороги ******, но вы то уже себя киевлянами считаете скорее всего чуть ли не коренными )) задушил бы тебя Киев в объятьях любви как собаку бешенную
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30.05.2021 17:22 Відповісти
Мож ты(вы) и прав , обмельчал Киев. При Владимире Крестителе Киев был человеком, высылал на выселки в мокшинские болота всех каличек, в том числе и умишкой.
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30.05.2021 19:27 Відповісти
Молодец, хорошее поздравление.
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30.05.2021 20:03 Відповісти
Старик сердцебиение которого заряжает ??? Кто же тебе такое наворотил с текстом . У пожилых часто аритмия. А тут Вова старика уже реанимировать надо, если удастся конечно.
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30.05.2021 20:05 Відповісти
"Якби Київ був людиною", уявляю собі Микиту Кожемяку, але нехай це буде Віталій який при спробі збоченця його обійняти розвертає його на 180° та дає копняка в сраку щоб воно летіло до самого Ростова.
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30.05.2021 20:16 Відповісти
В старому американському к.фільмі Еді Мерфі галасив з вікна хмарочосу: " I love you New York!".
Йому у відповідь :" F//ck you!!!"
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31.05.2021 08:17 Відповісти
В старому американському к.фільмі Еді Мерфі галасив з вікна хмарочосу: " I love you New York!".
Йому у відповідь :" F//ck you!!!"
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31.05.2021 21:27 Відповісти
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