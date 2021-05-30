Російські терористи двічі відкривали вогонь від початку доби 30 травня, втрат немає, - штаб ООС
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Упродовж поточної доби, 30 травня, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, відкриваючи вогонь із заборонених Мінськими домовленостями типів озброєння.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.
У вечірньому зведенні зазначається: "З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли в бік позицій Об'єднаних сил. Упродовж поточної доби, 30 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню".
У штабі ООС уточнили, що неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
"У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2", - додали в штабі ООС.
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..щоб лани широкополі...і Дніпро і кручі...
стали вам поперек горла, москалі *****
рашизм=тероризм