У київському центрі вакцинації за вихідні проти COVID-19 прищепили 3,5 тисячі осіб, у львівському - трохи більш як тисячу

У Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, за перші дні роботи вакцинували 3467 осіб.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що 30 травня щеплення в цьому Центрі отримали 2072 особи.

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За інформацією голови Львівської ОДА Максима Козицького, у Центрі вакцинації на базі "Арени-Львів" у Львові 29-30 травня вакцинували 1041 жителя Львівщини, зареєстрованого в застосунку "Дія".

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