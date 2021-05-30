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Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У глобальному рейтингу популярності Spotify наша група Go_A вже кілька днів - на першому місці з композицією SHUM.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" правозахисник Сергій Наумович, інформує Цензор.НЕТ.
"Напевно, що це перший випадок в історії, коли ми змусили весь світ намагатися співати українською", - додав він.
Топ коментарі
+42 акаб акабіч
показати весь коментар30.05.2021 12:21
+36 Чайка Київ
показати весь коментар30.05.2021 12:23
+22 rofs
показати весь коментар30.05.2021 12:53
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Будь ласка, зачекайте...
тобто Go-A означає - впєрьод, Адольф!
ги
"впєрьод" - це forward!
go - це "йди"!
https://music.youtube.com/watch?v=FjkfEl-ntQ4&list=RDAMVMFjkfEl-ntQ4
С начала создания состав группы менялся 14 раз.
Музыканты Go_A происходят из разных краёв Украины: Катерина Павленко - Нежин, Тарас Шевченко - Киев, Игорь Диденчук - Луцк, Иван Григоряк - Буковина.
Все, кроме Диденчука, ранее играли тяжёлый рок.
Катерина Павленко работает также руководителем хора ветеранов, а Шевченко был в рэп-группе, Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах.
Википедия
Тому нам треба навчитись з лимону робити лимонад
Мне понравились комменты в ютубе, где кто-то написал: ни одного слова не понял, понял только что теперь надо начать учить украинский
Это дорого стоит...
Спасибо вам.