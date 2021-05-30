Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі затримали, а потім відпустили до суду головного редактора видання Hrodna.Life Олексія Шоту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).
"У Гродно затримали головного редактора Hrodna.Life Олексія Шоту. Затримання відбулося 10 хвилин тому біля будинку журналіста", - йдеться в повідомленні.
За словами колишньої дружини журналіста і очевидців, силовики приїхали до його будинку на мікроавтобусі з тонованим склом і заштовхали його в машину. Зараз Шота перебуває в Ленінському райвідділі Гродно, передає телеканал "Белсат".
У його будинку проводять обшук і вилучають оргтехніку для подальшого направлення на експертизи.
Міліція Гродно повідомила, що журналіста затримали за розміщення інформації "екстремістського" характеру.
"Під час моніторингу мереж інтернет-співробітники Ленінського РВВС Гродно виявили факт розміщення сайтом Hrodna.Life інформації, визнаної в установленому порядку екстремістською", - йдеться в повідомленні.
Пізніше видання "Белсат" повідомило, що Шоту відпустили до засідання суду. Під час обшуку у нього вилучили ноутбук, телефон, три жорсткі диски і біло-червоно-білу парасольку.
"Настрій бойовий попри те, що в міліції у мене вже забрали шнурки із взуття. Але в певний момент плани, мабуть, змінилися, і мене випустили на волю", - сказав Шота.
Проти Шоти порушили адміністративну справу. Журнал повідомив Hrodna.Life, що вона стосується публікації на сайті одного з телеграм-каналів, визнаних екстремістськими.
Будь ласка, зачекайте...
блажен хто вірує...
30.05.2021 18:58
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янык съ.бался четко по команде *********, сразу после начала операции по захвату Крыма.
и в рашку его вывезли кацапские офицеры, о чем он неоднократно заявлял публично
у Шефиров дедушка красный комиссар, у вовочки дед расстреливал демонстрации рабочих в Кривом Рогу
кому еще кремляди могут доверить развал Украины как не потомкам кадровых мерзавцев?
отец Яныка - полицай у нацистов, отец и дядя Мервечука - полицаи у нацистов (папа лично оформлял угоняемых в рабство в Германию украинцев)
Почитайте лише проект Закону України " Про медіа" завдяки якому бажає загнати усіх непокірних журналістів у стойло. Клоун спить і бачить коли Україна буде настільки слабка аби українці самі просили його підписати з ****** мирний договір про повернення до срср-2.0.
Хоча чого це я? "Лука вирішив"... Щось погарячкував...
А от в те, що кремляді вирішили протестувати свої наступні ходи в путлєрєвській багатоходівці і подивитися на наслідки, я більше віри маю
лука даже на бульбашском не говорит...
попытка не потерять лицо нации была зимой,
но бульбаши предпочли обойтись цветочками...
аминь
Поздно уже
Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов."Есть международная практика, есть успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов - создаётся фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть иное агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры"- МЫ СПАСЕНЫ!
Остаётся догадываться , кто подбросил идею европейцам таким образом успокоить украинцев. ( ****) и кто подбросил бульбашам идею мирных протестов ( ****)
В общем, очевидно, что я был прав.