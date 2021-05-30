Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times
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У розвідці Британії заявили, що коронавірус COVID-19 може мати лабораторне походження. Однак, це потрібно перевіряти.
Про це газеті The Sunday Times заявили джерела в спецслужбах Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що в розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.
Раніше повідомлялось, що норвезький вірусолог Біргер Серенсен і професор лондонського Університету Святого Георгія Ангус Далгліш збираються оприлюднити доповнену версію своєї роботи, у якій вони вже більше року стверджують, що вірус має штучне походження.
Топ коментарі
+16 Amber
показати весь коментар30.05.2021 09:57
+13 Olexa Pluzh
показати весь коментар30.05.2021 09:59
+12 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар30.05.2021 10:21
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Хоч дехто і не визнає, але навіщо тоді ті лабораторії, як не для створення біологічної зброї.
Как и то что красножопые за всю эпидемию имели зараженных как у нас - за неполную неделю. Кто бы мог подумать, всего в 35 раз больше населения и зараженных около 100000, тогда как Стебанов насчитывал у нас тока за день до 20 тыс.
вскормили падаль называется, прав был чЛенин - за бабло Запад продаст веревку на которой и будет повешен.
Є причина і слідство.
Можеш добавити вибух в новосибірському центрі вірусології "Вектор", що стався 16.09.2019 18:10
19 жовтня в Ухані відкривають Всесвітні військові ігри, на яких успішно виступає команда військових із РФ. І там однозначно були представники російських спецслужб.
У грудні кількість людей в Ухані, хворих на "пневмонію", набуває вибухового характеру. Тобто вірус почав поширюватися там із листопада. Головне питання: занесли COVID-19 із Росії в Ухань випадково чи навмисно?
Наприкінці грудня 2019 року Китай інформував Всесвітню організацію охорони здоров'я про спалах пневмонії в Ухані. Збудник хвороби встановили 7 січня 2020 року, ним виявився раніше невідомий тип коронавірусу SARS-CoV-2 (спричинюване ним захворювання назвали COVID-19).
27 січня 2020 року російські ЗМІ повідомили, що "Вектор" розробляє аж дві вакцини проти коронавірусу. Навіть більше, з'ясувалося, що це єдиний у країні центр, який здатний проводити тести на COVID-19. Нагадаю, що в січні "Вектор" уже повним ходом тестував на коронавірус проби, надіслані з Москви. Тобто там знали про COVID-19 ще до того, як Китай повідомив про нього у Всесвітню організацію охорони здоров'я.
Обізнаність "Вектора" щодо COVID-19, про який у вересні минулого року у світі практично ніхто не чув, почасти пояснювали інформацією, що з'явилася у РФ ще 1999 року, коли начальник управління з біологічного захисту міністерства оборони Росії Валентин Євстигнєєв розповів, що "Вектор" наприкінці 1980-х був центром розроблення та промислового виробництва "наступальних біологічних препаратів". Планували, що розроблені "Вектором" штами віспи, туляремії, чуми, сибірської виразки тощо поміщатимуть у боєголовки різних систем озброєння.
https://gordonua.com/ukr/publications/-odnokursnik-putina-shvets-jakshcho-spetssluzhbi-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-tse-shans-dlja-nastupnikiv-pribrati-putina-zvinuvativshi-jogo-v-zlodijstvi-1493860.html
Может китайцы и "помогли", только потом поняли, что им досталось.
Отсюда у России, у которой руки от задницы растут, первая вакцина!
кацапы не способны создать ничего своего. Вот спереть и присвоить - это они умеют.
Х..йню створити косяпен власне мастаки
Вот например новость лета 2020 где рашка говорит, что ей нет смысла воровать вакцину, потому, что она будет делать ее по лицензии. Но "что-то пошло не так" и они начали клепать разбавленную ослиной мочой Астру под брендом Спутник V.
https://www.bbc.com/russian/news-53455854
Если докажут и пойдут иски к КНР - гудбай Китай.
The Sunday Times предполагает, что китайских исследователей заставили держать все в тайне, когда они пытались привлечь внимание широкой общественности к вероятной утечке вируса из лаборатории. Ранее версии об утечке не публиковали массово и называли теорией заговора, однако сейчас ученые жалуются о том, что им не давали даже рассматривать такую вероятность.
Недавно вирусолог из Норвегии Биргер Серенсен и профессор лондонского университета Святого Георгия Ангус Далглиш разместили в журнале Кембриджского университета QRB Discovery статью, в котором рассмотрели возможность искусственного происходения коронавируса. Они утверждают, что до этого многие научные издания отказывались размещать их работу, да и для этой публикации пришлось изменить основную тему. Авторы намерены вскоре обнародовать другую версию своей работы.
Белый дом уже поднял вопрос о происхождении COVID-19 в Китае. Так американская разведка выяснила, что сотрудники Уханьского института заболели и обратились к медикам в ноябре 2019 года. Спецслужба представила доклад накануне заседания Всемирной организации здравоохранения, на котором должны обсудить дальнейшее расследование происхождения коронавируса.
До этого ученые сообщили о новых доказательствах создания COVID-19 в уханьской лаборатории. Как уверяют исследователи, в коронавирусе содержатся четыре аминокислоты, которые очень редко встречаются в природе. Предполагается, что китайские вирусологи начали специально создавать реверсивные версии вируса, чтобы замести следы.
Я тоді як раз і припускав що витік біологічної зброї почали маскувати витоком якогось схожого але менш небезпечного вірусу (щоб розмити і зменшити загальну смертність)
23 января.
а з ним разом-всю "верхівку" ВОЗ.
Хто саме з них зробив невідомо але якщо не знайдуть, то ця епідемія буде не останньою та не найбільш смертельною.
Так що готуйтеся в міру можливостей
хоча,судячи з того,що Китай не"переводить стрілки" на рашу,то теж можливо..
Силенко..У тебе вдома електронний мікроскоп?
особисто визначив наявність "шипу"?
Надибав на сайті СтопКор,цікаву аналітику,суть якої можна передати
слідуючою цитатою:"Далгліш і Соренсен стверджують, що китайські вчені взяли природний "хребет" коронавірусу, виявлений у китайських печерних кажанів, і прикріпили до нього новий «шип», перетворивши його в смертельний і дуже заразний SARS-Cov-2. "
Тобто почалася ТРЕТЯ СВІТОВА БІОЛОГІЧНА ВІЙНА !
https://stopcor.org/v-yevropi-dovely-shho-koronavirus-stvoryly-u-laboratoriyi-v-uhani/
Проте це може бути як розробка китайців так і розробка когось з анти-китайців - РФ чи США.
Однак, Китай є більш ймовірним
Это для размышления просто или не просто.Есть и противоположные мнения.