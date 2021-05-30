УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 880 96
Крим (12752) посол (1006) Донбас (21732) Мельник Андрій (224)

Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства

Україна погодиться поліпшити відносини з Росією, якщо Москва виплатить Києву репарації за всіх загиблих на Донбасі і відновить зруйновані райони.

Про це заявив посол України в ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Крім цього, РФ, за його словами, повинна вивести свої війська з Донбасу, а також повернути Україні окупований Крим. І тоді Київ погодитися помиритися з Москвою.

"Необхідно відновити територіальний суверенітет України. Після цього Москва повинна відновити зруйновані райони, виплатити репарації мільйонам українських жертв і офіційно принести вибачення за всі звірства. Це кінцева точка всіх подальших кроків на шляху до примирення", - заявив дипломат.

Також читайте: Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+30
Извиниться? И всё? А по моему должны понести наказание и наказание жесточайшее.
показати весь коментар
30.05.2021 12:34
+28
если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы

Все ж понимают, что пока Украину представляет вот это
Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1898

Украина будет только выгребать пилюлей со всех сторон.

Поэтому щеки конечно можно надувать, но только для того, чтобы потом выдохнуть и перекркститься.
показати весь коментар
30.05.2021 12:38
+22
Они должны прекратить своё существование
показати весь коментар
30.05.2021 12:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Извиниться? И всё? А по моему должны понести наказание и наказание жесточайшее.
показати весь коментар
30.05.2021 12:34 Відповісти
Они должны прекратить своё существование
показати весь коментар
30.05.2021 12:39 Відповісти
выплатить репарации и извиниться за все зверства
показати весь коментар
30.05.2021 12:44 Відповісти
А международного трибунала вы проводить не советуете? Тогда нахрена тот суд в Гааге? да и нюрнбергский процесс надо просто вычистить и вымарать из истории человечества.
показати весь коментар
30.05.2021 13:02 Відповісти
и сами повесить путлера
показати весь коментар
30.05.2021 18:20 Відповісти
тобто цього ніколи не станеться
показати весь коментар
30.05.2021 12:34 Відповісти
ніколи не кажи ніколи Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 5457
показати весь коментар
30.05.2021 12:41 Відповісти
скорше за все так. Тому нам треба привчатися жити у стані війни довгі десятиліття.
показати весь коментар
30.05.2021 13:18 Відповісти
правильный посол
показати весь коментар
30.05.2021 12:35 Відповісти
да , это килька пряного посола
показати весь коментар
30.05.2021 12:41 Відповісти
верно.
но дойчи пачему малчат?
или ани нихтферштейн?
показати весь коментар
30.05.2021 12:35 Відповісти
Северный поток речь отобрал.
показати весь коментар
30.05.2021 12:38 Відповісти
они путинферстеа
показати весь коментар
30.05.2021 12:46 Відповісти
как сказал Невзоров- диктаторы крови не боятся.
показати весь коментар
30.05.2021 12:35 Відповісти
Не будьте зверем.
В зоопарках по паре можно держать.
показати весь коментар
30.05.2021 12:41 Відповісти
дальше?по скорости извинения различных эрзей и мокш и будем судить о чистосердечности
показати весь коментар
30.05.2021 12:42 Відповісти
це в теорії...- а в практиці ...., різні речі...
показати весь коментар
30.05.2021 12:38 Відповісти
если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы

Все ж понимают, что пока Украину представляет вот это
Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1898

Украина будет только выгребать пилюлей со всех сторон.

Поэтому щеки конечно можно надувать, но только для того, чтобы потом выдохнуть и перекркститься.
показати весь коментар
30.05.2021 12:38 Відповісти
кто все? за себя говори. бредятина
показати весь коментар
30.05.2021 12:40 Відповісти
Я про Homo sapiens.
Про кацапус вульгарис и малоросус зебилус я ничего не говорил.
показати весь коментар
30.05.2021 12:42 Відповісти
Как там саммит НАТО и блокирование СП-2 поживают?

Заметно, чтобы западные партнеры были готовы поддержать узурпированную ЗЕ власть себе в ущерб?
показати весь коментар
30.05.2021 12:47 Відповісти
Ты чего-то опять не понял, зебил?

Извини, но это уже сугубо твои проблемы.
показати весь коментар
30.05.2021 12:49 Відповісти
зебила можешь глотнуть. то, что тьі против клоуна не делает тебя грамотньім, вменяемьім человеком
показати весь коментар
30.05.2021 12:50 Відповісти
что это за петухи-защекины?
показати весь коментар
30.05.2021 12:45 Відповісти
Это ЗЕзидент и его команда (учитывая, что он весь Квартал-95 пристроил у власти).
Не фотошоп, не черный пиар.

Это реальный жизненный путь и кредо ЗЕ.
показати весь коментар
30.05.2021 12:48 Відповісти
то зека-рецидивіста нам пхають, то шута горохового, так щоб двох зайців убити: за ниточки смикати і державу принизити
показати весь коментар
30.05.2021 22:43 Відповісти
І забути про наше існування
показати весь коментар
30.05.2021 12:38 Відповісти
И забрать мусоров выродков
показати весь коментар
30.05.2021 12:39 Відповісти
і ***** мені на 5 хвилин для особистої задушевної бесіди!
показати весь коментар
30.05.2021 12:39 Відповісти
а як же натхнення. невже 5-ти хвилин досить
показати весь коментар
30.05.2021 12:40 Відповісти
беседовать будешь с применением топора или с применением вил?
показати весь коментар
30.05.2021 13:01 Відповісти
Должна, конечно, но об этом надо соответствующе напоминать. Мои 2 раба тоже сперва не хотели работать, без сапогом по морде с этим народцем тяжело...
показати весь коментар
30.05.2021 12:39 Відповісти
***
Немає в мене хати на селі.
А так охоче звів би при нагоді!
І мав би хоч який там шмат землі
і двох рабів-рашистів... От і годі!

Щоб щастям необділеним вважати
себе у цьому плинному житті.
Щоб рузькі вміли сіяти і жати,
а не стріляти у моїх братів.
показати весь коментар
30.05.2021 14:20 Відповісти
Не можу не погодитися.
Та за такі "вольності" дерьмак звільнить вас з посади і буде вимагати вибачитись перед фуйлом. Чекайте сповіщення.
показати весь коментар
30.05.2021 12:40 Відповісти
Поки що кремль платить тільки Зеленському через його говносеріали, щоб "просто перестав стріляти" і бачив мир, якого немає, в очах путіна.
показати весь коментар
30.05.2021 12:40 Відповісти
Респект послу!!Рубит правду матку от чего на болотах вой стоит
показати весь коментар
30.05.2021 12:41 Відповісти
Посол Мельник только и может что молоть языком. Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1885
показати весь коментар
30.05.2021 12:43 Відповісти
Здається мені,що отой посол недаром має таке файне прізвище-Мельник.Вічно воно щось меле.Учора щось- там Байдену наказував зробити у Женеві,сьогодні патяка про паРашеські репарації,які мацькваординці мають виплачувати Україні,завтра накаже лібер фрау Меркель тицьнути пуцці дулю під самого носа,післязавтра накаже мос"є макаронові щось зробити ну і т.д. Хто ото такий розумак у МЗСУ,що взяло отого н"юмюнхаузена на роботу?
показати весь коментар
30.05.2021 15:16 Відповісти
Сначала ядренну бимбу на мацкву, а уж потом думать о каком то примирении
показати весь коментар
30.05.2021 12:44 Відповісти
Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 5354
показати весь коментар
30.05.2021 12:46 Відповісти
зпуSSкний бачок?
показати весь коментар
30.05.2021 12:52 Відповісти
тётя роза

- Изя, а ты давно не испытывал чувства глубокого удовлетворения?
- Давно, Сёма. Последний раз, когда Черненко хоронили.
показати весь коментар
30.05.2021 12:49 Відповісти
А я вот чегой подумал.
Русские гниды! А не напомните ли мне дату крещения Московии?
показати весь коментар
30.05.2021 12:50 Відповісти
Нет! Зато мы точно знаем дату,когда войска гетьмана Сагайдачного ее сожгли!
показати весь коментар
30.05.2021 15:20 Відповісти
+ Ликвидировать базы РФ в Крыму включая базу ЧФ в Севастополе ( за нарушения договора об аренде) + выдать всех государственных изменников Украине ( являющиеся гражданами Украины на январь 2014 г.) + военные преступники из граждан РФ должны предстать перед судом ( желательно международным трибуналом) + РФ дает международные гарантии впредь не вмешиваться во внутренние и международные дела Украины и не препятствовать ее вступлению в НАТО, ЕС, союзные договоренности с США.
показати весь коментар
30.05.2021 12:51 Відповісти
лучше сексфантазии, чем этот неосуществимый бред.
показати весь коментар
30.05.2021 12:58 Відповісти
Ответ прост - Миру и установления нормальных ( хороших) отношений не бывать. Все чисто без фантазий.
показати весь коментар
30.05.2021 15:35 Відповісти
только не забывай добавлять, что с кацапами.
показати весь коментар
30.05.2021 19:43 Відповісти
Так они и сегодня граждане Украины. Ни Рашка, ни кто бы то еще не могут за Украину решить вопрос гражданства.
показати весь коментар
30.05.2021 13:00 Відповісти
о чем же и речь. Украина должна решить этот вопрос. О запрете ( с уголовным наказанием) за наличие второго ( российского) гражданства, хотя в идеале и за любое другое , кроме украинского.
показати весь коментар
30.05.2021 15:36 Відповісти
Ты бот или просто тупой идиот? В Крыму всем насильно навязали второе гражданство. Без него там нереально прожить ни дня
показати весь коментар
30.05.2021 18:27 Відповісти
ТЫ идиет...да еще и в добавок сопливый... Я говорил о наличии российских паспортов внутри свободной Украины в первую очередь кто здесь живет. !!!! ( а не на оккупированных территориях) Тем кто хочет выехать из оккупированных территорий в Украину и при этом ему " насильственно" вручили под клятву рашен паспорт, пускай рвет его на границе ( ему в Украине делать с ним нечего) называет Путина х-лом на камеру а Рашу агрессором, и оккупантом, дает соответствующую расписку, лишается прав избирать и быть избранным лет на десять и пожалуйста на Родину. ( по поводу насильственного рашен гражданства, то могу тебе сообщить новость, тоже самое происходит и в ОРДЛО., с той только разницей что не поголовно ( пенсионеров не трогают) Ну и на добавок - у нас существует закон о запрете на второе гражданство с автоматической утратой украинского.. Только "элита" так его выхолостила ( у них то по два- три есть) что спустили этот закон в унитаз. Мнения могут быть разные, в моем понимании гражданство должно быть одно. Как можно приносить присягу не одному, а двум а то и трем государствам.. А потом выбирать по надобности то или иное.
показати весь коментар
30.05.2021 22:32 Відповісти
Звірства кацапів проти України та інших сусідів території Імперії Зла продовжуються не одне століття. Тому їм вибаченням може бути лише припинення існування їх як окремої держави.
показати весь коментар
30.05.2021 12:51 Відповісти
"примерение" с кацапами невозможно априори... кто думает о примерении, не понимает их дикую и ненавистную к Украине природу.
показати весь коментар
30.05.2021 12:57 Відповісти
Через пару недель фашисты будут праздновать т.н. "День России".
На самом деле, это день государственной независимости.
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_России

https://ru.wikipedia.org/wiki/Декларация_о_государственном_суверенитете_РСФСР

Свиньи, поясните! Как вы, мразь, можете быть "наследником СССР", если вы, подонки, вышли из него... в числе первых?! Задолго до Украины и других?
показати весь коментар
30.05.2021 12:58 Відповісти
твоя психология рабская
можешь удостовериться ,
когда покупая кацапское -
стимулируешь их зверства
показати весь коментар
30.05.2021 13:01 Відповісти
Исходя из реалий и того, что кацапы истребляют украинцев. освобождая территории под заселение орками, то решение проблемы - только ликвидация московщины и создание множества государств и с возвратами захваченных ранее территорий законным владельцам / Финляндии - Карелию, Монголии -Туву, Японии - Сахалин и далее по списку/
показати весь коментар
30.05.2021 13:02 Відповісти
Начинай ликвидацию, тупой бот
показати весь коментар
30.05.2021 18:34 Відповісти
РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться /Слыхали от начальника Мельника . Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба./ Стратегия, консолидация и синергия (!) , - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма/ Кодлан Коломойского принимает украинцев за идиотов, радостно " хавающих" всё кодлану в голову пришедшее
показати весь коментар
30.05.2021 13:05 Відповісти
Андрей Мельник -вот наш следующий, настоящий украинский президент, и этим вопросом украинский народ должен вплотную заниматься, сегодня нет задачи важнее!
показати весь коментар
30.05.2021 13:13 Відповісти
Очередной пистобол и пустобрех. Тупо мелет языком , не отдавая себе отчет, что выполнить его трепологию нереально
показати весь коментар
30.05.2021 18:28 Відповісти
заявил посол Украины в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру"

Це прекрасно)
показати весь коментар
30.05.2021 13:17 Відповісти
Вже почули від Мельника, що мають зробити НАТО, Байден і РФ. Чекаємо, коли він скаже що має і мусить робити Президент України. Сподіваюсь не забуде згадати про корупційну шоблу "слуг", російських агентів Козира і Казбека, що керують украінскою владою разом з українськими олігархами з багатьма паспортами.
показати весь коментар
30.05.2021 13:26 Відповісти
А еще Хренлостан обязан забрать к себе на постоянное прозябание всех предателей Родины-висельников из крыма и дамбаса. Чтобы освободить место жительства для людей.
Также ***** Обнуленное обязано отсосать хрен у Кадырки-обезьяны в публичном уже режиме.
показати весь коментар
30.05.2021 13:30 Відповісти
100% тільки ТАК!
показати весь коментар
30.05.2021 13:39 Відповісти
На этой ветке сидят все профессора политологи, сплошные советы путлеру, луке, киеву, и ни слова, чем должны заниматься мы, украинцы, то есть тем, на что мы можем и обязаны влиять, или интереснее умничать, "решать глобальные" вопросы, или философским пиз.ешем, вернитесь на гркшную землю, нам нужен украинский президент.
показати весь коментар
30.05.2021 13:49 Відповісти
Репарації і масові депортації кацапні в Росію.
показати весь коментар
30.05.2021 14:02 Відповісти
Калаш в руки. билет в Украину и шагом марш устраивать депортации, ******* диванное
показати весь коментар
30.05.2021 18:28 Відповісти
Эти слова -чистый пиар. Никто из окружения Зели (в том числе нынешние зедипломаты), ничего подобного делать не хотят.
показати весь коментар
30.05.2021 14:17 Відповісти
Новий голова МЗС.
показати весь коментар
30.05.2021 14:22 Відповісти
новий президент!
показати весь коментар
30.05.2021 14:43 Відповісти
Клоуна мало? Захотелось еще одного пистобола?
показати весь коментар
30.05.2021 18:29 Відповісти
никаких извинений-только трибунал. высшая мера наказания для путлера и его окружения.
показати весь коментар
30.05.2021 14:23 Відповісти
Если перевести с дипломатического: мы помиримся с этими резиновыми изделиями тогда, когда рак на горе свистнет. Скорее засРашка на кусочки распадется, что, с Б-жьей помощью, скоро и произойдет.
показати весь коментар
30.05.2021 14:33 Відповісти
когда свиньи полетят Посол України в ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 5957
показати весь коментар
30.05.2021 14:44 Відповісти
Нам вообще многие должны, американцы за северный поток, немцы за 2 мировую, евреи за большевиков революционеров, кацапы по жизни должны. А если хорошенько присмотреться, то должников ещё дюжину можно легко набрать.
показати весь коментар
30.05.2021 15:50 Відповісти
За зверства можно извиниться? Он ипанутый или придуривается?
показати весь коментар
30.05.2021 17:19 Відповісти
Путина и его банду должен судить международный трибунал!
показати весь коментар
30.05.2021 17:29 Відповісти
Напиши резолюцию в Совбез, клоун, где Россия тут же наложит на него вето
показати весь коментар
30.05.2021 18:33 Відповісти
...клоун, ******* диванное, пистобол и пустобрех, тупой бот, просто тупой идиот...(с)
вот это уровень дискуссии! sasha20142014, ты чьих будешь?! Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 7732
показати весь коментар
30.05.2021 20:24 Відповісти
Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы...
Кроме этого, РФ, по его словам, должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой. Источник: https://censor.net/ru/n3268314

ДІЛО КАЖЕ, ХАЙ ПОВЕРТАЮТЬ КРИМ, ВИХОДЯТЬ З ДОНБАСУ І ВИПЛАЧУЮТЬ РЕПАТРІАЦІЇ - 500 млрд доларів мінімум, але Кремляндія ворог Україні назавжди - яка

тут може бути дружба з живодерами і московитським моральним дном Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 7767
показати весь коментар
30.05.2021 18:22 Відповісти
73% готовы подарить Крым, извиниться и поцеловать в жопу путлера. Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 2092
показати весь коментар
30.05.2021 18:24 Відповісти
Извиниться? Эта вонючая паРаша должна исчезнуть с лица планеты за все свои преступления. Только такое "извинение" примет Украина. И не меньше.
показати весь коментар
30.05.2021 19:22 Відповісти
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
показати весь коментар
30.05.2021 22:44 Відповісти
Донбас у вишиванках і без лаптів 19-20 століття.
https://www.youtube.com/watch?v=KIzUnmPGJ2c
Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства - Цензор.НЕТ 5036
показати весь коментар
31.05.2021 01:45 Відповісти
 
 