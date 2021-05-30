Уряд посилює держконтроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї, - Шмигаль
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Уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини та соціальної підтримки сім'ї.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"1 червня в Україні та світі відзначатимуть День захисту дітей. Цього тижня уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини: розмір державної допомоги при народженні або усиновленні дитини пропонується підвищити з 2022 року з 41 280 грн до 50 000 гривень.
Також вдосконалена система усиновлення дітей, зокрема запроваджене обов’язкове навчання для усиновлювачів. А ще посилюється державний контроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї", - зазначив він.
Також за словами прем'єр-міністра, покращена нормативна база в питанні надання житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та схвалено Концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.
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Можно ей понять конкретно , что ей положенно и сколько !!! Она бегает по сдужбам и выпрашивает!!! Ответ один - зачем рожала , презервативами почему не пользовалась, кормить тебя никто не собирается!!!
Никто не хочет лишнего - можно понять конкретно , что она может потребовать у чиновников, а не ходить и не унижаться перед ........ молчу!!! А то вроде мать она многодетная, и дети все в школе в садике - но прийти и спросить что ей положено от гос- ва , аж стыдно, как будто свое отдают!!!!
Может кто знает , подскажите!!! Она уже телефон взяла ,правительственной линии , дозвонится не может!!!
у меня соседи - 5 детей живут и неплохо себя чухают- родители вообще в жизни нигде не работали (даже огорода возле дома нет) ... так шо выплаты там по-любому наверное нормальные за пятерых , ездят каждый день на такси наверное не из-за бедности...
"Покращення ситуації із бідністю в 2021 році не очікується.
В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині... "
И это на фоне того, что на 26.05.21 Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда...
Вот что значит когда управляют тупые "зеленые лица" Трускавецкого разлива...