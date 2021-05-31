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Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ

Європейський Союз направив президенту США Джо Байдену проєкт спільної заяви саміту ЄС - США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це, посилаючись на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 травня.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і рішуче реагуватимемо на її повторювану модель негативної поведінки і шкідливу діяльність", - цитує агентство документ.

За даними Bloomberg, у проєкті заяви також йдеться про плани "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей" у контексті відносин із Китаєм.

Спільні цінності та інтереси США і ЄС допоможуть впоратися із "безпрецедентними глобальними викликами", сказано в документі.

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Топ коментарі
+30
Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммит ЕС-США готовят подписание совместного документа, - СМИ - Цензор.НЕТ 6629
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30.05.2021 16:52
+14
Возникает большое сомнение в отношении "Китай+русня". Скорее, "Китай+новокитай".
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30.05.2021 17:04
+14
Евросоюз предложил Байдену объединиться против России .....И достроить сев.поток Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3449таким образом взяв ***** в тиски Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1894
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30.05.2021 17:04
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Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммит ЕС-США готовят подписание совместного документа, - СМИ - Цензор.НЕТ 6629
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30.05.2021 16:52 Відповісти
Интересно Путлер дотянет ту безголовую буратинку до суда?
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30.05.2021 17:20 Відповісти
Гладко было в документе, да забыли про Китай...Потому все будет не так просто для Украины.
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30.05.2021 16:54 Відповісти
А назвати її треба так - "Антиросійськомовна Коаліція". Бо нема там ні народу, ні нації, а є лише російськомовне населення.
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30.05.2021 16:57 Відповісти
Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно

выражать глубокую
ОЗАБОЧЕННОСТЬ
войнами убийствами отравлениями
но при этом продолжим с )(уйлом ручкаться и торговать
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30.05.2021 16:57 Відповісти
Интересно кто кого - США+ЕС vs Китай+Русня.
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30.05.2021 16:58 Відповісти
кетай+русня=поглинання, тож норм.
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30.05.2021 17:03 Відповісти
ето же оголтєлая русофобія!
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30.05.2021 17:14 Відповісти
Да ну на! Зачем нам нужна украинско -китайская граница? Пусть лучше распадется на удельные княжества,и у нас будет граница с брянской народной республикой,ростовской народной. Легче будет справиться чем с китайцами.
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31.05.2021 11:05 Відповісти
Возникает большое сомнение в отношении "Китай+русня". Скорее, "Китай+новокитай".
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30.05.2021 17:04 Відповісти
Это неважно как называть, важна суть.
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30.05.2021 17:15 Відповісти
Суть такова, что кацапня на грани растворения.
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30.05.2021 17:20 Відповісти
И вы конечно думаете, что это для нас зашибись.
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30.05.2021 17:21 Відповісти
А вот не надо додумывать за меня Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 63
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30.05.2021 18:15 Відповісти
когда ******** сгинет-планета Земля станет намного чище и безопаснее!
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30.05.2021 21:10 Відповісти
Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6804 Чужиездесь НеходятЄвросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6804
===
ОЧень занимательная книжеча.
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31.05.2021 12:57 Відповісти
Нюнюню..
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30.05.2021 16:59 Відповісти
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй кацап
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30.05.2021 21:12 Відповісти
Цапчику, жуй канхфєкти з фабрики РоSSeн...
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30.05.2021 21:53 Відповісти
обєднана стурбованість то є подвійна сила.
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30.05.2021 17:02 Відповісти
совместная глубочайшая озабоченность?....
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30.05.2021 17:02 Відповісти
Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9997
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30.05.2021 17:02 Відповісти
А Байден так может? Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7549
Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6195
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30.05.2021 19:47 Відповісти
а ******** -видать был шалунишка Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1851
если за такое отвалил Кабаевой 12,5 млн $
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30.05.2021 21:15 Відповісти
Так трудилась Кака.баева, не сдвигая ног. Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4736
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31.05.2021 10:23 Відповісти
Евросоюз предложил Байдену объединиться против России .....И достроить сев.поток Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3449таким образом взяв ***** в тиски Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1894
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30.05.2021 17:04 Відповісти
фрау м. в курсі?
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30.05.2021 17:05 Відповісти
Іншими словами,Євросоюз запропонував Штатам товкти Рашу на нашій територіі...
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30.05.2021 17:07 Відповісти
" нет!!! на это я пойтить не могу! мне надо позвонить шефу" (С)
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30.05.2021 17:10 Відповісти
о, це - діло!
а то - "глибока стурбованість", мля!
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30.05.2021 17:10 Відповісти
_Да в том то и дело, что это слова, а не дело. Очередные слова вместо дел. Пока пустозвоны трепятся и бездействуют людоед действует.
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30.05.2021 20:28 Відповісти
будем посмотреть: може слова перейдут в дела
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30.05.2021 21:17 Відповісти
Мышиный писк, но СП-2 не троньте! Баблос- это свято...
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30.05.2021 17:12 Відповісти
меркель будує поток, і давайте разом боротися проти рашки ????
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30.05.2021 17:13 Відповісти
По Північному потоку після різких рішень Бені і Зели по Нафтогазу вже розбіжності між США та ЄС не буде. Американці не схильні дати Бені заробляти на трубі надзиски.
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30.05.2021 17:28 Відповісти
Німці за пффеніг вдавляться...
Хоч, паРашка розвалиться а труба залишиться...
А там вже все знову по-новому...
От така фігня, малята...
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30.05.2021 17:16 Відповісти
Надеюсь Байден не с пустыми руками на следующий день поедет разговаривать с тупиным. Конечно если путлерфюрер выкарабкается из своего подвала с удобствами.
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30.05.2021 17:27 Відповісти
Евросоюз и США ,рашист потоком газа повязал
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30.05.2021 17:29 Відповісти
Главный удар, который можно нанести по России - это слезть с российской иглы ресурсов и покупать их на других рынках и менять модели энергетик, чтобы например потребление газа заменить потреблением электричества. То бишь создавать такую энергетику в стране, чтобы людям было дешевле перейти на электроотопление, электроплиты, бойлеры нагрева воды и т.д. Машины сделать удобнее покупать только электрические. То бишь нужно больше создавать источников выработки электроэнергии и находить способы делать это дешевым все. К сути, нужно уничтожить гигантский экспорт России в Европу - ресурсов. Потому что российский экспорт - это сотни миллиардов долларов идет в Россию за их ресурсы. А на эти деньги с экспорта, Россия возомнила себя империей, которая будет захватывать мир и править миром будет. Перестаньте кормить деньгами Россию. Перестаньте увеличивать экспорт России!!! Они говорят одно, а строят трубы в Германию и увеличивают зависимость от российских ресурсов. И больше значит денег будут России платить и суммы астрономические. Это не противостояние России, а это ее усиление. Они ли идиоты, или обманщики. Потому что не воюют с врагом - давая ему сотни миллиардов денег и не увеличивают его экспорт до таких размеров и не делают зависимость такой сильной от вражеских ресурсов.
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30.05.2021 17:37 Відповісти
То бишь создавать такую энергетику в стране, чтобы людям было дешевле перейти на электроотопление, электроплиты, бойлеры нагрева воды и т.д. Машины сделать удобнее покупать только электрические.
===
А ЭТУ электроэнергию откуда брать, дядя? От Солнца и ветра не насосёшся. Гидро в Европе нет. Осталось только две - атом и ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. А тепловые на чём? НА ГАЗЕ, НЕФТИ И УГЛЕ. Вот и приехали.
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31.05.2021 13:06 Відповісти
АЭС - это источник дешевого электричества и их нужно больше строить и сейчас в США набирают популярность мини-АЭС и строят их безопасно под землей. Также нужно строить термоядерный реактор свой. А если ИТЭР во Франции получится, то газ и нефть и уголь останутся в прошлом сразу и навсегда. И нужно еще строить от перепадов нагрузки - большие хранилища промышленных масштабов электроэнергии.
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31.05.2021 13:15 Відповісти
Объединиться? Это наверное ещё несколько Северных потоков построить, у них по другому не получается 😁😁😁😁
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30.05.2021 17:43 Відповісти
імітація чи обісралися? ГОЛОСУЙМО ?
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30.05.2021 17:45 Відповісти
може просто ЕС прозрели?
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30.05.2021 21:18 Відповісти
ЕС самому нужно объединиться.Никакого согласия,кто в лес,кто по дрова.
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30.05.2021 17:56 Відповісти
Это типа Игорь Тальков пел,....покажите мне такое говно,где славят Тирана,где паБЕДУ над собой отмечает ...,народец Уродец... Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9893 Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7421
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30.05.2021 18:12 Відповісти
Ваш кумир ещё пел "Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином, твой Петербург мерил врагов высокой доблестью полков в век золотой Екатерины" Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1371
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30.05.2021 18:24 Відповісти
У меня кумир совсем другого плана,Лесь Подев*янский)))ты не угадал... Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8013 Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7781
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30.05.2021 21:01 Відповісти
Йой! Не знаю, які наслідки будуть для України, але на московії шоу буде ще те! **********, солв'їний послід, кисіль мозку та інші зливні бачки аж захлинуться в творчому екстазі про "кругом врагі", "вірус русофобіі", "особая роль", "вялічіє-скрєпьі-свєрхдєржава" і т.п.
ЇйБо, треба буде подивитися на ці істерики
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30.05.2021 18:30 Відповісти
Это объединение будет состоять в еще более глубокой обеспокоенности в действиях РФ и полной блокаде Беларуси.
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30.05.2021 18:32 Відповісти
от уже ж тварі узькомовні!
Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 759"
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30.05.2021 18:38 Відповісти
Теперь они совместно будут выражать свою глубочайшую озабоченность. Сборище идиотов.
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30.05.2021 18:48 Відповісти
Русофобия прямо какая-то...
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30.05.2021 19:20 Відповісти
Озаботились?
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30.05.2021 20:13 Відповісти
По истечению 7 !!!! цука семи лет проститутка немецкая заявляет , что СП2 есть проект частный и никакого влияния на него не имеют!????? А до этого не знали? Да и как вообще такие понятия как "Частный" и "Мировая стабильность и безопасность" стоят на одном уровне? Скептики о гипотезе тайного правительства можете поцеловать меня в корму. А На нас положили, нас продали и предали! Но выход есть: вернуть атомное оружие и послать всех на 8УЙ - и фрицов, и кацапов, и янки и всех остальных нах...! За гос измену - высшая мера. За корупцию - высшая мера !. За дворец записаный на бабушку - высшую меру!
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30.05.2021 20:32 Відповісти
Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 117
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30.05.2021 21:12 Відповісти
"Срущие в Умани" цука, что хотят то и творят.
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30.05.2021 20:35 Відповісти
 
 