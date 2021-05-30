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Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла України в Таїланді Бешти: Жахлива новина
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Президент України Володимир Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла України в Королівстві Таїланд Андрія Бешти.
Слова співчуття глава держави розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, помер посол України в Таїланді Бешта, - МЗС
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