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Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз направив президенту США Джо Байдену проєкт спільної заяви саміту ЄС - США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це, посилаючись на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 травня.
"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і рішуче реагуватимемо на її повторювану модель негативної поведінки і шкідливу діяльність", - цитує агентство документ.
За даними Bloomberg, у проєкті заяви також йдеться про плани "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей" у контексті відносин із Китаєм.
Спільні цінності та інтереси США і ЄС допоможуть впоратися із "безпрецедентними глобальними викликами", сказано в документі.
Топ коментарі
+30 18c49ed2
показати весь коментар30.05.2021 16:52
+14 Valery Greff
показати весь коментар30.05.2021 17:04
+14 denis robb
показати весь коментар30.05.2021 17:04
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Будь ласка, зачекайте...
выражать глубокую
ОЗАБОЧЕННОСТЬ
войнами убийствами отравлениями
но при этом продолжим с )(уйлом ручкаться и торговать
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ОЧень занимательная книжеча.
буржуйкацап
если за такое отвалил Кабаевой 12,5 млн $
а то - "глибока стурбованість", мля!
Хоч, паРашка розвалиться а труба залишиться...
А там вже все знову по-новому...
От така фігня, малята...
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А ЭТУ электроэнергию откуда брать, дядя? От Солнца и ветра не насосёшся. Гидро в Европе нет. Осталось только две - атом и ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. А тепловые на чём? НА ГАЗЕ, НЕФТИ И УГЛЕ. Вот и приехали.
ЇйБо, треба буде подивитися на ці істерики
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