Пісня Go_A "SHUM" у рейтингу популярності Spotify кілька днів посідає перше місце

У глобальному рейтингу популярності Spotify наша група Go_A вже кілька днів - на першому місці з композицією SHUM.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" правозахисник Сергій Наумович, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, що це перший випадок в історії, коли ми змусили весь світ намагатися співати українською", - додав він.

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