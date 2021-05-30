УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
9 463 78
армія (3483) війна (56107) зброя (5739) волонтери (1208) ЗСУ (5683)

"Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За сім років збройної російської агресії в Україні керівництво країни так і не змогло повною мірою забезпечити ЗСУ необхідною зброєю та амуніцією.

Про це литовський волонтер шведського походження Йонас Охман розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка досі потрібна армії. Ми воюємо разом із солдатами на передовій. Нас мало цікавить те, що відбувається в київських коридорах (ми називаємо це "гумовим фронтом"). Нашим найвищим пріоритетом є лінія фронту та люди, які воюють. Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкраще обладнання, зброю. Саме для цього має існувати система, а не навпаки. Кожен солдат, який повертається додому живим, - це маленька перемога для нас. Тому я цілком розумію необхідність системного підходу до підтримки військових, а не точкову, як це відбувається зараз. Проте пріорітети влади десь в іншому місці", - зазначив волонтер.

Читайте також: "Я побачив" бомжів ", у яких радянська зброя поєднувалася з британської формою і спортивним взуттям", - литовський волонтер Йонас Охман про стан української армії в 2014-му

Охман зазначає, що, з одного боку, Україна купує сучасні, дуже вдосконалені системи БПЛА у Туреччини. З іншого боку, досі не забезпечує військовослужбовців тактичними квадрокоптерами для повсякденного тактичного рівня.

"Уже у 2015-2016 роках було очевидно, що ці невеликі недорогі системи відіграватимуть важливу роль у війні з росіянами. Хто забезпечує квадрокоптери для потреб української армії? Не Збройні сили, цього немає в оборонних замовленнях країни, все досі роблять волонтери", - обурився Охман.

Він підкреслив, що підтримка армії під час війни має бути пріоритетною, але "насправді відбувається якийсь саботаж".

"Що це: бюрократичний ідіотизм, якась невротична проблема чи щось серйозніше. Свіжий приклад. Оскільки ситуація на сході стає все більш напруженою, ми отримуємо величезну кількість запитів, серед іншого - про маскувальні сітки. Така штука має бути в армії передусім, проте мені розповідають дивні речі. Якщо військовим видають маскувальну сітку і вона порвалася, згоріла чи ще щось сталося, хлопці заплатять штраф - 36 000 (тридцять шість тисяч) гривень. Це коли ми, волонтери, можемо придбати маскувальну сітку, комерційно, приблизно за 2 000 гривень, в армії творяться ось такі дива. Складається враження, що хтось намагається покласти відповідальність за захист країни на плечі громадянського суспільства, водночас залякуючи його захисників", - зазначив волонтер.

Читайте також: Техніка ЗСУ вже пів року не ремонтується і не фінансується, - ЗМІ

Також, за словами Охмана, його волонтерська організація час від часу все ще отримує запити на носилки.

"Це було зрозуміло у 2014 році, можливо, у 2015 році, але зараз??? Занепокоєння вже на стратегічному рівні викликає систематична нездатність створити довготривалу, стійку оборонну промисловість, спрямовану насамперед на самі потреби оборони країни, а потім вже на експорт. Чому досі не налагодили виробництво боєприпасів стрілецької зброї? Для порівняння, у невеликій Литві зараз є три виробники стрілецької зброї, включно з деякими дуже складними типами.

Мені моментами дуже важко за всім цим спостерігати, а потім я наливаю собі стакан віскі і знову починаю шукати допомогу ЗСУ. Знаєте, чим більше я спостерігаю, тим більше вважаю, що єдиний спосіб змінити критичний стан у цьому напрямку - це запросити сторонніх інвесторів із кардинально іншим підходом до питань. До речі, це також може бути використано як непрямий спосіб посилення інтеграції до НАТО", - зазначив волонтер.

Йонас Охман є засновником волонтерської організації BLUE/YELLOW, яка з 2014 року допомагає українській армії, зокрема займається збором коштів у Литві та інших країнах Європи.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9100
показати весь коментар
30.05.2021 15:52
+33
Все лучшее - полиции. Приоритет власти - полицейское государство.
показати весь коментар
30.05.2021 15:52
+33
Приоритеты это власти в Омане и на Кипре. Одним словом их приоритет - офшоры.
показати весь коментар
30.05.2021 15:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и не трудно догадаться в каком месте "Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9478
показати весь коментар
30.05.2021 15:48 Відповісти
Сьогодні, 30 травня 2021 року, рівно 18:00 на площі перед Офісом президента Володимира Зеленського (Київ, Банкова, 11) розпочнеться акція протесту під назвою "Покажіть нам справедливість", присвячена судовому переслідуванню громадського активіста, відеоблогера, захисника Одеси від російського вторгнення у 2014 році Сергія Стерненка
показати весь коментар
30.05.2021 16:11 Відповісти
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 7558
показати весь коментар
30.05.2021 15:48 Відповісти
Черный ход минздрава - один из приоритетов. Там можно закупиться вакцинами, если кому нужно
показати весь коментар
30.05.2021 15:52 Відповісти
Все лучшее - полиции. Приоритет власти - полицейское государство.
показати весь коментар
30.05.2021 15:52 Відповісти
У нашої риби Нелох голова!
показати весь коментар
30.05.2021 15:56 Відповісти
почитай внимательно о каком периоде времени речь идет
показати весь коментар
30.05.2021 16:06 Відповісти
О семи годах. Покажите фото формьі ВСУ 2014 и 2019 годов, и напишите, что изменилось в лучшую сторону в обеспечении ВСУ за года правления зеленского.
показати весь коментар
30.05.2021 16:21 Відповісти
* за 2 года правления зеленского
показати весь коментар
30.05.2021 16:22 Відповісти
и о каком?
"Это было понятно в 2014 году, возможно, в 2015 году, но сейчас ??? Источник: https://censor.net/ru/n3268333
показати весь коментар
30.05.2021 16:23 Відповісти
не красиво из контекста вырывать...в этом абзаце речь о носилках, и между "...в 2014 году, возможно, в 2015 году" и началом "зеленого периода" еще несколько лет . Не ?
показати весь коментар
30.05.2021 16:46 Відповісти
это тоже из контекста?
За семь лет вооруженной российской агрессии в Украине руководство страны так и не смогло в полной мере обеспечить ВСУ необходимым оружием и амуницией.Источник: https://censor.net/ru/n3268333

а это?
Поэтому, я вполне понимаю необходимость системного подхода к поддержке военных, а не точечного, как это происходит сейчас. Источник: https://censor.net/ru/n3268333

или это?
"Уже в 2015-2016 годах было очевидно, что эти небольшие недорогие системы будут играть важную роль в войне с россиянами. Кто обеспечивает квадрокоптеры для нужд украинской армии? НЕ Вооруженные силы, этого нет в оборонных заказах страны, это все еще делают волонтеры", - возмутился Охман.Источник: https://censor.net/ru/n3268333
показати весь коментар
30.05.2021 16:59 Відповісти
Так это еще при Порошенко началось. Когда увеличили финансирование МВД в четыре раза.
показати весь коментар
30.05.2021 16:02 Відповісти
Вот мне нравятся такие придурковатые высказывания - И ЧТО?
Какая разница когда началось, правильный вопрос: КОГДА ЗАКОНЧИТЬСЯ?
показати весь коментар
30.05.2021 16:10 Відповісти
так тогда мвд местами и в боевых действиях принимало участие...и сепаров недобитых воодушевленных ррдлом было навалом в тылушо,надо было военным платить,а им нет?
показати весь коментар
30.05.2021 16:25 Відповісти
Потому что менты для них всегда были приоритетом .И не семь лет , а все 30 лет
показати весь коментар
30.05.2021 18:17 Відповісти
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9100
показати весь коментар
30.05.2021 15:52 Відповісти
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 2907
показати весь коментар
30.05.2021 15:58 Відповісти
Да уж. Теперь снова вернулась форма -- 100% "синтетика". Я думал мы от нее окончательно избавились еще в 15 году. До сих пор хорошо помню, как летом 14 подобное "стеклянное" дерьмо "плавилось" от южного солнца летом. Не дай Бог в такой попасть в переделку, не форма, а "напалм". Там на фото ниже для сравнения состав рубашки от "барыг"

"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 2722
показати весь коментар
30.05.2021 15:53 Відповісти
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 1369
показати весь коментар
30.05.2021 15:54 Відповісти
"на самом деле происходит какой-то саботаж" - так и есть
показати весь коментар
30.05.2021 15:53 Відповісти
Приоритеты это власти в Омане и на Кипре. Одним словом их приоритет - офшоры.
показати весь коментар
30.05.2021 15:55 Відповісти
В Омане чисто предательство.
показати весь коментар
30.05.2021 16:24 Відповісти
Идиотизм или предательство? Зачем Госпогранслужба помогает ФСБ РФ?30 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 1"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 5281Глазам своим не поверил. Госпогранслужба официально заявила, что 28 мая задержала при переходе границы гражданина Украины, который переносил из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) большой груз деталей военного назначения для авиации и радиолокаторов.Читать далее
показати весь коментар
30.05.2021 15:57 Відповісти
а кто-то думал, что уже все по другому? бардак полный до сих пор. из тарана такой министр как из зеленского верховный ГК!
показати весь коментар
30.05.2021 15:57 Відповісти
самое лучшее-каломойскому и ахметову.
показати весь коментар
30.05.2021 15:59 Відповісти
литовцы вообще молодцы. давным давно, сидел иногда я с ними летом в холодке заброшенного тоннеля панеряй, попивая холодную чаю и уже тогда они говорили "по любому нам надо делать делать как в польше делает "солидарность", а хорошо бы вообще и пулемёт на башне Гидеминаса поставить. и как вжарить на октябрские оттуда славянку!" ))
показати весь коментар
30.05.2021 16:00 Відповісти
Как видит армию зэбильный моносброд:

"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 3983
показати весь коментар
30.05.2021 16:02 Відповісти
поменялось, стало хуже...хотя зря поклонники Пети *опу рвут, при нам тоже все было далеко не идеально, о чем и свидетельствуют слова Йонаса
показати весь коментар
30.05.2021 16:08 Відповісти
что-бы генерала обучить енадо лет 20 как минимум. даже большевики использовали царских
показати весь коментар
30.05.2021 16:10 Відповісти
А не надо учить. У нас куча майоров, подполковников, полковников, которые проявили себя в реальных боевых действиях. Их можно отправить на доучивание за бугор, а затем заменить ими кабинетные генеральские жопы.
Просто все наши президенты и депутаты (включая и гетьмана и клована) - слуги олигархата. А олигархат не хочет сильной армии, потому что это угроза их режиму. Олигархату нужна не армия а "силовики", главная задача которых держать в повиновении страну.
показати весь коментар
30.05.2021 16:46 Відповісти
бо в один прекрасний день армія може залізною рукою навести, нарешті, у країні лад...як колись у Чилі.
показати весь коментар
30.05.2021 16:49 Відповісти
Не сможет. Там была каста воинов. А у нас- паркетные генералы/политики за которыми простой солдат никогда не пойдет. Доверия ноль. За Хомчаком который свои войска в котел бросил под Иловацском а сам упетлял? Или за комунякой Тараном?
показати весь коментар
30.05.2021 19:59 Відповісти
Кривонос?
показати весь коментар
30.05.2021 20:03 Відповісти
приоритеты власти в другом месте.- Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле мафии Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А дальше: Слуга народа Анна Колисник: "Нужно сваливать из этой страны".
показати весь коментар
30.05.2021 16:12 Відповісти
Как раз в том месте,которым клован по клавишам рояля стучал.
показати весь коментар
30.05.2021 16:22 Відповісти
Агга...повернувшись з фронту-а Земля продана -роздерибанена...
А хто ж за це ГАЛАСУВАВ??
ЗЕлюки, ПЕСиголовці та безГолосі, НЄ?
показати весь коментар
30.05.2021 16:23 Відповісти
Чому я в Америці знаю всю історію із «продажем землі», а ти відверто перекручуєш факти? Ти -ворог.
показати весь коментар
30.05.2021 16:35 Відповісти
ЩЕ й який!!
Ворог США, Ви хочете сказати??
Мене там краще знають чим Вас..
😁
показати весь коментар
30.05.2021 16:38 Відповісти
Ще розкажіть як індіанців винищували та про рабство чорношкірих..мериканець, мля..
з КАЦАПетівки якійсь...
😁
показати весь коментар
30.05.2021 17:33 Відповісти
У вас забрали землю и продали? Сколько у вас ее было?)
показати весь коментар
30.05.2021 21:57 Відповісти
УКРАЇНА!!
А Вам вашої паРашки засраної замало??
показати весь коментар
30.05.2021 22:02 Відповісти
Я задал конкретный вопрос, а вы как и любой зебил, сразу тупить начинаете))) Так ГДЕ ваша земля, которую у вас украли и продали? Кадастровый номер участка?) Или это сложный вопрос для "жителя" 9 этажа?)))
показати весь коментар
30.05.2021 22:08 Відповісти
Истины врагу не открывай
Тайны дураку не доверяй.
Только умственно больной человек обижается, если слышит что-то противоречащее его взглядам.
🤗
показати весь коментар
30.05.2021 22:17 Відповісти
Какой ожидаемый ответ))) Значит с "9 этажом" я оказался прав))) Я именно тот, чьими правами вы собрались распоряжаться))) И нас таких 7 миллионов) С каждого по гривне... Сколько классных снайперов можно нанять?)
показати весь коментар
30.05.2021 22:24 Відповісти
Для меня, самое странное, не это, ведь зебилам-избирателям "армия, мова, віра" - всегда были пох. Удивительно то, что когда уже очевидно всем, что ПРОСРАНО ВООБЩЕ ВСЁ - экономика, социальная сфера, борьба с ковидом, коррупцией и олигархатом, цены, тарифы, перспективы гривны, сотрудничество с иностранными партнёрами, обман с зарплатами-пенсиями-борщевыми наборами и субсидиями и т.д... (даже в откровенном популизме для быдла, типа - откажусь от дворцов и кортеджей - тоже *******!) так, вот не смотря на ВСЁ ЭТО бубочка имеет самый высокий рейтинг у нарИда! Даже скотина обижается когда урезают пайку, а зебилы (в основном) довольны...
показати весь коментар
30.05.2021 16:25 Відповісти
Трудно шота добавить.Может вскукарек от зебилов услышим,хотя врядли,спрятались(
показати весь коментар
30.05.2021 16:28 Відповісти
Буде воля - буде хліб.
Просрали "армия, мова, віра" - те саме трапилось і з економікою.
показати весь коментар
30.05.2021 16:41 Відповісти
А у нас есть кто - нибудь за кого голосовать??? А?? Не слышу!!
Это совсем не значит , что я за него. Но там же одно ворьё и мародёры!! Там нет нормальных от слова "совсем". Как пришла банда к власти после развала Союза,так там и осела.Так что ещё долго отрыгивать будем этот развал.
показати весь коментар
30.05.2021 20:07 Відповісти
Чего? Чего? При совке была не банда? А можно пофамильно?) какие вы прикольные любители халявы и колбасы по 2.20)))
показати весь коментар
30.05.2021 22:00 Відповісти
"Тот, кто защищает свою страну, должен иметь самое лучшее оружие и амуницию. Однако приоритеты власти в другом месте", - литовский волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 6926
показати весь коментар
30.05.2021 16:29 Відповісти
В нас мусорам краще екіпіювання, бо мусора захищають цю владу клептоманів.
показати весь коментар
30.05.2021 16:39 Відповісти
Завжди!!))
показати весь коментар
30.05.2021 16:58 Відповісти
так пороха ещё никто не обгадил , продолжай, хотя нет-можешь не продолжать "Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 324
показати весь коментар
30.05.2021 17:02 Відповісти
7-5=2 года просрано Косовородькой, но зебилы арифметики не обучены, им бы шершавым языком бубочке приятное сделать 😄
показати весь коментар
30.05.2021 22:27 Відповісти
Виступ кримнашиста в Одесі. Як мільярдер з РФ возить до нас інших росіян та "забороняє" українську
https://www.youtube.com/watch?v=_qoUvm0LLck
показати весь коментар
30.05.2021 17:06 Відповісти
бо у нас все ділять на два. Дві націїї-одні укранці, а другі називають себе українцями) це більше стосується так званих слуг. Одні їдуть на заробітки а ті що при владі є заробітчанами в Україні( це ті що на словах а не на ділі є українцями) і з першими їм не одній дорозі йти. Для них не така Конституція не такі закони , не такі суди. Вони не знають ціну хліба, не ходять в магазин. В них все по іншому і в них зовсім інше життя
показати весь коментар
30.05.2021 17:21 Відповісти
За семь лет не налажено производство ни снарядов, ни патронов. Масксети дети вяжут. Про носилки это просто стыд.
показати весь коментар
30.05.2021 18:35 Відповісти
"Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман - Цензор.НЕТ 9239
показати весь коментар
30.05.2021 21:23 Відповісти
Зато у Ленки лучшие в мире вьетнамки на приёме ( как бы) у шейхов Омана.
показати весь коментар
30.05.2021 19:02 Відповісти
В Україні давно немає чесних виборів. Не вірте пропаганді. От білоруси засумнівались у 80% луки, а українці мабуть ще не доросли до цього. Різниця лише у колоді карт
показати весь коментар
30.05.2021 22:31 Відповісти
Ти щиро вважаєш, що за бариги були сфальсифіковані вибори, на яких обрали блазня?
Хто ж їх сфальсифікував? По факту тоді було очевидно, що нарід тотально проти бариги голосує за блазня.
показати весь коментар
31.05.2021 05:12 Відповісти
звичайно вважаю. Явка була мізерна, а не 65% як у 2014р. Українське виборче законодавство "заточене" під фальсифікації, починаючи з реєстрації кандидатів (для тих, хто має багато грошей) закінчуючи підрахунком результатів (рахуюють лише свої закрито, а мали б піблучно). Навіть протоколи дільничних комісій не відповідають оголошеним даним. Два і більше тижнів після завершення голосування можна лише фальсифікувати, а не рахувати.
показати весь коментар
31.05.2021 13:53 Відповісти
Не треба цих казок. Я сам ніколи не голосував та не підтримував ні баригу, ні блазня, але я на власні очі бачив, як кошерний коротун в одні ворота переграв кошерного баригу. По усій Україні люди масово голосували за блазня. Це безперечний факт.
показати весь коментар
02.06.2021 06:28 Відповісти
А типу у комісіях та ЦВК людей блазня було більше, ніж людей бариги?
Стосовно кількості голосувавших, то у другому турі майже завжди менше людей. Хочу нагадати, що у 2014 році барига переміг вже у першому турі.
Я вважаю, що їм обом місце на смітнику історії, але треба бути геть впоротим, щоб намагатися довести, мовляв, блазень переміг через фальсифікації.
показати весь коментар
02.06.2021 06:34 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3227456/syumar_obnarujila_podkup_i_falsifikatsii_na_vyborah_v_borschagovskoyi_oto_na_kievschine_protiv_nee_primenili/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74923228
показати весь коментар
31.05.2021 13:58 Відповісти
Та це усе дрібні випадки, які суттєво не вплинули на загальний результат. У 2019 році у другому турі була прірва між переможцем та програвшим.
показати весь коментар
02.06.2021 06:38 Відповісти
Не позорте славне прізвище Хмара, у вас логіка функціонера команди біглого януковича.
показати весь коментар
03.06.2021 00:58 Відповісти
У мене саме логіка та факти, а у вас марення.
На Яника та його бандюків я щиро клав.
показати весь коментар
03.06.2021 01:23 Відповісти
Нічого не зрозумів. А хто це ще порівняно недавно розпатякував, що в нас "найсильніша... ой, ні... входить в "десятку" та інше бла-бла-бла"? Невже той миролюбний і послідовний, що зараз полуниці тягає з піар метою? Може треба було без піар мети, хоч один патронний завод збудувати за п'ять років ?
показати весь коментар
30.05.2021 20:03 Відповісти
" Сторонних инвесторов" надо приглашать не только на армию, но и на ВСЮ систему государственного управления. На все министерства и на должность премьера. На весь Верховный суд. И почая, прочая....
показати весь коментар
30.05.2021 21:06 Відповісти
Конечно каждый солдат должен иметь лучшее оружие и аммуницию. Каждый пенсионер должен иметь лучшую пенсию, каждый работающий лучшую зарплату, молодежь бесплатное образование, больные лучшее бесплатное лечение. Никто с этим не спорит, только вот где на все это взять деньги в нищей, разворованной стране?
показати весь коментар
30.05.2021 21:12 Відповісти
Країна наша багата.
Тому й преться до корита усяка наволоч, щоб цупити.
Століттями цуплять, а все одно щось є.
Так що багата у нас країна.
А от що розкрадена, то таки так.
показати весь коментар
31.05.2021 10:10 Відповісти
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
показати весь коментар
30.05.2021 22:32 Відповісти
зато сбу приоделись и шлюх кошмарят
показати весь коментар
30.05.2021 23:50 Відповісти
 
 