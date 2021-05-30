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"Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Кривого Рогу з Днем міста.
Своє привітання глава держави розмістив на офіційній сторінці в соцмережі Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
"Найважче підбирати слова для найрідніших. Бо всі вони здаються недостатньо виразними, щоб описати твої почуття. Тому просто: з Днем міста, друже Кривий Ріг! Місто, де я народився, де живуть мої батьки. Місто, яке подарувало мені кохану та друзів. Місто шахт, металургії та гумору", - написав він.
Топ коментарі
+60 Стрелок
показати весь коментар30.05.2021 13:25
+50 Andriy Kalnyshevsky
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+34 Богдан Сварга
показати весь коментар30.05.2021 13:30
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"бегунки" это обычная гопота и босота которая "набегала" на чужой квартал с целью "а поговорить"...
4 год ·
"Якби зеленський був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати : Звідки ти звалилося на нашу голову, їбанько?!"
******
А мій коханий Київ - зі святом.
на трампщине или обамщине даже показывали в новостях или чет такое шо - вот кого украинцы избрали - пенисом играть умеет на пианино-украино)
цей запис 2007 року, а виступали вони з цим номером i багато рокiв тому-
https://youtu.be/PfRuHHzBD_A
а потiм повторювали iншi...здаеться iталiйцi.
Дорогое обучение.
***
Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!
...
Кто удалил?
Стыдно, да Вася?
Вася, ты тупее, чем я думал.
фуу-фуу-фуу...пардон шо ответил..
прелесного дня, острячок...
Кому он не понравился?
Спасибо жителям Кривбаса ...
Кривий Ріг - сталевий щит і меч України.
Страждають лише прихильники того, хто програв вільні вибори народженому в Кривому Розі президенту України з різницею в три рази.
вроде город пролетариев, так что на месте обители Яхве должна быть наливайка. тыщу мужиков за раз умещающая)
Они не знают, что мэр может организовать референдум в городе.
Город не пуганых
Атвечаю