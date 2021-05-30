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Україна мусить якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна мусить якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко

Україна повинна зробити свою "домашню роботу" і провести реформи, необхідні для досягнення критеріїв членства в НАТО.

Про це в інтерв'ю французькій газеті "Le Figaro" заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"До мого президентства рівень підтримки вступу до ЄС становив 30% та 16% – до НАТО. Наприкінці мого терміну підтримка зросла до 71% щодо членства в ЄС та 59% – щодо НАТО", – нагадав Петро Порошенко.

"Ми повинні зробити свою роботу з реформування країни і досягнення критеріїв членства в ЄС та НАТО шляхом безпрецедентних реформ, започаткованих за моєї каденції. Нам треба швидко отримати План дій щодо членства в НАТО", – вважає Порошенко.

"Ніхто не знає, де Путін з’явиться завтра. Сім років тому проти України розпочалася крайня хвиля російської агресії. У 2008 році це було в Грузії, потім в Нагірному Карабасі і до цього в Придністров’ї, Сирії та Абхазії. Він є причиною триваючих військових конфліктів. Протягом семи років в його політиці не було жодних змін", – констатує п’ятий президент.

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"Те, що ми побачили наприкінці квітня, тренуванням не було. Це було значне збільшення російської військової присутності на нашому східному кордоні та інструментом тиску на Україну і на наших партнерів, США та ЄС. Путін так і не відвів свої війська. Він лише зробив вигляд, що відходить, відступивши на кілька кілометрів. Тоді як Україна протистоїть Росії, мова йде не лише про її територіальну цілісність, це боротьба за свободу, безпеку та демократію в Європі", – говорить Порошенко.

"Український народ обрав своє майбутнє в Об’єднаній Європі та НАТО, але для нього це абсолютно неприйнятно. Путін не має меж. Ось чому він розпочав агресію в 2014 році, що призвела до анексії Криму. Однак ані Крим, ані Донбас його не задовольнять. Він хоче всю Україну, бо вважає себе царем і не може уявити свою Росію меншою за колишню Російську імперію", – наголошує Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+27
Украина должна как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1946
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30.05.2021 12:56
+23
потому, что 90% кацапо-совкодротов включая тебя жаждут рускава мира !
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30.05.2021 12:55
+21
Чуствуете разницу
- инфантил ЗЕ: "Они нам должны".
- президент Порошенко: "Украина должна".

И вроде бы об одном и том же.
Но ЗЕ - это позиция малолетнего дебила "Мама, ну купи мені шось бо всруся".
А Порох - это позиция взрослого ответственного человека, который знает, что чтобы что-то получить надо что-то сначала сделать.
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30.05.2021 13:02
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Самоубийцы политические.
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30.05.2021 13:25 Відповісти
Что бы завтра не идти на допрос,никакой клубники не надо. Надо сказать ,что смотрел новый сезон "Сватов" и забыл про все на свете!
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30.05.2021 13:17 Відповісти
Україна повинна якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7090
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30.05.2021 13:23 Відповісти
24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./28.02.07 Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11/07/2017 Только 46% украинцев хотят в НАТО, - опрос./ Повышение процента желающих вступить в НАТО-задача читателей цензора.
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30.05.2021 13:18 Відповісти
А чего, остались ещё реформы недоделанные? Україна повинна якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4188
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30.05.2021 13:32 Відповісти
с ботами е нужно спорить, их нужно просто молча отправлять в спам.В спам свинособаки!
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30.05.2021 13:38 Відповісти
Ты как-то слабо кукарекаешь, петух лахтинский. Ты не стараешься, падаль, страйся!!! Папа пригожин тебе за твои корявые чахлые высеры должен платить? Активнее, тварь! Шевели булками.
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30.05.2021 14:01 Відповісти
Именно по этому вместо проведения реформ для получения ПДЧ банда соевых мародеров 5 лет занималась своим любимым делом воровством и уничтожением Украины.
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30.05.2021 13:48 Відповісти
Каждая статья от Порошенко на Цензоре- 100% PR. Никакой информативности. «До меня. При мне. После меня». Всё! В этом не было бы ничего плохого, если бы Цензор обозначал эту рекламу, как обозначает остальные рекламные публикации. Но этого не делается. А скрытая политическая агитация это ни что иное, как пропаганда. Европейская журналистика так не работает!
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30.05.2021 13:58 Відповісти
Та ладно, пора давить москалей, обнаглели мрази кацапские
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30.05.2021 14:14 Відповісти
Трудно не согласиться. Начинать нужно с того, что раздавить москаля в себе.)
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30.05.2021 14:17 Відповісти
обох зебілів Moto Gaz 63d7aaac та Георгий Совин - в спам, за провокаційну брехню!
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30.05.2021 15:30 Відповісти
Обидва зрадники. Чого їх порівнювати?
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30.05.2021 14:13 Відповісти
А що тут не ясно. Для початку треба демонтувати кланово-олігархічну систему, для демонтування якої й сам Порошенко нічого не зробив. І невідкладно зупинити наміри катастрофічного для країни дерибану землі. До речі за запуск дерибану землі проголосували фракції ЗЕ, Порошенко, Вакарчука. Всі вони зрадники.
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30.05.2021 14:26 Відповісти
Ну и заодно объяснить Западу, что теперь у нас социализм и никакой частной собственности.

Тогда конечно у рабоче-крестьян и прочих пролетариев все сразу станет хорошо.
Владимир Ильич Тюля не даст соврать.
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30.05.2021 15:32 Відповісти
та ні, цей кадр - смешковий... Ну, різниця невелика, і все ж...

Але ти вірно помітив, що дебілів на гілці побільшало... Боюсь, що і в реальному житті також...
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30.05.2021 15:36 Відповісти
Да какая разница чей он, если у него из башки серп и молот торчит.
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30.05.2021 15:39 Відповісти
Поки не буде вирішена кадрова політика в Україні на основі чесного і справедливого конкурсу призначень на посади найкращих в державі у всіх сферах нам не бути в НАТО та ЄС!!!
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30.05.2021 14:39 Відповісти
Вважаю за першочергове Україна має стати прямим воєннимсоюзником США і працювати в цьому напрямку:реформувати Армію на кшталт Армії США,запросити до служби в Армії України військових на пенсії з Канади і США українського походження,посилити воєнну співпрацю з Туреччиною та Ізраїлем. З меркелями,макронами,орбанами каші не звариш.
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30.05.2021 14:39 Відповісти
тобі самому час стати преЗЕдентом. В дурці.
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30.05.2021 15:32 Відповісти
"Я нікаму нічєво нє должен". В.Членограй-Оманський.
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30.05.2021 15:14 Відповісти
порошенко,сгинь
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30.05.2021 16:45 Відповісти
Много конечно осталось вопросов к этому человеку, и претензий тоже. Но будь он на втором сроке своём---уверен---ПДЧ в НАТО уже бы было у нас на сегодня. Теперь похоже ждать долго и другие события идут.
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30.05.2021 16:50 Відповісти
Все было бы то же самое что и сегодня .Наивные люди верят в то что этот ,,петрусин кинозал,. чем то лучше ,,зеленого квартала,, .Просто в плане политического пиара этот олигарх занял выгодную позицию ,, оппозиции ,, а на самом деле для простого украинца разницы какой из олигархических кланов будет его стричь и рассказывать ему сладкие сказки нет никакой.
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30.05.2021 18:32 Відповісти
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
Мабуть у шафі для зберігання під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщиків"© променистого світоча демократії Порохатого Баригу за сраку боляче вкусила якась скажена міль, що у Пороха стався нестерпний напад непереборної туги за Гарантівською Булавою, і Шоколадний Мародер почав марити. Який ще там ПДЧ до Північно-Атлантичного альянсу(?), коли пафосна бабота Вітуля Нуланд недвозначно гаркнула, як відрізала, - "Хрін вам, а не НАТО".
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30.05.2021 19:59 Відповісти
щоб отримати план дій щодо членства в нато необхід но мати владу, якаб цього хотіла не на словах а на ділі, та щей мізки для цього необхідні
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30.05.2021 21:39 Відповісти
Україна мусить якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3559
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31.05.2021 00:03 Відповісти
так при тебе ж уже получили пдч. разве нет?
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31.05.2021 00:05 Відповісти
Україна мусить якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1400
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31.05.2021 01:33 Відповісти
лапоть, советы чАво делать своей жОне-матрёхе давать будешь.)
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31.05.2021 21:42 Відповісти
а зелёньськый в рот воды набрал? или подавился?
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31.05.2021 07:23 Відповісти
А чому ж ти, ТИ !, **** цього не зробив ? а виконував всі накази кремля ! зелена мразота, така ж сама, я й ти, во є ВОРОГИ УКРАЇНИ, які раз у 5 років міняються містами, а мета у вас одна - ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ.
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31.05.2021 07:50 Відповісти
дебілізм зебілів невикорінений
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31.05.2021 09:28 Відповісти
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