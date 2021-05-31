Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA. ДОКУМЕНТ
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Спецоперацію з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську могли готувати не для опозиційного журналіста Романа Протасевича, а для захоплення лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.
Редакція оприлюднила скриншот листа в поштовому сервісі Protonmail, із якого нібито "бойовики ХАМАС направили листа в мінський аеропорт про мінування літака Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс".
Зазначається, що цей поштовий ящик створили за дев'ять днів до інциденту - 14 травня. Саме упродовж 12-14 травня Тіхановська перебувала в Афінах.
Топ коментарі
+17 Evro7
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показати весь коментар30.05.2021 23:46
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Вы очень тонко поняли мой сарказм.
Носит их нелёгкая по свету... Даже работать некогда.
Літак би міг сісти, але дверей би не відчинив, як варіант. А штурмувати в присутності послів голова колгоспу би не ризикнув.
Та й з пілотами там якось дуже мутно було. 2 хвилини здається, їм оставалось, щоб вилетіти з білоруського неба.
Работайте с Турцией. Если вам надо решать какие то вопросы, решайте с Турцией. Однозначно на Европу вам расчитывать не надо, она вас слила в 2014-м. Единственные кто вас сегодня может поддержать это Соединенные Штаты.
Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, ексголова апарату уряду Азербайджану.
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После майдана запрещают партию рыгов, но самих рыгов не трогают. Между тем там воруют по черному. Каждый второй смело может утопать на 10 лет.
и вот теперь и у свинорылолго гецьмана вчерашние рыги и у зебилов тоже. Новые лица так сказать
А,наверное, с Тихановской у них одно лицо и пол?
оказывается такое же уже было летом 2020-го. тогда самолёт был посажен из-за анонимной угрозы бомбы. причина того что случилось вчера пока не названа.