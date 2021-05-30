"Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман

За сім років збройної російської агресії в Україні керівництво країни так і не змогло повною мірою забезпечити ЗСУ необхідною зброєю та амуніцією.

Про це литовський волонтер шведського походження Йонас Охман розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка досі потрібна армії. Ми воюємо разом із солдатами на передовій. Нас мало цікавить те, що відбувається в київських коридорах (ми називаємо це "гумовим фронтом"). Нашим найвищим пріоритетом є лінія фронту та люди, які воюють. Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкраще обладнання, зброю. Саме для цього має існувати система, а не навпаки. Кожен солдат, який повертається додому живим, - це маленька перемога для нас. Тому я цілком розумію необхідність системного підходу до підтримки військових, а не точкову, як це відбувається зараз. Проте пріорітети влади десь в іншому місці", - зазначив волонтер.

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Охман зазначає, що, з одного боку, Україна купує сучасні, дуже вдосконалені системи БПЛА у Туреччини. З іншого боку, досі не забезпечує військовослужбовців тактичними квадрокоптерами для повсякденного тактичного рівня.

"Уже у 2015-2016 роках було очевидно, що ці невеликі недорогі системи відіграватимуть важливу роль у війні з росіянами. Хто забезпечує квадрокоптери для потреб української армії? Не Збройні сили, цього немає в оборонних замовленнях країни, все досі роблять волонтери", - обурився Охман.

Він підкреслив, що підтримка армії під час війни має бути пріоритетною, але "насправді відбувається якийсь саботаж".

"Що це: бюрократичний ідіотизм, якась невротична проблема чи щось серйозніше. Свіжий приклад. Оскільки ситуація на сході стає все більш напруженою, ми отримуємо величезну кількість запитів, серед іншого - про маскувальні сітки. Така штука має бути в армії передусім, проте мені розповідають дивні речі. Якщо військовим видають маскувальну сітку і вона порвалася, згоріла чи ще щось сталося, хлопці заплатять штраф - 36 000 (тридцять шість тисяч) гривень. Це коли ми, волонтери, можемо придбати маскувальну сітку, комерційно, приблизно за 2 000 гривень, в армії творяться ось такі дива. Складається враження, що хтось намагається покласти відповідальність за захист країни на плечі громадянського суспільства, водночас залякуючи його захисників", - зазначив волонтер.

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Також, за словами Охмана, його волонтерська організація час від часу все ще отримує запити на носилки.

"Це було зрозуміло у 2014 році, можливо, у 2015 році, але зараз??? Занепокоєння вже на стратегічному рівні викликає систематична нездатність створити довготривалу, стійку оборонну промисловість, спрямовану насамперед на самі потреби оборони країни, а потім вже на експорт. Чому досі не налагодили виробництво боєприпасів стрілецької зброї? Для порівняння, у невеликій Литві зараз є три виробники стрілецької зброї, включно з деякими дуже складними типами.

Мені моментами дуже важко за всім цим спостерігати, а потім я наливаю собі стакан віскі і знову починаю шукати допомогу ЗСУ. Знаєте, чим більше я спостерігаю, тим більше вважаю, що єдиний спосіб змінити критичний стан у цьому напрямку - це запросити сторонніх інвесторів із кардинально іншим підходом до питань. До речі, це також може бути використано як непрямий спосіб посилення інтеграції до НАТО", - зазначив волонтер.

Йонас Охман є засновником волонтерської організації BLUE/YELLOW, яка з 2014 року допомагає українській армії, зокрема займається збором коштів у Литві та інших країнах Європи.

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