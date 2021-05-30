Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі
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Українська альпіністка, тіло якої після тривалих пошуків знайшли в ущелині в горах Анталії, найімовірніше збилася зі шляху після підкорення вершини і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пості брата загиблої В'ячеслава Кривошеї на сторінці "Пошук Яни Кривошеї" у фейсбуці, яку він створив раніше.
"Поліція знайшла тіло Яни (телефон був із нею), воно було в ущелині, яку не було видно рятувальникам, і дрони не могли туди пролетіти. Вчора військовий літак із хорошою оптикою обстежив певну ділянку гори, і зрештою її помітили і зняли звідти", - повідомив брат Яни Кривошеї.
За версією учасників операції з пошуку Яни, після сходження вона збилася з маршруту і вийшла на "помилкове ребро" гори, пізніше вона це зрозуміла і вирішила не повертатися на вершину, а йти в бік "правильного ребра".
"У цей момент вона не оцінила небезпеку спуску і, найімовірніше, або покотилася на сипучці до обриву, або підійшла, щоб подивитися, дуже близько і впала. Полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько (так він втрачає керування через ребро, яке закриває ущелину), щоб на зображенні було видно людину", - пише В'ячеслав Кривошея.
Він вважає, що смерть настала миттєво, оскільки висота стіни, з якої альпіністка зірвалася, приблизно 100-150 м.
Брат загиблої подякував турецьким жандармам і поліції, рятувальним бригадам, асоціації спелеологів Туреччини, добровольцям, консулу України в Анталії, турецьким і українським ЗМІ, всім, хто допомагав і пропонував свою допомогу.
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Я например всю жизнь мечтал побывать в Андах...подняться через все климатические пояса...
Только вот если бы кто-то таньга маньга дал...при совке на шару не успел, а буржуи ограбили и не дают заработать...чтобы вы повыздыхали багатии поубивались и потопились в своих поездках когда вы простым трудящимся не платите...
Рейнхольд Меснер таких "соло" зробив більше 50 . Причому , усі осьмитисячники Тібету .
До речі , він з Італії , він не шерп й теж для його Тібет не був "знайомим місцем" .
По знайомим місцям ходять "сніданки туристів" , а альпіністи ходять в чужих країнах й по незнайомих місцям !
Но тут хоть по своей вине и без сопутствующих жертв.
Она была профессиональной альпинисткой и т.н. "пА аднаму" на её языке называется "соло" .
Вы это Рейнхольду Меснеру расскажите -- он на Лходзе , на Эверест и вообще на все осьмитысячники Тибета делал "соло" . У него брат погиб без всякого "соло" . А Рейнхольд он вообще по жизни одиночка и "солист" . Скажу больше , он ещё и без кислородной маски ходил на осьмитысячники . А Лходзе я поставил намеренно раньше Эвереста , бо чуть ниже на 300 метров , но Лходзе и без высотности супер-сложная вершина . На Эверест можно пешком и на траверсе дойти - по гребню . На на Лходзе только по стене ...
Это у людей особой породы такой стиль жизни ... Кто-то ходит на войнушку за бабки и ставит на грань смерти чужие жизни и жизни тысяч . А кто-то рискует своей жизнью . "Соло" это особая порода людей ... Но это не самоубивцы -- Меснер никогда не будет лазить по торцу небоскрёба без страховки , как некоторые экстремалы . Это расчёт . Плюс фортуна ...
Царство небесное.....