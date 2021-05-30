"Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман
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За сім років збройної російської агресії в Україні керівництво країни так і не змогло повною мірою забезпечити ЗСУ необхідною зброєю та амуніцією.
Про це литовський волонтер шведського походження Йонас Охман розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Наша підтримка досі потрібна армії. Ми воюємо разом із солдатами на передовій. Нас мало цікавить те, що відбувається в київських коридорах (ми називаємо це "гумовим фронтом"). Нашим найвищим пріоритетом є лінія фронту та люди, які воюють. Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкраще обладнання, зброю. Саме для цього має існувати система, а не навпаки. Кожен солдат, який повертається додому живим, - це маленька перемога для нас. Тому я цілком розумію необхідність системного підходу до підтримки військових, а не точкову, як це відбувається зараз. Проте пріорітети влади десь в іншому місці", - зазначив волонтер.
Охман зазначає, що, з одного боку, Україна купує сучасні, дуже вдосконалені системи БПЛА у Туреччини. З іншого боку, досі не забезпечує військовослужбовців тактичними квадрокоптерами для повсякденного тактичного рівня.
"Уже у 2015-2016 роках було очевидно, що ці невеликі недорогі системи відіграватимуть важливу роль у війні з росіянами. Хто забезпечує квадрокоптери для потреб української армії? Не Збройні сили, цього немає в оборонних замовленнях країни, все досі роблять волонтери", - обурився Охман.
Він підкреслив, що підтримка армії під час війни має бути пріоритетною, але "насправді відбувається якийсь саботаж".
"Що це: бюрократичний ідіотизм, якась невротична проблема чи щось серйозніше. Свіжий приклад. Оскільки ситуація на сході стає все більш напруженою, ми отримуємо величезну кількість запитів, серед іншого - про маскувальні сітки. Така штука має бути в армії передусім, проте мені розповідають дивні речі. Якщо військовим видають маскувальну сітку і вона порвалася, згоріла чи ще щось сталося, хлопці заплатять штраф - 36 000 (тридцять шість тисяч) гривень. Це коли ми, волонтери, можемо придбати маскувальну сітку, комерційно, приблизно за 2 000 гривень, в армії творяться ось такі дива. Складається враження, що хтось намагається покласти відповідальність за захист країни на плечі громадянського суспільства, водночас залякуючи його захисників", - зазначив волонтер.
Також, за словами Охмана, його волонтерська організація час від часу все ще отримує запити на носилки.
"Це було зрозуміло у 2014 році, можливо, у 2015 році, але зараз??? Занепокоєння вже на стратегічному рівні викликає систематична нездатність створити довготривалу, стійку оборонну промисловість, спрямовану насамперед на самі потреби оборони країни, а потім вже на експорт. Чому досі не налагодили виробництво боєприпасів стрілецької зброї? Для порівняння, у невеликій Литві зараз є три виробники стрілецької зброї, включно з деякими дуже складними типами.
Мені моментами дуже важко за всім цим спостерігати, а потім я наливаю собі стакан віскі і знову починаю шукати допомогу ЗСУ. Знаєте, чим більше я спостерігаю, тим більше вважаю, що єдиний спосіб змінити критичний стан у цьому напрямку - це запросити сторонніх інвесторів із кардинально іншим підходом до питань. До речі, це також може бути використано як непрямий спосіб посилення інтеграції до НАТО", - зазначив волонтер.
Йонас Охман є засновником волонтерської організації BLUE/YELLOW, яка з 2014 року допомагає українській армії, зокрема займається збором коштів у Литві та інших країнах Європи.
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"Это было понятно в 2014 году, возможно, в 2015 году, но сейчас ??? Источник: https://censor.net/ru/n3268333
За семь лет вооруженной российской агрессии в Украине руководство страны так и не смогло в полной мере обеспечить ВСУ необходимым оружием и амуницией.Источник: https://censor.net/ru/n3268333
а это?
Поэтому, я вполне понимаю необходимость системного подхода к поддержке военных, а не точечного, как это происходит сейчас. Источник: https://censor.net/ru/n3268333
или это?
"Уже в 2015-2016 годах было очевидно, что эти небольшие недорогие системы будут играть важную роль в войне с россиянами. Кто обеспечивает квадрокоптеры для нужд украинской армии? НЕ Вооруженные силы, этого нет в оборонных заказах страны, это все еще делают волонтеры", - возмутился Охман.Источник: https://censor.net/ru/n3268333
Какая разница когда началось, правильный вопрос: КОГДА ЗАКОНЧИТЬСЯ?
Просто все наши президенты и депутаты (включая и гетьмана и клована) - слуги олигархата. А олигархат не хочет сильной армии, потому что это угроза их режиму. Олигархату нужна не армия а "силовики", главная задача которых держать в повиновении страну.
А хто ж за це ГАЛАСУВАВ??
ЗЕлюки, ПЕСиголовці та безГолосі, НЄ?
Ворог США, Ви хочете сказати??
Мене там краще знають чим Вас..
😁
з КАЦАПетівки якійсь...
😁
А Вам вашої паРашки засраної замало??
Тайны дураку не доверяй.
Только умственно больной человек обижается, если слышит что-то противоречащее его взглядам.
🤗
Просрали "армия, мова, віра" - те саме трапилось і з економікою.
Это совсем не значит , что я за него. Но там же одно ворьё и мародёры!! Там нет нормальных от слова "совсем". Как пришла банда к власти после развала Союза,так там и осела.Так что ещё долго отрыгивать будем этот развал.
https://www.youtube.com/watch?v=_qoUvm0LLck
Хто ж їх сфальсифікував? По факту тоді було очевидно, що нарід тотально проти бариги голосує за блазня.
Стосовно кількості голосувавших, то у другому турі майже завжди менше людей. Хочу нагадати, що у 2014 році барига переміг вже у першому турі.
Я вважаю, що їм обом місце на смітнику історії, але треба бути геть впоротим, щоб намагатися довести, мовляв, блазень переміг через фальсифікації.
На Яника та його бандюків я щиро клав.
Тому й преться до корита усяка наволоч, щоб цупити.
Століттями цуплять, а все одно щось є.
Так що багата у нас країна.
А от що розкрадена, то таки так.