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"Я побачив" бомжів ", у яких радянська зброя поєднувалася з британської формою і спортивним взуттям", - литовський волонтер Йонас Охман про стан української армії в 2014-му

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Литовський волонтер шведського походження Йонас Охман був вражений станом української армії в 2014 році, під час початку російської збройної агресії на сході України.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ви можете собі уявити моє здивування, коли я вперше побачив українську армію в 2014 році? Я служив у шведській армії, де ми були забезпечені всім на 110 відсотків. В Україні я побачив, вибачте, "бомжів" із поєднанням радянської зброї, британської форми, спортивного взуття та цивільних светрів. Святий Боже! Я щойно написав книгу про свою роботу в Україні (литовською мовою, назва "Донбаський Джаз"), де розповідаю більше про це, можливо, в майбутньому я перекладу її українською мовою", - зазначив він.

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На думку волонтера, на сьогодні в українській армії залишається все ще дуже багато проблем, також у багатьох військовослужбовців не вистачає мотивації.

"Це дуже складна і делікатна тема. Я працюю з вашою армією майже щодня, переважно як прихильник солдатів на передовій. Чую різні точки зору від солдатів: добровольців, резервістів, контрактників. За цей час я зустрічав велику кількість відданих, кваліфікованих і дуже патріотично налаштованих українців у всіх підрозділах, на всіх рівнях управління та в дуже різних ситуаціях. Я можу сказати, що справжніх бійців не бракує.

Звичайно, я також зустрічався з іншими видами солдатів та офіцерів з меншим рівнем мотивації, які далекі від прагнення захищати свою країну. Час від часу я маю справу з дуже "складною системою оборони", з усіма її бюрократичними особливостями.

Наразі ЗСУ для мене - це передусім армія, яка перебуває у стані війни, з багатьма проблемами: тактичними, технічними і політично-стратегічними", - каже Охман.

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Також волонтеру незрозумілий  "режим перемир'я", який діє сьогодні на Донбасі, і в результаті якого продовжують гинути українські воїни. Платити людям, які не реагують на ворожий вогонь, штрафувати тих, хто відповідає. Ми всі бачимо, як ця "чудова" ідея працює для "порятунку" життя українських солдатів. Мені б дуже хотілося знати, хто придумав цю "геніальну" ідею", - підсумував Охман.

Йонас Охман є засновником волонтерської організації BLUE / YELLOW,  яка з 2014 року допомагає українській армії, зокрема збір коштів здійснюється в Литві та інших країнах Європи.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.
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Топ коментарі
+78
І потім прийшов Порошенко і обібрав до нитки ЗСУ. Ось так він і збагатився.
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30.05.2021 15:10
+51
да мы сами здесь офигиваем от всего этого зеленого клоунятника!
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30.05.2021 15:11
+40
Так було...армія бомжів в 2014 році.
А потім прийшов Порошенко - і ВСЕ ВКРАВ "Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 1375
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30.05.2021 15:17
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кацапа,то витрибеньки для вашого нутряного споживання.нащо то ти нам впарюєш?
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30.05.2021 16:02 Відповісти
Де сам воював войовничий воєн?
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30.05.2021 16:07 Відповісти
Также волонтеру непонятнет "режим перемирия", который действует сегодня на Донбассе, и в результате которого продолжают гибнуть украиснкие воины. "Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает. Мы все видим, как эта "великолепная" идея работает для "спасения" жизни украинских солдат. Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею", - отметил Охман.
Джерело: https://censor.net/ru/n3268330

Клятий зеленський "Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 9118
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30.05.2021 15:22 Відповісти
Вже і на цьому економлять...
А раніше тестили чи не натирає, скільки прослужить..
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30.05.2021 15:30 Відповісти
Признаюся- видали новенькі, думаю, поміняю на свої, ще часів ;бариги;. Пішов до машини, витягнув свої... Подивився... Виматюкався і поставив назад у багажник. А нові за два тижні тупо вбив.
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30.05.2021 15:31 Відповісти
Йонас-это "придумал" мерзкий урод,враг Украины,её народа ,её Веры,Армии и её языка который называеться "Мова"! Он "закончил войну" два года назад ,ему "какая разница",он "нелох" в 42 года! Он зарабатывает деньги в России но он не "барыга",он арестовывает патриотов,способствует врагам Украины,он лжец,сцыкун,и "бедоносец"! Он "развлекал" сепаратистов когда те уже убивали мирных граждан,он никогда не служил в Армии и четырежды уклонялся от призыва! Узнал?!
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30.05.2021 15:22 Відповісти
Я конечно все понимаю.. Не понимаю только одного. Как за 4 года правления Януковича ( ну не с первого же дня он начал) можно было развалить полностью всю армию. И в связи с этим закрадывается подозрение что его " попередники" тоже к этому "приложили руку" по крайней мере своей бездеятельностью.. И тогда возникает следующий вопрос.. а ведь перед Хамом у власти 4 года была патриотичная проукраинская власть Ющенко. и ШО.... только руками разводила що нечого не крали и боролась с Юлей. и поставила Хфедоровича премьером.. Ну в общем где то так...
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30.05.2021 15:23 Відповісти
ну,из песни слов не выкинешь...у бухгалтера были более ему понятные и насущные проблемы,именно при нем в разы поднялись зарплаты и пенсии.
к тому же прямой агрессии не было,можно было откладывать реформирование армии..
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30.05.2021 15:58 Відповісти
При нынешней власти Украинская контрактная армия превращается в обычную украинскую советскую армию ,ещё пройдёт малость времени и они могут стать под командование московских генералов. и это печально.
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30.05.2021 15:23 Відповісти
Было неприятно когда Главнокомандующий Зеленский поощрил пленных моряков квартирами, за то что они не до конца выполнили свой долг, когда проходили под Керченским мостом в сторону Бердянска, у них специальность такая защищать свою территорию от оккупации, а сейчас военные корабли оккупантов России, находятся в 1500 метрах от Одессы
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30.05.2021 15:30 Відповісти
Я саме зі зборів- так, виплачуються премії тим хто не відповідає на обстріли і штрафують тих хто не хоче мовчки помирати.
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30.05.2021 15:25 Відповісти
от....злятство...
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30.05.2021 15:26 Відповісти
Але готували добре. Молоді хлопці падали, щойно після армії. Один помер.
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30.05.2021 15:29 Відповісти
Та що ж тут доброго ...
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30.05.2021 15:30 Відповісти
Ну, навантаження- то погано, в побуті, але в разі чого- фізична форма вкрай необхідна. У мене мінус 4 кг.
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30.05.2021 15:33 Відповісти
Теперь снова вернулась форма -- 100% "синтетика". Я думал мы от нее окончательно избавились еще в 15 году. До сих пор хорошо помню, как летом 14 подобное "стеклянное" дерьмо "плавилось "от южного солнца. Не дай Бог в такой попасть в переделку, не форма, а "напалм".


"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 4348
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30.05.2021 15:38 Відповісти
"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 2711
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30.05.2021 15:39 Відповісти
Ось "Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 8234
"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 4762
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30.05.2021 15:26 Відповісти
А потім прийшов ;барига;.
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30.05.2021 15:27 Відповісти
Це фото до частого питання, яке не дає зебілам спати по ночах- чому ми не відвоювали Крим і Донбас.
Хоча, якби не росіска армія, то ми би сепарів давно палицями забили би.
Але ж проти армії таким складом, як на фото, не попреш..
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30.05.2021 15:29 Відповісти
Литовский волонтер оказался большим патриотом Украины, чем некоторые наши украинские высшие государственные деятели.
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30.05.2021 15:26 Відповісти
Добровольцам Слава !!! они спасли нас от русской чумы
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30.05.2021 15:31 Відповісти
"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 5271"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 1201"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 9291"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 6979"Я увидел "бомжей", у которых советское оружие сочеталось с британской формой и спортивной обувью", - литовский волонтер Йонас Охман о состоянии украинской армии в 2014 году - Цензор.НЕТ 565
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30.05.2021 15:35 Відповісти
Хоть правду сказал.. какова горькая она не была
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30.05.2021 15:47 Відповісти
В України є тільки два союзники:Добровольці і Волонтери,якби нам не заважали Україна вже була б звільнена від московської і промосковської наволочі.
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30.05.2021 16:02 Відповісти
"Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает. Мы все видим, как эта "великолепная" идея работает для "спасения" жизни украинских солдат. Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею" / Вот они, придумщики. "Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы/ Семья Зеленского исправно платит деньги «оккупантам» за квартиру в Крыму./ Коломойский начал импортировать электроэнергию из России/ Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго"/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. Деньги любят тишину.
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30.05.2021 17:09 Відповісти
Агент Кремля Зе і придумав, хто ж ще... Не дарма ж Кремля вкладав мільони у обливаня Пороха брудом у 2019 му році "Я побачив" бомжів ", у яких радянська зброя поєднувалася з британської формою і спортивним взуттям", - литовський волонтер Йонас Охман про стан української армії в 2014-му - Цензор.НЕТ 2623
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30.05.2021 17:36 Відповісти
"ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" -коли залишили на поталу ворогам сержанта Журавля,хоча і до цього не було надій , попередній коментар: Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською.не більше. Відроджена армія ,захищена мова, створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенкаутих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією.Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючиголовою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено ане за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі.
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30.05.2021 18:46 Відповісти
армія"бомжей" зупинила армію *****...а чі змогла це б зробити армія коментатора?
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30.05.2021 18:54 Відповісти
" Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею- не стрелять" а ви передивіться 95 квартал і зрозумієте
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30.05.2021 21:33 Відповісти
Тобто в період 2014-2018 тодішній головнокомандувач перед кожним оголошенням чергового "режиму тиші" дивився 95-й квартал? Я правильно зрозумів?
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31.05.2021 01:57 Відповісти
правильно, промахів і в пороха багато, а от ""Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает" це могли придумати тільки "геніалні" кварталівці разом з путлерівцями
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01.06.2021 19:21 Відповісти
Багато промахів? Та весь його термін гетьманства - суцільний промах...
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01.06.2021 23:09 Відповісти
"Я побачив" бомжів ", у яких радянська зброя поєднувалася з британської формою і спортивним взуттям", - литовський волонтер Йонас Охман про стан української армії в 2014-му - Цензор.НЕТ 396
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31.05.2021 00:26 Відповісти
А потом уставшие от войны выбирали великого и гениального стратега с позывным Бубочка
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31.05.2021 12:14 Відповісти
Ще й з паханом у Кремлі, не дарма ж він давав корпоративи у Кремлі у свій час)
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01.06.2021 13:46 Відповісти
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