Ми не знайшли ознак насильницької смерті, - поліція Таїланду про смерть українського посла Бешти

Співробітники правоохоронних органів Таїланду попередньо не виявили ознак насильницької смерті посла України Андрія Бешти, який помер у неділю вранці.

Відповідну заяву зробив представник тайської поліції Кіссана Пхатаначарун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на France 24.

"Попереднє розслідування не показало жодних ознак нападу на нього, жодних ознак атаки або насильства", - заявив він.

Повідомляється, що українського дипломата виявили мертвим вранці в неділю, 30 травня, в його готельному номері на острові Ко Ліпеі, де він перебував у відпустці разом зі своїм сином.

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Останній розповів, що його батько як зазвичай ліг спати напередодні ввечері, але прокинувся приблизно о 4:30 через нудоту, після чого знепритомнів.

За попередньою версією, смерть Бешти могла настати через серцеву недостатність, проте остаточний вердикт зможуть поставити тільки після проведення всіх необхідних заходів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, вранці 30 травня про смерть Андрія Бешти заявили в українському МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у сфері багатосторонніх відносин у центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку та посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

З листопада 2015 року обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі і М'янмі за сумісництвом.