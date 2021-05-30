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Уряд посилює держконтроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уряд посилює держконтроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї, - Шмигаль

Уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини та соціальної підтримки сім'ї.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"1 червня в Україні та світі відзначатимуть День захисту дітей. Цього тижня уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини:  розмір державної допомоги при народженні або усиновленні дитини пропонується підвищити з 2022 року з 41 280 грн до 50 000 гривень.

Також  вдосконалена система усиновлення дітей, зокрема запроваджене обов’язкове навчання для усиновлювачів. А ще  посилюється державний контроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї", - зазначив він.

 Також за словами прем'єр-міністра,  покращена нормативна база в питанні надання житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та схвалено Концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.

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Бубачка бере під особистий, шолі? Ну тоді всьо.
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30.05.2021 14:08 Відповісти
Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1009
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30.05.2021 14:10 Відповісти
Это тех детей, которых недавно на президентскую дачу заселили?.. Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9636
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30.05.2021 14:13 Відповісти
Умно,зачем заниматься защитой и правами,когда можно заниматься контролем,правительство контролеров и контролерш,именно о таком правительстве мы мечтали,спасибо ахметке за это.
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30.05.2021 14:34 Відповісти
В С Корее дети сироты бесплатно работают на шахтах. Вот к чему ведет несменяемая власть и диктатура
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30.05.2021 14:34 Відповісти
А можно понимание конкретное!!! Мамка 5 детей !! От трех до 15 лет!!!Развелась с мужем - мать одиночка!! Получает на младшую помощь и все!!! Даже алиментов пока не назначили!!! Уже год разводят!!!
Можно ей понять конкретно , что ей положенно и сколько !!! Она бегает по сдужбам и выпрашивает!!! Ответ один - зачем рожала , презервативами почему не пользовалась, кормить тебя никто не собирается!!!
Никто не хочет лишнего - можно понять конкретно , что она может потребовать у чиновников, а не ходить и не унижаться перед ........ молчу!!! А то вроде мать она многодетная, и дети все в школе в садике - но прийти и спросить что ей положено от гос- ва , аж стыдно, как будто свое отдают!!!!
Может кто знает , подскажите!!! Она уже телефон взяла ,правительственной линии , дозвонится не может!!!
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30.05.2021 14:43 Відповісти
так вы определитесь "развелась" или уже "год разводят"...от этого зависит размер выплат.
у меня соседи - 5 детей живут и неплохо себя чухают- родители вообще в жизни нигде не работали (даже огорода возле дома нет) ... так шо выплаты там по-любому наверное нормальные за пятерых , ездят каждый день на такси наверное не из-за бедности...
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30.05.2021 15:27 Відповісти
Я только сегодня встретил в маркете одних молодят, которые затоваривались продуктами. Очень "понравилась" фраза около полки с сахаром --"27 грн? Охренеть.Почему так дорого?" Так и хотелось спросить, как им сейчас, после голосования по приколу -- еще смешно или уже не очень.
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30.05.2021 14:46 Відповісти
Спасибо шмыге за заботу 😡

"Покращення ситуації із бідністю в 2021 році не очікується.

В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині... "

И это на фоне того, что на 26.05.21 Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда...

Вот что значит когда управляют тупые "зеленые лица" Трускавецкого разлива...
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30.05.2021 20:56 Відповісти
 
 