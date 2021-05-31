Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини

В останній понеділок травня, який цього року припадає на 31 травня, в США відзначається День пам'яті. Цей день присвячений пам'яті американських військових, полеглих у збройних конфліктах, у яких США брали участь.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, 30 травня президент США Джо Байден виступив на щорічній службі з нагоди Дня пам'яті, яка відбувається у Меморіальному парку ветеранів біля Меморіального моста через річку Делавер. Нагадаємо, що Байден тривалий час був сенатором від Делавера і повернувся у свій рідний штат на вихідні з нагоди Дня пам'яті.

Звертаючись до учасників церемонії, президент наголосив, що жодні слова не зможуть достатньою мірою висловити його вдячність американським військовим, які несуть службу із захисту країни.

"Ми завжди маємо пам'ятати... про ту ціну, яка була заплачена за нашу свободу, - сказав Байден. - Ми маємо пам'ятати, в якому боргу ми перед тими, хто заплатив її, і пам'ятати про сім'ї, які залишилися".

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Байден нагадав про жертви, яких зазнали Збройні сили США в Афганістані й Іраку. Президент заявив, що 7036 військовослужбовців, "полеглих ангелів", як він їх назвав, загинули в цих конфліктах.

Нагадавши, що незабаром його чекає зустріч із Володимиром Путіним, президент Байден підкреслив, що він має намір натиснути на російського президента, спонукаючи його поважати права людини.

"Через кілька тижнів я зустрічаюся з Путіним у Женеві, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати ці права", - сказав президент.

У понеділок на Арлінгтонському національному кладовищі відбудеться традиційна церемонія покладання вінків до Могили невідомого солдата.

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Із зародженням традиції святкування Дня пам'яті пов'язують кілька міст на території США. Вважається, що перший захід у пам'ять про загиблих військовослужбовців відбувся через кілька років після закінчення Громадянської війни у 1865 році. У сільських районах країни сім'ї часто поминали загиблих військових наприкінці літа.

Тривалий час День пам'яті відзначався 30 травня, але в 1971 році, коли його оголосили національним святом, дату його святкування було перенесено на останній понеділок травня.

Цього дня сім'ї загиблих зазвичай відвідують кладовища, де покояться їхні рідні, або ж дивляться паради. Для багатьох американців цей день є неофіційними початком літнього сезону.