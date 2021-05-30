Ембарго на газ і нафту, відключення SWIFT і зупинка "Північного потоку-2", - Порошенко розповів, які санкції зупинять Росію

Україна робить все можливе для свого захисту від російської агресії, але їй потрібна підтримка Заходу.

Про це в інтерв'ю французькій газеті "Le Figaro" розповів п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ми боремося за свою країну, але нам потрібен єдиний фронт Заходу на підтримку України. Потрібні міжнародні санкції – починаючи з ембарго проти російського газу і нафти, замороження російських активів, відключення Росії від платіжної системи Swift", – вважає Порошенко.

"Ми потребуємо допомоги у зміцненні наших систем безпеки і оборони через співпрацю з НАТО та придбання летальної оборонної зброї. Путін не повинен мати жодних ілюзій щодо суворості ціни, яку він заплатить, якщо продовжить агресію", – наголосив Порошенко.

За його словами, Захід також мав би перешкодити будівництву трубопроводу "Північний потік-2".

"В іншому разі це було б запрошення Путіну продовжувати свою агресію проти нашої країни. Те, що відбувається на Донбасі, – це не заморожений конфлікт. З початку року російські сили вбили 43 українських солдатів", – констатує п’ятий президент.

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"По-друге, війну треба припинити. Для цього існує лише один інструмент: розгортання місії "блакитних шоломів" під мандатом Ради Безпеки ООН на всій окупованій території", – вкотре нагадав Порошенко.

"Найбільша помилка президента Зеленського – це думати, що він може укласти мир з Путіним. Російський президент не хоче миру з Україною. За два роки він видав 200.000 російських паспортів населенню в окупованому Донбасі, оскільки хоче мати привід захистити російських громадян на нашій території. Це абсолютно незаконно. Це повзуча окупація Донбасу", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".