Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла України в Таїланді Бешти: Жахлива новина

Президент України Володимир Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла України в Королівстві Таїланд Андрія Бешти.

Слова співчуття глава держави розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, помер посол України в Таїланді Бешта, - МЗС