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Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі затримали, а потім відпустили до суду головного редактора видання Hrodna.Life Олексія Шоту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

"У Гродно затримали головного редактора Hrodna.Life Олексія Шоту. Затримання відбулося 10 хвилин тому біля будинку журналіста", - йдеться в повідомленні.

За словами колишньої дружини журналіста і очевидців, силовики приїхали до його будинку на мікроавтобусі з тонованим склом і заштовхали його в машину. Зараз Шота перебуває в Ленінському райвідділі Гродно, передає телеканал "Белсат".

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У його будинку проводять обшук і вилучають оргтехніку для подальшого направлення на експертизи.

Міліція Гродно повідомила, що журналіста затримали за розміщення інформації "екстремістського" характеру.

"Під час моніторингу мереж інтернет-співробітники Ленінського РВВС Гродно виявили факт розміщення сайтом Hrodna.Life інформації, визнаної в установленому порядку екстремістською", - йдеться в повідомленні.

Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) 01

Пізніше видання "Белсат" повідомило, що Шоту відпустили до засідання суду. Під час обшуку у нього вилучили ноутбук, телефон, три жорсткі диски і біло-червоно-білу парасольку.

"Настрій бойовий попри те, що в міліції у мене вже забрали шнурки із взуття. Але в певний момент плани, мабуть, змінилися, і мене випустили на волю", - сказав Шота.

Проти Шоти порушили адміністративну справу. Журнал повідомив Hrodna.Life, що вона стосується публікації на сайті одного з телеграм-каналів, визнаних екстремістськими.
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Топ коментарі
+30
так би і у нас було, якби яника не дотисли...
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30.05.2021 18:14
+14
Клоун нестримно заздрить можливостям батьки.
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30.05.2021 18:14
+9
Що тут дивного? Цензор прост констатуж, щ відбувається з незалежними ЗМІ у випадку узурпації всіх гілок влади однією собою. Зєлжнскій узурпував вже виконавчу (ОП, Кабмін), законодавчу (моноьільшвсть у Раді) і майже всю судову (крім ВС). Зараз підминає четверту (ЗМІ), для чого готує так званий закон про олігархів. Так щ все правильно Цензор робить.
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30.05.2021 18:28
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так би і у нас було, якби яника не дотисли...
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30.05.2021 18:14 Відповісти
І не кажіть...
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30.05.2021 18:19 Відповісти
так були домовленості про дострокові президентські вибори восени...наче компроміс.
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30.05.2021 18:22 Відповісти
Не з тими Яник домовлявся, як виявилося.
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30.05.2021 18:32 Відповісти
не врахували думку народу - система дала збій.
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30.05.2021 18:34 Відповісти
Хто саме "не врахували"?
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30.05.2021 18:35 Відповісти
хам і група переговорників від імені Майдану.
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30.05.2021 18:41 Відповісти
Ви дійсно вірите в те, що Овоч втік від народу?
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30.05.2021 18:58 Відповісти
так
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30.05.2021 19:00 Відповісти
ua Палєо Мустьє

блажен хто вірує...
30.05.2021 18:58
ОтветитьБольше не нравится 1
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30.05.2021 19:02 Відповісти
то пошатніть мою наївну віру
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30.05.2021 19:04 Відповісти
Нашо воно мені?
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30.05.2021 19:06 Відповісти
дійсно
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30.05.2021 19:08 Відповісти
та кому ти нафіг треба, окупант брехливий? Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8261
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30.05.2021 20:08 Відповісти
Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 2571
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30.05.2021 20:11 Відповісти
ПНХ, ЗЕбіл Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 6146 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8746 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8746
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30.05.2021 20:15 Відповісти
а насаджування на бутилку хіба ще не пошатнуло твою наївну віру? Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 5225
янык съ.бался четко по команде *********, сразу после начала операции по захвату Крыма.
и в рашку его вывезли кацапские офицеры, о чем он неоднократно заявлял публично Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4256
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30.05.2021 21:09 Відповісти
свої еротичні фантазії залиште для когось іншого...
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30.05.2021 21:20 Відповісти
Мра-а-ак,дуже вже нагадує нинішня Білорусія Германію 1933-45 р.р.і СРСР 1937-53 років,коли за необережне слово можна було "загриміти" на каторгу на довгі-довгі роки,або взагалі:- ахтунг,фоєр!
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30.05.2021 19:48 Відповісти
Чекай, Зеленський ще всіх нас здивує.
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30.05.2021 20:08 Відповісти
диктаторська жилка у ньому безсумнівно є. подивимось
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30.05.2021 20:12 Відповісти
у них там целый клуб потомков НКВД-истов Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 694 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4979
у Шефиров дедушка красный комиссар, у вовочки дед расстреливал демонстрации рабочих в Кривом Рогу Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 694 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4979
кому еще кремляди могут доверить развал Украины как не потомкам кадровых мерзавцев?
отец Яныка - полицай у нацистов, отец и дядя Мервечука - полицаи у нацистов (папа лично оформлял угоняемых в рабство в Германию украинцев) Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 694 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 4979
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30.05.2021 21:14 Відповісти
Клоун нестримно заздрить можливостям батьки.
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30.05.2021 18:14 Відповісти
Дивний у вас висновок з публікації Цензора.
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30.05.2021 18:18 Відповісти
Що тут дивного? Цензор прост констатуж, щ відбувається з незалежними ЗМІ у випадку узурпації всіх гілок влади однією собою. Зєлжнскій узурпував вже виконавчу (ОП, Кабмін), законодавчу (моноьільшвсть у Раді) і майже всю судову (крім ВС). Зараз підминає четверту (ЗМІ), для чого готує так званий закон про олігархів. Так щ все правильно Цензор робить.
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30.05.2021 18:28 Відповісти
Ойфсьо!)))
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30.05.2021 18:32 Відповісти
"незалежними ЗМІ" - хотелось бы поподробнее от кого они независимые? )) И если можно хоть один пример независимых СМИ ))
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30.05.2021 19:14 Відповісти
Від влади. Від влади незалежні. А отже влада буде змінюватися. На відміну від Білорусі, чи кацваюпвх, де ЗМІ працюють на владу і влада вже приросла до крісел.
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31.05.2021 00:37 Відповісти
Ну, так а примерчик независимых можно?
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31.05.2021 08:13 Відповісти
Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) - Цензор.НЕТ 874
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30.05.2021 21:36 Відповісти
"Иди и смотри" 2
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30.05.2021 23:37 Відповісти
Щодня він показує, як ненавидить українців та знущається з них.
Почитайте лише проект Закону України " Про медіа" завдяки якому бажає загнати усіх непокірних журналістів у стойло. Клоун спить і бачить коли Україна буде настільки слабка аби українці самі просили його підписати з ****** мирний договір про повернення до срср-2.0.
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30.05.2021 18:35 Відповісти
)))
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30.05.2021 18:35 Відповісти
Не путай презерватив с хером...хотя батька когда то писался с большой буквы (это признавала даже оппозиция) а теперь это презерватив *****...Зеленский это просто марионетка на нитках
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30.05.2021 18:32 Відповісти
Після того, що з білоруським тараканом сталось, думаю що клоун тричі перехрестився (якщо євреї христяться), що не вчинив із журналістами так, як йому радили куратори з Москви. Ну а за Антоненка і волонтерів з добровольцями буде відповідати.
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30.05.2021 21:59 Відповісти
кого кирова же они замочат, чтобы уже бес прикрас ввести, как суды тройками, так и закон о "трёх бульбах", с законностью расстрела от 14 лет?
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30.05.2021 18:15 Відповісти
Здається, Лука вирішив обігнати московитів на шляху до КНДР v. 2.0...
Хоча чого це я? "Лука вирішив"... Щось погарячкував...
А от в те, що кремляді вирішили протестувати свої наступні ходи в путлєрєвській багатоходівці і подивитися на наслідки, я більше віри маю
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30.05.2021 18:21 Відповісти
бульбаши окацапливаются, сливаясь с парашей,
лука даже на бульбашском не говорит...
попытка не потерять лицо нации была зимой,
но бульбаши предпочли обойтись цветочками...
аминь
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30.05.2021 18:27 Відповісти
Там Майдан не получится, танками разгонят как китайцы
Поздно уже
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30.05.2021 18:45 Відповісти
йой!..и этот тоже австрийский генштаб создал?!.. Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 7737
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30.05.2021 19:39 Відповісти
они уже давно белокацапы Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 1660 Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 8272
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30.05.2021 21:17 Відповісти
когда Лука сдохнет, из мальчика Коленки сделают чучело на Масленницу, и с хороводами сожгут..
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30.05.2021 18:28 Відповісти
Никто его не сожжет, ему подарят цветы и простят
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30.05.2021 18:47 Відповісти
Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 6407
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30.05.2021 18:30 Відповісти
"Для восстановления инфраструктуры оккупированной сейчас части Донбасса после возвращения ее под контроль Украины будет создано специальное государственное агентство и фонд."
Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов."Есть международная практика, есть успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов - создаётся фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть иное агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры"- МЫ СПАСЕНЫ!
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30.05.2021 18:34 Відповісти
Беларусь Лукашенко методично превращает в концлагерь, где нет свободы слова , свободы передвижения , свободы собрания. Все белорусы с цензора тоже исчезли, может, уже им и интернет этот урод перерезал
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30.05.2021 18:38 Відповісти
не смогли завершить революцию, скинуть таракана..... вот вам контрреволюция.....
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30.05.2021 18:42 Відповісти
Лукашенко играет на грани фола и идёт ва-банк . Не все так радужно у него, вернее, все плохо. Осталась только одна дорога для него - сдать Беларусь путлеру, став губернатором 'нового района рф ' . Все это будет по новой гибридной схеме 'добровольно'
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30.05.2021 18:53 Відповісти
при этой не радужности он сможет просуществовать на правах рамзанакадырова до своей кончины, кремль это устроит.....
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30.05.2021 18:58 Відповісти
К сожалению, вы правы.
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30.05.2021 19:01 Відповісти
дебилы конченные как и кацапы разницы не вижу у них все у кого другое мнение называют экстремистами
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30.05.2021 18:49 Відповісти
а вы случаем не знаете..как живут люди в Северной Корее??
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30.05.2021 19:02 Відповісти
Люди там не живуть.
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30.05.2021 19:05 Відповісти
А бульбашам пох...
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30.05.2021 18:58 Відповісти
Привыкнут. Редактора видання Hrodna.Life Шоту заарештували в Білорусі - Цензор.НЕТ 5058
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30.05.2021 19:11 Відповісти
З чым і віншую сяброў. Што пасеялі то і пажынаць. Цяпер можите гуляць у таталізатар "ХТО НАСТУПНЫ". А наступным можа быць любы з вас. Нават мой знаёмы па цэнзара Мойша. Дарэчы, а дзе ж ён, палымяны змагар з дыктатурай Лукі? Будуе барыкады ў цэнтры Мінска ці ў партызаны падаўся?
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30.05.2021 19:11 Відповісти
Нет, зарабатывает гонорары за каждого сданного КГБ Протасевича
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30.05.2021 19:33 Відповісти
да...как нам УКРАИНЦАМ повезло...шо мы успели убежать от маскалей НКВД КГБ и прочей срани...Ведь если вспомнить ссср---ЭТО МЕХАНИЗМ порабощения одних другими..Это когда половина населения. сидит в МАГАДАНЕ и бесплатно работает на другую половину населения......Из етого вывод---мне больше нравится ЕВРОПА с их капитализмом.
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30.05.2021 21:07 Відповісти
Если бы Парасюк не вышел на сцену и не возмутится договорняком Янека , представителей Майдана и министрами Германии и Франции о досидке Янека до выборов, то свободной Украины сейчас бы не было , бо Янек за год уничтожил бы всех опозиционеров, как это сейчас делает лука
Остаётся догадываться , кто подбросил идею европейцам таким образом успокоить украинцев. ( ****) и кто подбросил бульбашам идею мирных протестов ( ****)
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30.05.2021 23:57 Відповісти
Шотут непонятно, лукашило специально творит беспредел, чтобы слиться с ********** и сохранить власть. Народ Беларуси проявил импотенцию и будет раздавлен.
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30.05.2021 19:33 Відповісти
Я тоже об этом писал, но мне тут один припадочный угрожал что "белорусские патриоты" вместе с лукой не хотят в рашку и голову оторвут за мои слова))) А на мои слова, что с ареста Протасевича началась зачистка информпространства и консервация тоталитарного слияния с рашкой другой припадочный уверял, что Протасевич "мелкая сошка" и это "просто так"....

В общем, очевидно, что я был прав.
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30.05.2021 20:26 Відповісти
да....зта дура тихановская.....подняла народ и бросила в аду.
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30.05.2021 21:08 Відповісти
Бросила? А что ей надо было делать?
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30.05.2021 21:22 Відповісти
надо было если что то начинать.....то по взрослому.....ОТРЯДЫ НАРОДА САМООБОРОНЫ.. а не в куклы играть...Ведь она знала...ЧТО ПУТИН УЖЕ ПРИШЕЛ НАВСЕГДА.....он уже БЕЛАРУСЬ ПЕРЕИМЕНОВАЛ В БЕЛАРУССЬ
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30.05.2021 21:31 Відповісти
Перед президентськими виборами у Білорусі один журналіст на радіо "НВ" в Києві розказував українцям, що білоруси більші європейці ніж українці і що Білорусь швидше вступить у Євросоюз ніж Україна. Він до цих пір веде на "НВ" якусь програму.
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30.05.2021 22:08 Відповісти
Все може бути. Може він і не помилився. Деколи і дохла конячка добігає до фінішу швидше фаворитів.
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30.05.2021 23:17 Відповісти
Из оперы по произведению М. Горького "Мать": "Павел Власов! Мать твою...арестовали"
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30.05.2021 19:38 Відповісти
Он тоже с цветами хороводы водил?
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30.05.2021 20:57 Відповісти
Это потому, что не было у них своего "УПА" или "лесных братьев". Нет традиции драться за свою гиднисть.
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30.05.2021 21:55 Відповісти
Білоруси не бились за свою землю. Щойно ворог наближався, вони брали свої пожитки та худобу і ховались в лісах. Навколо болота, білоруси знали стежки, а коли ворог за ними гнався, то тонув у болотах.
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30.05.2021 22:13 Відповісти
Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) - Цензор.НЕТ 4708 Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) - Цензор.НЕТ 5237
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30.05.2021 22:18 Відповісти
во ўсе цяжкія (с)
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30.05.2021 22:58 Відповісти
сэсэсэр-2 оформляется. Главное нам туда не соваться.
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30.05.2021 23:47 Відповісти
 
 