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Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський привітав Хорватію з Днем державності.
Таке привітання глава держави розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро вітаю дружню Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС", - написав Зеленський.
Крім цього, він висловив упевненість в тому, що партнерство між Україною і Хорватією має значні перспективи.
партнерство має значні перспективи.
Топ коментарі
+9 саша паламарчук
показати весь коментар30.05.2021 11:40
+7 акаб акабіч
показати весь коментар30.05.2021 11:41
+6 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар30.05.2021 11:42
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а клоун, на то и клоун, чтобьі по бумажке мямлить
Zhije Hrvatska !
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/05/30/7123807
Зеленське сьогодні зранку в Твіттері:
- привітало гімнастів України з перемогою- привітало Хорватію з днем державності
- повідомило про смерть посла України в Таіланді
Про привітання столиці України, в якій він тимчасово президент, ніхто не нагадав.. або часу не вистачило..