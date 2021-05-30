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альпініст (26) Туреччина (2248)

Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі

Українська альпіністка, тіло якої після тривалих пошуків знайшли в ущелині в горах Анталії, найімовірніше збилася зі шляху після підкорення вершини і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пості брата загиблої В'ячеслава Кривошеї на сторінці "Пошук Яни Кривошеї" у фейсбуці, яку він створив раніше.

"Поліція знайшла тіло Яни (телефон був із нею), воно було в ущелині, яку не було видно рятувальникам, і дрони не могли туди пролетіти. Вчора військовий літак із хорошою оптикою обстежив певну ділянку гори, і зрештою її помітили і зняли звідти", - повідомив брат Яни Кривошеї.

Дивіться також: У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому. ФОТО

За версією учасників операції з пошуку Яни, після сходження вона збилася з маршруту і вийшла на "помилкове ребро" гори, пізніше вона це зрозуміла і вирішила не повертатися на вершину, а йти в бік "правильного ребра".

"У цей момент вона не оцінила небезпеку спуску і, найімовірніше, або покотилася на сипучці до обриву, або підійшла, щоб подивитися, дуже близько і впала. Полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько (так він втрачає керування через ребро, яке закриває ущелину), щоб на зображенні було видно людину", - пише В'ячеслав Кривошея.

Він вважає, що смерть настала миттєво,  оскільки висота стіни, з якої альпіністка зірвалася, приблизно 100-150 м.

Брат загиблої подякував турецьким жандармам і поліції, рятувальним бригадам, асоціації спелеологів Туреччини, добровольцям, консулу України в Анталії, турецьким і українським ЗМІ, всім, хто допомагав і пропонував свою допомогу.

Читайте також: Український альпініст загинув на Ельбрусі, - МНС Росії
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Топ коментарі
+12
Вполне правдоподобно. Жаль алпинистку Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 3744
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30.05.2021 19:27
+7
Нехай земля буде пухом! Ніколи не міг зрозуміти для чого люди ставлять на карту усе включно зі здоров'ям батьків, майбутнім дітей, та їх власним здоров'ям якщо вони залишаться каліками. На низу достатньо можливостей для фізичної активності.
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30.05.2021 20:06
+6
Чого вона лазила сама по незнайомій місцевості у чужій країні...
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30.05.2021 20:12
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Вполне правдоподобно. Жаль алпинистку Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 3744
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30.05.2021 19:27 Відповісти
А возле Одессы турок свалился с ветряка во время монтажа и остался жив. Высота с которой он упал 110 метров.
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30.05.2021 19:30 Відповісти
Видать мягко приземлился, а эта бедная упала на камни, так что, никакого шанса выжить у неё не было. Царство небесное, соболезнование родным и близким.
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30.05.2021 20:11 Відповісти
Тут важно что никто не смог к ней прийти на помощь. В горах, если один, даже не смертельная травма может быть фатальной, ночи там холодные а днём бывает жарко, мучает жажда, вода может быть не далеко, но с травмой до неё не всегда доберёшься... Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 3905
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31.05.2021 00:58 Відповісти
Нехай земля буде пухом! Ніколи не міг зрозуміти для чого люди ставлять на карту усе включно зі здоров'ям батьків, майбутнім дітей, та їх власним здоров'ям якщо вони залишаться каліками. На низу достатньо можливостей для фізичної активності.
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30.05.2021 20:06 Відповісти
Чого вона лазила сама по незнайомій місцевості у чужій країні...
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30.05.2021 20:12 Відповісти
А где у нас лазить ...если нету ледника и вершин выше 3км...
Я например всю жизнь мечтал побывать в Андах...подняться через все климатические пояса...
Только вот если бы кто-то таньга маньга дал...при совке на шару не успел, а буржуи ограбили и не дают заработать...чтобы вы повыздыхали багатии поубивались и потопились в своих поездках когда вы простым трудящимся не платите...
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30.05.2021 20:25 Відповісти
Як завжди))) багатії винні))) треба усе поділити навпіл))) шаріков не виліковний...))
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30.05.2021 20:28 Відповісти
А ты из тех кто зарплату не платит и откаты береш манегер поганый
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30.05.2021 20:31 Відповісти
Заткай свого смердячього писка помилка пафєсора Прєображенскага...
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30.05.2021 20:33 Відповісти
Значит ты такой и есть... смотри шоб не дали подсрачника и на 6000 зарплаты не улетел...и в Польшу не пустили по короне....
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30.05.2021 20:49 Відповісти
Ты как с совка только.
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30.05.2021 21:52 Відповісти
Скорее "полезный идиот".
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30.05.2021 21:57 Відповісти
Sovkodrocher detected
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30.05.2021 21:49 Відповісти
Вам жизнь спасли. Буржуи.
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30.05.2021 22:43 Відповісти
Шукала пригоди на дупу собі і тим що її шукали...
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30.05.2021 20:26 Відповісти
Интересно , за чий кошт ее искали?
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30.05.2021 22:52 Відповісти
Медам , то "сама" є "соло" називається .
Рейнхольд Меснер таких "соло" зробив більше 50 . Причому , усі осьмитисячники Тібету .
До речі , він з Італії , він не шерп й теж для його Тібет не був "знайомим місцем" .

По знайомим місцям ходять "сніданки туристів" , а альпіністи ходять в чужих країнах й по незнайомих місцям !
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30.05.2021 22:15 Відповісти
Царство небесне....
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30.05.2021 20:13 Відповісти
Навіщо нам новини про долю шукачів пригод на свою дупу...
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30.05.2021 20:31 Відповісти
Не хватает людям экстрима в жизни Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 7825
Но тут хоть по своей вине и без сопутствующих жертв.
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30.05.2021 21:24 Відповісти
Та пусть ходят к стоматологу и лечат и удаляю зубы без анестезии! Экстрим ......!
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30.05.2021 22:53 Відповісти
В альпинизме это редкость , обычно погибают от лавины... Но "соло" это другое , тут психическое состояние больше влияет , чем случайные стечения обстоятельств .
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30.05.2021 22:11 Відповісти
Это не редкость, тем более когда ходят по одному. Это вообще недопустимо.
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30.05.2021 23:17 Відповісти
Послушайте , пан Серж ...

Она была профессиональной альпинисткой и т.н. "пА аднаму" на её языке называется "соло" .

Вы это Рейнхольду Меснеру расскажите -- он на Лходзе , на Эверест и вообще на все осьмитысячники Тибета делал "соло" . У него брат погиб без всякого "соло" . А Рейнхольд он вообще по жизни одиночка и "солист" . Скажу больше , он ещё и без кислородной маски ходил на осьмитысячники . А Лходзе я поставил намеренно раньше Эвереста , бо чуть ниже на 300 метров , но Лходзе и без высотности супер-сложная вершина . На Эверест можно пешком и на траверсе дойти - по гребню . На на Лходзе только по стене ...

Это у людей особой породы такой стиль жизни ... Кто-то ходит на войнушку за бабки и ставит на грань смерти чужие жизни и жизни тысяч . А кто-то рискует своей жизнью . "Соло" это особая порода людей ... Но это не самоубивцы -- Меснер никогда не будет лазить по торцу небоскрёба без страховки , как некоторые экстремалы . Это расчёт . Плюс фортуна ...
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31.05.2021 14:50 Відповісти
Сынок, у меня отец альпинист. Если вы не в курсе, женщины это вообще другое в горах. Есть исключения, но это единицы. Им поодиночке ходить вообще противопоказано. И Меснер это очень и очень редкое исключение. Ходят обычно парами или группами 3-4 человека.
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31.05.2021 21:05 Відповісти
Умный в горы не пойдет!!!
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30.05.2021 23:53 Відповісти
Не понимаю я такого. Внешне- простая женщина, "от сохи", как говорится. Наверняка жила в каком-то селе. И ВДРУГ захотелось стать альпинисткой- по горам лазить! Да ещё в чужой стране. Да ещё ОДНОЙ.... Неужели дома "экстрима" не хватает? Я бы ещё как-то понял, если бы мужик (тестостерон и всё такое). А тут женщина.... Наверняка есть дети, родители, брат наконец! Как о них не думать, если не о себе?
Царство небесное.....
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31.05.2021 02:15 Відповісти
Занесла нелегка... Сиди собі дома з сімєю, ні, треба екстрим.
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31.05.2021 02:35 Відповісти
 
 