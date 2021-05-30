УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5071 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1 035 19
Зеленський (17371) Хорватія (187)

Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи

Президент України Володимир Зеленський привітав Хорватію з Днем державності.

Таке привітання глава держави розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю дружню Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС", - написав Зеленський.

Крім цього, він висловив упевненість в тому, що партнерство між Україною і Хорватією має значні перспективи.

Також читайте: Хорватія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, - глава МЗС республіки

Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи 01Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи 02 партнерство має значні перспективи.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
А Порошенко тим часом на передову привіз контр снайперське обладнання, вартістю більше 20 млн. гривень. Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 7171
показати весь коментар
30.05.2021 11:40
+7
Ховатию с Днем Независимости!
а клоун, на то и клоун, чтобьі по бумажке мямлить
показати весь коментар
30.05.2021 11:41
+6
Зеленский - "Наше партнерство имеет значительные перспективы"

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 5794
показати весь коментар
30.05.2021 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Порошенко тим часом на передову привіз контр снайперське обладнання, вартістю більше 20 млн. гривень. Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 7171
показати весь коментар
30.05.2021 11:40 Відповісти
С точки зрения любого зе-барана ты сейчас грязно выругался. Зе-бараны твердо уверены, что Порох ездил на фронт клубникой торговать.
показати весь коментар
30.05.2021 11:52 Відповісти
Ховатию с Днем Независимости!
а клоун, на то и клоун, чтобьі по бумажке мямлить
показати весь коментар
30.05.2021 11:41 Відповісти
Зеленский - "Наше партнерство имеет значительные перспективы"

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 5794
показати весь коментар
30.05.2021 11:42 Відповісти
хорвати - це ж такі самі хвошизде, як і українці, бо намагались використати гітлерівців для національно-визвольної боротьби
показати весь коментар
30.05.2021 11:42 Відповісти
они уже в НАТО!
показати весь коментар
30.05.2021 11:42 Відповісти
Этот ******* еще в хорватию не летал за наш счет.
показати весь коментар
30.05.2021 11:44 Відповісти
Нехай дома сидит. В Оман уже налетал, спасибо ему! Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 8178
показати весь коментар
30.05.2021 11:51 Відповісти
Za dom spremni !
Zhije Hrvatska !
показати весь коментар
30.05.2021 11:52 Відповісти
Ой!!! Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 4661
показати весь коментар
30.05.2021 11:53 Відповісти
вей !
показати весь коментар
30.05.2021 11:58 Відповісти
Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 1615
показати весь коментар
30.05.2021 12:20 Відповісти
Если вы не были в Хорватии на отдыхе остров Брач,вы не жили в этой жизни...,куда там Крымской, Сочинской и прочим Геленджикским Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 2973 Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 2973 ПОМОЙКАМ... Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 8471 Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 8471
показати весь коментар
30.05.2021 12:05 Відповісти
"Искренне поздравляю" "Ценим твердую поддержку". Зецарь? Или добавить "от имени всего Украинского народа" косоворотка мешает?
показати весь коментар
30.05.2021 12:08 Відповісти
Meanwhile in Croatia....
Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 2533

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/05/30/7123807
показати весь коментар
30.05.2021 12:19 Відповісти
UKRAINE FOREVER

Зеленське сьогодні зранку в Твіттері:
- привітало гімнастів України з перемогою- привітало Хорватію з днем державності
- повідомило про смерть посла України в Таіланді

Про привітання столиці України, в якій він тимчасово президент, ніхто не нагадав.. або часу не вистачило.. Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 5617
показати весь коментар
30.05.2021 12:27 Відповісти
Хорватия поддерживает Украину в ее евроатлантическом стремлении, но перспектив никаких нет, потому что Зе не очистил ОП, как сказал Байден, от кремлевских фээсбэшников, он продолжает сидеть на шпагате, а наш быдлячий народ безмолвствует.
показати весь коментар
30.05.2021 12:47 Відповісти
Ну що це як не цинізм?Він дякує інших,а сам зробив все,щоб провалити ПДЧ.Звилини не вистачило навіть посла,від Украіни, в НАТО призначити.
показати весь коментар
30.05.2021 16:01 Відповісти
 
 