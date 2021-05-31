Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини
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В останній понеділок травня, який цього року припадає на 31 травня, в США відзначається День пам'яті. Цей день присвячений пам'яті американських військових, полеглих у збройних конфліктах, у яких США брали участь.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, 30 травня президент США Джо Байден виступив на щорічній службі з нагоди Дня пам'яті, яка відбувається у Меморіальному парку ветеранів біля Меморіального моста через річку Делавер. Нагадаємо, що Байден тривалий час був сенатором від Делавера і повернувся у свій рідний штат на вихідні з нагоди Дня пам'яті.
Звертаючись до учасників церемонії, президент наголосив, що жодні слова не зможуть достатньою мірою висловити його вдячність американським військовим, які несуть службу із захисту країни.
"Ми завжди маємо пам'ятати... про ту ціну, яка була заплачена за нашу свободу, - сказав Байден. - Ми маємо пам'ятати, в якому боргу ми перед тими, хто заплатив її, і пам'ятати про сім'ї, які залишилися".
Байден нагадав про жертви, яких зазнали Збройні сили США в Афганістані й Іраку. Президент заявив, що 7036 військовослужбовців, "полеглих ангелів", як він їх назвав, загинули в цих конфліктах.
Нагадавши, що незабаром його чекає зустріч із Володимиром Путіним, президент Байден підкреслив, що він має намір натиснути на російського президента, спонукаючи його поважати права людини.
"Через кілька тижнів я зустрічаюся з Путіним у Женеві, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати ці права", - сказав президент.
У понеділок на Арлінгтонському національному кладовищі відбудеться традиційна церемонія покладання вінків до Могили невідомого солдата.
Із зародженням традиції святкування Дня пам'яті пов'язують кілька міст на території США. Вважається, що перший захід у пам'ять про загиблих військовослужбовців відбувся через кілька років після закінчення Громадянської війни у 1865 році. У сільських районах країни сім'ї часто поминали загиблих військових наприкінці літа.
Тривалий час День пам'яті відзначався 30 травня, але в 1971 році, коли його оголосили національним святом, дату його святкування було перенесено на останній понеділок травня.
Цього дня сім'ї загиблих зазвичай відвідують кладовища, де покояться їхні рідні, або ж дивляться паради. Для багатьох американців цей день є неофіційними початком літнього сезону.
Будь ласка, зачекайте...
I still carry with me - every single solitary day I have my staff, for the last - since the war began - I have my schedule. In the back of my schedule, it says, "U.S. daily troop update. U.S. troops died in Iraq and Afghanistan: 6,927" - not "over 6,000." Total fallen angels across the board: over 7,000.
В Бытии 6:2 говорится: «Сыновья истинного Бога (ангелы) начали обращать внимание на человеческих дочерей, на то, что они красивы, и стали брать себе в жены всех, кого выбирали».
То же самое выражение используется в Библии для описания ангелов (Иов 1:6; 2:1; 38:7). Ангелы обладали способностью перевоплощаться, принимая человеческий облик (Бытие 19:1-5; Иисус Навин 5:13-15). Апостол Петр говорил о «духах, находящихся в тюрьме, некогда непослушных, когда в дни Ноя Бог терпеливо ждал» (1 Петра 3:19, 20). Ссылаясь на те же события, Иуда, который участвовал в написании Библии, объясняет, что некоторые ангелы не сохранили «своего первоначального положения», но покинули «подобающее им жилище» (Иуды 6).
Тільки Рональд Рейган оголосив хрестовий похід на зло, а при Буші-старшому він був так-сяк завершений. Тепер настала черга оголосити і започаткувати другий похід.
Пасссмотреть в глаза ....
Шото гдєтотама шо то вже було...
Хотя, зеленский свои мечты не патентовал.
Рейган був КРАСАВА!!
... без рукопожатия и обнимашек.
Вы ещё забыли упомянуть двойные стандарты.
А хто виграв??
США!!
ІМХО
©
так понятно?
27 травня о 21:09 ·
Зеленский согласился с отменой санкций по Северному потоку-2!!!
По достоверной информации из надежных источников, вопрос снятия санкций на РФ в контексте СП-2 был включен в повестку дня переговоров Блинкена и Зеленского во время визита первого в Украину.
Этот вопрос значился под номером 2 после таких проблем, как аннексия Крыма и оккупация Донбасса.
Так вот, Зеленский был предупрежден, что ощутимое ослабление геополитической активности Украины после 2019 года, фактически после ухода Порошенко из Банковой, предоставило возможность лоббистам интересов Кремля активизировать вопрос достройки СП-2, будем говорить отрыто, в обход интересов Украины.
Что дальше? А дальше Зеленский и группа его парламентеров буквально согласилась с Блинкеном и не предприняла никаких политико-дипломатических мер для лоббирования интересов Украины. То есть, не выступили против снятия санкций США и ЕС против «Северного потока-2».
Это факт.
Источники не раскрываю и не раскрою. О них вся страна узнает чуть позже и на более высоком уровне.
Достройка «Северного потока-2» дополнительно подтвердила, что Зеленский не умеет бороться. Его президентство началось с таких же поражений, вспомните возвращения России в ПАСЕ. Он тогда тоже говорил, что мы «ничего не могли уже сделать, потому что все решено было к нам».
В данном вопросе мы просто не можем обойти участь Петра Порошенко.
Как боролись против «Северного потока-2» при президентстве Порошенко? Да легко.
Всего за несколько месяцев 2018 Порошенко трижды выступил в немецкой прессе против Северного потока, открыто выставив претензии Украины как для ЕС так и для США. В итоге - санкции, сокращения текущего сотрудничества даде неподсанкционных кампаний с РФ, и так аж до конца 2020 года.
Сколько раз за 2 года сделал Зеленский для защиты интересов Украины?
А нисколько. И когда-то мы об этом прочтем в мемуарах и Байдена, и Блинкена.
И напоследок. В своем письме к Дж. Байдену, Порошенко лоббировал продление санкций против «СП-2». Но позиция официального Киева в лице Зеленского - сделала свое дело. Борьба продолжается. По моим данным, Петр Алексеевич готовит открытое обращение к своим друзьям и партерам ЕС и США. Надеемся, его услышат.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54868246
Обраний президент США настільки добре розбирається в Україні, що українському керівництву доведеться дійсно демонструвати успіх у боротьбі з корупцією, щоб досягти прогресу у відносинах з Вашингтоном.
Серед американських лідерів ще не було настільки обізнаного щодо України президента.
Ще на посаді віцепрезидента Джо Байден кілька разів відвідував Україну. Він у курсі ключових подій, щонайменше з часів Євромайдану.
Свою позицію щодо України у разі обрання президентом Байден висловив ще у серпні 2019 року в інтерв'ю Раді з міжнародних відносин.
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Що стосується військової сфери, я б надав більше американської допомоги в галузі безпеки, зокрема, зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися", - казав він.
Другим пунктом він визначив підтримку енергетичної незалежності України та залучення західних інвестицій. Але все це обумовив боротьбою з корупцією.
"Я б також переконався, що вся допомога США в Україні суворо зумовлена антикорупційними реформами, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та суддів", - наголошував Байден.
Він також визначив пріоритетом залучення США до перемовин та тиску на Росію для деокупації українських територій.
Українські експерти в коментарі BBC News Україна зазначали, що Байден - найкращий варіант для України. Передбачуваний, вважає важливою Україну для США і має в команді багато людей, які працювали з Києвом.
"Козак байда" зі своєю командою тріпачів не в курсі, хто в Україні при владі вже 2 роки і що робить ?
А тепер "експерти" з "аналітиками" та відбитими бідонобілами дружненько звинувачують тлю і далі облизують свого імпортного ідола-воюваку.
ВВП раши = ВВП маленькой Голландии (которую даже на карте не видно) не говоря уже про ВВП ЕС! так понятно?
Пыней там дохрена. Жирик. Кадырка. Рогожка... И много-много подобного дерьма, тщательно и со знанием дела отобранного во власть за более чем 20 лет режима фюрерка. Он всегда отбирал дефективных, как и он сам, чтобы иметь компромат и держать их в узде. А на него самого есть крайне действенный компромат у Чубайса. Как только с Чубайсом что-то случится - он будет обнародован. Как это организовал вор Чубайс - знает только он сам. Но организовал, причём надёжно, на 100%, и так, что раскопать это не может никто. Поэтому с ним ничего не случается...
Заглядання в зад ***** ось - Я хочу увидеть человека и я хочу привезти с «Нормандии» понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом... для меня очень важно, если мы говорим о прекращении огня, мы будем говорить не в минском формате, не на заседании в трехсторонней группе, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации. - ВАЗеленскій . !
Но не за счёт демократии. Не за счёт народов Украины, Грузии, стран Восточной Европы, не за счёт народа Беларуси...
Поэтому слова, пусть даже Байдена, пока остаются только словами. Скоро увидим, насколько они были действенны и результативны.
но это и к лучшему, нечего с упырем разговаривать, его нужно чмырить и мочить без разговоров
Президенты встречаются для подписания важных межгосударственных документов.
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