"Я побачив" бомжів ", у яких радянська зброя поєднувалася з британської формою і спортивним взуттям", - литовський волонтер Йонас Охман про стан української армії в 2014-му

Литовський волонтер шведського походження Йонас Охман був вражений станом української армії в 2014 році, під час початку російської збройної агресії на сході України.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ви можете собі уявити моє здивування, коли я вперше побачив українську армію в 2014 році? Я служив у шведській армії, де ми були забезпечені всім на 110 відсотків. В Україні я побачив, вибачте, "бомжів" із поєднанням радянської зброї, британської форми, спортивного взуття та цивільних светрів. Святий Боже! Я щойно написав книгу про свою роботу в Україні (литовською мовою, назва "Донбаський Джаз"), де розповідаю більше про це, можливо, в майбутньому я перекладу її українською мовою", - зазначив він.

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На думку волонтера, на сьогодні в українській армії залишається все ще дуже багато проблем, також у багатьох військовослужбовців не вистачає мотивації.

"Це дуже складна і делікатна тема. Я працюю з вашою армією майже щодня, переважно як прихильник солдатів на передовій. Чую різні точки зору від солдатів: добровольців, резервістів, контрактників. За цей час я зустрічав велику кількість відданих, кваліфікованих і дуже патріотично налаштованих українців у всіх підрозділах, на всіх рівнях управління та в дуже різних ситуаціях. Я можу сказати, що справжніх бійців не бракує.

Звичайно, я також зустрічався з іншими видами солдатів та офіцерів з меншим рівнем мотивації, які далекі від прагнення захищати свою країну. Час від часу я маю справу з дуже "складною системою оборони", з усіма її бюрократичними особливостями.

Наразі ЗСУ для мене - це передусім армія, яка перебуває у стані війни, з багатьма проблемами: тактичними, технічними і політично-стратегічними", - каже Охман.

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Також волонтеру незрозумілий "режим перемир'я", який діє сьогодні на Донбасі, і в результаті якого продовжують гинути українські воїни. Платити людям, які не реагують на ворожий вогонь, штрафувати тих, хто відповідає. Ми всі бачимо, як ця "чудова" ідея працює для "порятунку" життя українських солдатів. Мені б дуже хотілося знати, хто придумав цю "геніальну" ідею", - підсумував Охман.

Йонас Охман є засновником волонтерської організації BLUE / YELLOW, яка з 2014 року допомагає українській армії, зокрема збір коштів здійснюється в Литві та інших країнах Європи.

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