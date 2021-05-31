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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Байден (2313) права людини (580) Путін (21420)

Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини

В останній понеділок травня, який цього року припадає на 31 травня, в США відзначається День пам'яті. Цей день присвячений пам'яті американських військових, полеглих у збройних конфліктах, у яких США брали участь.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, 30 травня президент США Джо Байден виступив на щорічній службі з нагоди Дня пам'яті, яка відбувається у Меморіальному парку ветеранів біля Меморіального моста через річку Делавер. Нагадаємо, що Байден тривалий час був сенатором від Делавера і повернувся у свій рідний штат на вихідні з нагоди Дня пам'яті.

Звертаючись до учасників церемонії, президент наголосив, що жодні слова не зможуть достатньою мірою висловити його вдячність американським військовим, які несуть службу із захисту країни.

"Ми завжди маємо пам'ятати... про ту ціну, яка була заплачена за нашу свободу, - сказав Байден. - Ми маємо пам'ятати, в якому боргу ми перед тими, хто заплатив її, і пам'ятати про сім'ї, які залишилися".

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Байден нагадав про жертви, яких зазнали Збройні сили США в Афганістані й Іраку. Президент заявив, що 7036 військовослужбовців, "полеглих ангелів", як він їх назвав, загинули в цих конфліктах.

Нагадавши, що незабаром його чекає зустріч із Володимиром Путіним, президент Байден підкреслив, що він має намір натиснути на російського президента, спонукаючи його поважати права людини.

"Через кілька тижнів я зустрічаюся з Путіним у Женеві, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати ці права", - сказав президент.

У понеділок на Арлінгтонському національному кладовищі відбудеться традиційна церемонія покладання вінків до Могили невідомого солдата.

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Із зародженням традиції святкування Дня пам'яті пов'язують кілька міст на території США. Вважається, що перший захід у пам'ять про загиблих військовослужбовців відбувся через кілька років після закінчення Громадянської війни у 1865 році. У сільських районах країни сім'ї часто поминали загиблих військових наприкінці літа.

Тривалий час День пам'яті відзначався 30 травня, але в 1971 році, коли його оголосили національним святом, дату його святкування було перенесено на останній понеділок травня.

Цього дня сім'ї загиблих зазвичай відвідують кладовища, де покояться їхні рідні, або ж дивляться паради. Для багатьох американців цей день є неофіційними початком літнього сезону.
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Топ коментарі
+34
Приятные новости пришли из Африки. В ЦАР подорвали колонну русской банды Вагнера. Десятки убиты и ранены. Ставим лайк африканским повстанцам! 👍
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31.05.2021 00:22
+20
Вимоги про дотримання прав людини імперії зла висуваються з 1975 року, з часу Хельсінкського рандеву сильних світу цього (здається, то була перша колективна зустріч керівників "двадцятки"). В основному, все марно...
Тільки Рональд Рейган оголосив хрестовий похід на зло, а при Буші-старшому він був так-сяк завершений. Тепер настала черга оголосити і започаткувати другий похід.
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31.05.2021 00:07
+16
Ловлю Байдена на слове! Учмтывая его физическое и психическое состояния он может на встрече спросить:"Кто вы такой или что я здесь делаю "?
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31.05.2021 00:10
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"Павшие ангелы" так себе сравнение, хотя может в английском это звучит лучше.
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31.05.2021 00:00 Відповісти
Да, действительно очень неудачное сравнение с демонами.

I still carry with me - every single solitary day I have my staff, for the last - since the war began - I have my schedule. In the back of my schedule, it says, "U.S. daily troop update. U.S. troops died in Iraq and Afghanistan: 6,927" - not "over 6,000." Total fallen angels across the board: over 7,000.

В Бытии 6:2 говорится: «Сыновья истинного Бога (ангелы) начали обращать внимание на человеческих дочерей, на то, что они красивы, и стали брать себе в жены всех, кого выбирали».
То же самое выражение используется в Библии для описания ангелов (Иов 1:6; 2:1; 38:7). Ангелы обладали способностью перевоплощаться, принимая человеческий облик (Бытие 19:1-5; Иисус Навин 5:13-15). Апостол Петр говорил о «духах, находящихся в тюрьме, некогда непослушных, когда в дни Ноя Бог терпеливо ждал» (1 Петра 3:19, 20). Ссылаясь на те же события, Иуда, который участвовал в написании Библии, объясняет, что некоторые ангелы не сохранили «своего первоначального положения», но покинули «подобающее им жилище» (Иуды 6).
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31.05.2021 04:05 Відповісти
Не падшие, а павшие Ангелы.
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31.05.2021 12:01 Відповісти
Вимоги про дотримання прав людини імперії зла висуваються з 1975 року, з часу Хельсінкського рандеву сильних світу цього (здається, то була перша колективна зустріч керівників "двадцятки"). В основному, все марно...
Тільки Рональд Рейган оголосив хрестовий похід на зло, а при Буші-старшому він був так-сяк завершений. Тепер настала черга оголосити і започаткувати другий похід.
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31.05.2021 00:07 Відповісти
дай Бог!
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31.05.2021 01:31 Відповісти
Так он уже не убивец, я пральна понимаю, товарищ Байдин?
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31.05.2021 00:09 Відповісти
Он имел ввиду какого-то другого путина, их же много...
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31.05.2021 00:14 Відповісти
Ловлю Байдена на слове! Учмтывая его физическое и психическое состояния он может на встрече спросить:"Кто вы такой или что я здесь делаю "?
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31.05.2021 00:10 Відповісти
Тампон вааще положил. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 1403 Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8568 Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8568 Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8568
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31.05.2021 00:34 Відповісти
старина Байден намекнул *****, чтоб тот не забыл прихватить с собой на встречу вазелин
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31.05.2021 01:32 Відповісти
Ну если он (Байден ) старина , то о каком вазелине может идти речь!Я же говорю, человек не совсем здоров!
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31.05.2021 04:05 Відповісти
Лаптеногое, ты на ***** своего посмотри, дедушка с рылом бабушки
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31.05.2021 12:33 Відповісти
Байден хоть и старина, но отпетрушит по самое "благодарю" твое ***** и еще таким как ты достанется, не переживай казларогий! Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 6999
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31.05.2021 12:55 Відповісти
Откуда вы знаете ?
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01.06.2021 08:14 Відповісти
ето также верно ,как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе-ето знают все!
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01.06.2021 10:46 Відповісти
Так отого вазеліну потрібно буде тарабанити у Женеву мінімум вагон і маленьку теліжку.Та й то для х***ла замало!
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31.05.2021 07:29 Відповісти
Ммддаа...
Пасссмотреть в глаза ....
Шото гдєтотама шо то вже було...
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31.05.2021 00:12 Відповісти
Я считаю, что это откровенный плагиат.
Хотя, зеленский свои мечты не патентовал. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 978
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31.05.2021 00:25 Відповісти
Озвучил...))
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31.05.2021 00:41 Відповісти
Грозный рык вашингтонского льва...Он "даст понять"
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31.05.2021 00:12 Відповісти
Вашингтонский Лев уже приготовился снять скальп с мокшанского мишки
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31.05.2021 01:35 Відповісти
Цирк з конями.
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31.05.2021 00:16 Відповісти
Проктологу пассматреть в #опу...
Рейган був КРАСАВА!!
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31.05.2021 00:20 Відповісти
Это можно было и по телефону сказать...
... без рукопожатия и обнимашек. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8417
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31.05.2021 00:22 Відповісти
Люди разделяют правдивые ценности, никакой лжи и лицемерия, такую страну невозможно победить, никакой Китай, а тем более Россия никогда не смогут поколебать положение США как мирового лидера.
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31.05.2021 00:22 Відповісти
Это да...
Вы ещё забыли упомянуть двойные стандарты.
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31.05.2021 00:29 Відповісти
Подвійні стандарти, це як? Як кадиров герої рф?
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31.05.2021 05:37 Відповісти
Приятные новости пришли из Африки. В ЦАР подорвали колонну русской банды Вагнера. Десятки убиты и ранены. Ставим лайк африканским повстанцам! 👍
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31.05.2021 00:22 Відповісти
Неплохое начало недели. 👍
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31.05.2021 06:37 Відповісти
Крепкого здоровья всем погибшим за НовоЦАРскую Народную Республику. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 1525
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31.05.2021 07:27 Відповісти
И большого человеческого счастья!
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31.05.2021 12:36 Відповісти
Будуть обговорювати домовленості про ще один газовий потік, цього разу вже спільний, - може через Північний полюс.
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31.05.2021 00:36 Відповісти
ну да, ну да. Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 4843
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31.05.2021 00:42 Відповісти
Дименційний соціопат просто повторює чужі слова. Зустрічатись він буде щоб передати месидж від американських екстремістів-соціалістів про умови домовленостей. Комуністичні мерзоти всю світову історію завжди і зі всіма домовлялись, чи то диктатори, чи наркоторговці.
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31.05.2021 00:44 Відповісти
Таки завжди так і було...
А хто виграв??
США!!
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31.05.2021 00:48 Відповісти
Нічого особливого не чекаю...
ІМХО
©
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31.05.2021 00:46 Відповісти
Як нічого? А скільки буде інформаційного буму!
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31.05.2021 05:18 Відповісти
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8046
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31.05.2021 00:56 Відповісти
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 2869
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31.05.2021 01:00 Відповісти
Президенты США никогда не позволяли себе переговоры с террористами-убийцами. Ни с Гитлером, ни с Усама бен Ладеном, ни с Хусейном или Кадаффи... Байден пошел на встречу с террористом-убийцей. Страна не имеет права называться Америкой. Это уже Беларусь.(с)
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31.05.2021 01:11 Відповісти
США выполняли благородную миссию по очистке планеты от коммунистической заразы!
так понятно?
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31.05.2021 01:43 Відповісти
То то черговий вставшиСкалєн з пляшки зірвався.
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31.05.2021 05:33 Відповісти
Pavlo Nuss
27 травня о 21:09 ·

Зеленский согласился с отменой санкций по Северному потоку-2!!!
По достоверной информации из надежных источников, вопрос снятия санкций на РФ в контексте СП-2 был включен в повестку дня переговоров Блинкена и Зеленского во время визита первого в Украину.
Этот вопрос значился под номером 2 после таких проблем, как аннексия Крыма и оккупация Донбасса.
Так вот, Зеленский был предупрежден, что ощутимое ослабление геополитической активности Украины после 2019 года, фактически после ухода Порошенко из Банковой, предоставило возможность лоббистам интересов Кремля активизировать вопрос достройки СП-2, будем говорить отрыто, в обход интересов Украины.
Что дальше? А дальше Зеленский и группа его парламентеров буквально согласилась с Блинкеном и не предприняла никаких политико-дипломатических мер для лоббирования интересов Украины. То есть, не выступили против снятия санкций США и ЕС против «Северного потока-2».
Это факт.
Источники не раскрываю и не раскрою. О них вся страна узнает чуть позже и на более высоком уровне.
Достройка «Северного потока-2» дополнительно подтвердила, что Зеленский не умеет бороться. Его президентство началось с таких же поражений, вспомните возвращения России в ПАСЕ. Он тогда тоже говорил, что мы «ничего не могли уже сделать, потому что все решено было к нам».
В данном вопросе мы просто не можем обойти участь Петра Порошенко.
Как боролись против «Северного потока-2» при президентстве Порошенко? Да легко.
Всего за несколько месяцев 2018 Порошенко трижды выступил в немецкой прессе против Северного потока, открыто выставив претензии Украины как для ЕС так и для США. В итоге - санкции, сокращения текущего сотрудничества даде неподсанкционных кампаний с РФ, и так аж до конца 2020 года.
Сколько раз за 2 года сделал Зеленский для защиты интересов Украины?
А нисколько. И когда-то мы об этом прочтем в мемуарах и Байдена, и Блинкена.
И напоследок. В своем письме к Дж. Байдену, Порошенко лоббировал продление санкций против «СП-2». Но позиция официального Киева в лице Зеленского - сделала свое дело. Борьба продолжается. По моим данным, Петр Алексеевич готовит открытое обращение к своим друзьям и партерам ЕС и США. Надеемся, его услышат.
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31.05.2021 01:29 Відповісти
"Животворящий", як його величають недалекі українські сектанти-ідолопоклонники, пообіцяв зробити Україну пріорітетом американської зовнішньої політики, коли стане президентом.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54868246

Обраний президент США настільки добре розбирається в Україні, що українському керівництву доведеться дійсно демонструвати успіх у боротьбі з корупцією, щоб досягти прогресу у відносинах з Вашингтоном.
Серед американських лідерів ще не було настільки обізнаного щодо України президента.
Ще на посаді віцепрезидента Джо Байден кілька разів відвідував Україну. Він у курсі ключових подій, щонайменше з часів Євромайдану.
Свою позицію щодо України у разі обрання президентом Байден висловив ще у серпні 2019 року в інтерв'ю Раді з міжнародних відносин.
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Що стосується військової сфери, я б надав більше американської допомоги в галузі безпеки, зокрема, зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися", - казав він.
Другим пунктом він визначив підтримку енергетичної незалежності України та залучення західних інвестицій. Але все це обумовив боротьбою з корупцією.
"Я б також переконався, що вся допомога США в Україні суворо зумовлена антикорупційними реформами, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та суддів", - наголошував Байден.
Він також визначив пріоритетом залучення США до перемовин та тиску на Росію для деокупації українських територій.
Українські експерти в коментарі BBC News Україна зазначали, що Байден - найкращий варіант для України. Передбачуваний, вважає важливою Україну для США і має в команді багато людей, які працювали з Києвом.

"Козак байда" зі своєю командою тріпачів не в курсі, хто в Україні при владі вже 2 роки і що робить ?
А тепер "експерти" з "аналітиками" та відбитими бідонобілами дружненько звинувачують тлю і далі облизують свого імпортного ідола-воюваку.
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31.05.2021 01:48 Відповісти
А що хтось приділить увагу чи він погодиться чи ні з його авторитетом "Моніки" на міжнародній арені?
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31.05.2021 05:20 Відповісти
Леонид Буряк 4c0c70d2,не повторяй кремлевские фейки! на твою рашу (страна-бензоколонка) все плюют с высокой горки!

ВВП раши = ВВП маленькой Голландии (которую даже на карте не видно) не говоря уже про ВВП ЕС! так понятно?
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31.05.2021 01:48 Відповісти
А мож пыню, до того как, рак одолеет.
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31.05.2021 04:43 Відповісти
Хорошо бы, но не поможет.
Пыней там дохрена. Жирик. Кадырка. Рогожка... И много-много подобного дерьма, тщательно и со знанием дела отобранного во власть за более чем 20 лет режима фюрерка. Он всегда отбирал дефективных, как и он сам, чтобы иметь компромат и держать их в узде. А на него самого есть крайне действенный компромат у Чубайса. Как только с Чубайсом что-то случится - он будет обнародован. Как это организовал вор Чубайс - знает только он сам. Но организовал, причём надёжно, на 100%, и так, что раскопать это не может никто. Поэтому с ним ничего не случается...
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31.05.2021 06:54 Відповісти
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 8046 .З якого дива він - облажаєцця .?? Які фактори на це вказують ? Чи ти це просто так змолов , аби шось ляпнути .
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31.05.2021 06:47 Відповісти
Встречаюсь со шлюхой, чтобы моя любимая соскучилась. (с)
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31.05.2021 03:22 Відповісти
Зрозуміло, він сказав це так, щоб путін напрягся заранє, і два тижні мізкував "що ж він такого мені на зустрічі скаже?", і подивитися на його реакцію в наступні два тижня.
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31.05.2021 04:23 Відповісти
Невже ще один шукачь миру в очах сатани-путєна?
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31.05.2021 05:30 Відповісти
"Через пару недель я встречаюсь с Путиным в Женеве, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать эти права", Источник: https://censor.net/ru/n3268364....... Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 2274 ..Хіба так називається - пошук миру . ?? Це схоже скоріше на - ультиматум .

Заглядання в зад ***** ось - Я хочу увидеть человека и я хочу привезти с «Нормандии» понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом... для меня очень важно, если мы говорим о прекращении огня, мы будем говорить не в минском формате, не на заседании в трехсторонней группе, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации. - ВАЗеленскій . !
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31.05.2021 06:42 Відповісти
То есть Вы хотите сказать:-какой ВАЗ,такой и Зеленский?
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31.05.2021 07:41 Відповісти
Наверное, здравомыслящие понимают, что для США сражаться на три фронта - исламисты-рашка-дзиньпинь - будет сложно... И что ЕС воевать не очень хочет. И что воевать надо... И что Байден с командой ищет возможности для маневра...
Но не за счёт демократии. Не за счёт народов Украины, Грузии, стран Восточной Европы, не за счёт народа Беларуси...
Поэтому слова, пусть даже Байдена, пока остаются только словами. Скоро увидим, насколько они были действенны и результативны.
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31.05.2021 06:45 Відповісти
Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 7831Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 5128......
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31.05.2021 06:55 Відповісти
Цей морський вузол , для такої цілі не підходить . Потрібен самозатяжний вузол - удавка . Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 5807 .
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31.05.2021 07:12 Відповісти
Несколько позволю себе перефразировать великого УКРАИНСКОГО писателя Н.В. Гоголя:-. В МЕРЗКИХ чертах ПУЦЫКА было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле - виселица
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31.05.2021 08:14 Відповісти
Вангую, что встреча, в целом закончится ничем.
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31.05.2021 07:00 Відповісти
В США разгорается мегаскандал: Стало известно о спонсировании Байдена лоббистом «Северного потока-2» Biden received funds from top Russia lobbyist before Nord Stream 2 giveaway

Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини - Цензор.НЕТ 9679
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31.05.2021 07:32 Відповісти
А нана , а нана....будешь маму слушаться?
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31.05.2021 07:38 Відповісти
ща доболтается шо ***** и встречу отменит
но это и к лучшему, нечего с упырем разговаривать, его нужно чмырить и мочить без разговоров
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31.05.2021 07:48 Відповісти
Каждый новый президент США хочет заглянуть в глаза *****... Интересно, что они пытаются там увидеть..!?
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31.05.2021 08:42 Відповісти
Причем Байден уже заглядывал, будучи вице-президентом. Ни хера там не увидел, конечно. Но, видимо, уже забыл об этом факте.
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31.05.2021 14:12 Відповісти
Мы верим! (с) Лохи
Президенты встречаются для подписания важных межгосударственных документов.
Опубликуйте и не нужны будут комментарии.
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31.05.2021 09:34 Відповісти
Ой, да сколько раз так было. Предвыборная компания- вешать лохам лапшу на уши. "Америка вернулась" !итд Как только дорвутся до власти так сказать все, бизнес интересы становятся на первом месте а право и человечность параллельно уходят в иной мир)) Сколько раз так былО?? Да постоянно . Это система для лохов- лапша и безграничное вранье
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31.05.2021 10:17 Відповісти
Из Юго-Восточной Азии и Тихо-океанского региона Китай мал по малу выжимают США) Пакистан потеряли считай США в пользу Китая) В Среднюю Азию проникнуть не удалось) Как вы думаете почему выводят войска из Афгана? да просто потому что цель была проникновение в Среднюю Азию и давление на Иран и Каспийский регион) Нечего этого не достигнута а ситуация для США в регионе только усугубилась) На ближнем востоке полный швах и полная потеря управляемости над Турцией)В Африке тоже совместными усилиями Китай и РФ давят и США и Европейцев) И есть хорошие пладцдармы в Латинской Америке) Так что скучно девочки))
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31.05.2021 12:02 Відповісти
Одной из важных причин вывода войск из афгана для США являются ухудшение отношений с Пакистаном) Дефакто не достигнув своих целей проникновения в Среднюю Азию и на Каспий групировка США оказалась в оперативном окружении)) Так что держать дальше там войска и нести потенцеально всё возрастающие издержки смысла большого нету)
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31.05.2021 12:13 Відповісти
главное что-бы до него дошло с кем он имеет дело и что слова и договора с ботаксным педофильным Шнырем и его ПИД,,,рашенской Помойкой ни чего не стоят, одичалые гопники понимают только язык силы, может и до малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата дойдет.....
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31.05.2021 13:45 Відповісти
Нарушать права человека Байден Путену не позволит. Северный поток 2 позволит строить. А нарушать права человека не позволит. Вот такой он последовательный, Джо Байден. Интересно, какая следующая уступка Джо для )(уйла?
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31.05.2021 14:15 Відповісти
Хочется сразу напомнить Байдену его же слова, что никакие слова не заменят реальных действий.
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31.05.2021 14:17 Відповісти
 
 