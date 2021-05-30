УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13033 відвідувача онлайн
Новини Події Операція Об'єднаних сил
533 4
обстріл (20932) Донбас (21732) операція Об'єднаних сил (4158)

Російські терористи двічі відкривали вогонь від початку доби 30 травня, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Російські терористи двічі відкривали вогонь від початку доби 30 травня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 30 травня, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, відкриваючи вогонь із заборонених Мінськими домовленостями типів озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається: "З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли в бік позицій Об'єднаних сил. Упродовж поточної доби, 30 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню".

У штабі ООС уточнили, що неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

"У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2", - додали в штабі ООС.

Читайте також: За минулу добу немає втрат, 6 порушень режиму тиші. Російські окупанти стріляли з мінометів 120-го калібру і ПТРК поблизу Новозванівки, - ООС
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть російським катам на украінській землі !!
показати весь коментар
30.05.2021 17:53 Відповісти
***
Российские террористы дважды открывали огонь с начала суток 30 мая, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4034

..щоб лани широкополі...і Дніпро і кручі...
стали вам поперек горла, москалі *****
показати весь коментар
30.05.2021 17:58 Відповісти
Горіть у пеклі russische schweine!
показати весь коментар
30.05.2021 18:01 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
показати весь коментар
31.05.2021 08:20 Відповісти
 
 