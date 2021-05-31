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У київському центрі вакцинації за вихідні проти COVID-19 прищепили 3,5 тисячі осіб, у львівському - трохи більш як тисячу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У київському центрі вакцинації за вихідні проти COVID-19 прищепили 3,5 тисячі осіб, у львівському - трохи більш як тисячу

У Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, за перші дні роботи вакцинували 3467 осіб.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що 30 травня щеплення в цьому Центрі отримали 2072 особи.

У київському центрі вакцинації за вихідні проти COVID-19 прищепили 3,5 тисячі осіб, у львівському - трохи більш як тисячу 01

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За інформацією голови Львівської ОДА Максима Козицького, у Центрі вакцинації на базі "Арени-Львів" у Львові 29-30 травня вакцинували 1041 жителя Львівщини, зареєстрованого в застосунку "Дія".

У київському центрі вакцинації за вихідні проти COVID-19 прищепили 3,5 тисячі осіб, у львівському - трохи більш як тисячу 02

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Автор: Наталя Джума
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Теперь главная жвачка страны не раненые и убитые в ходе АТО, не статистика заболевших и умерших от ковид ...а динамика соцсоревнования по вакцинации. Тема рассчитана минимум на год ежедневных сводок а мы сжали кулачки и внимательно следим...Ой как интересно
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31.05.2021 00:49 Відповісти
Це безкоштовні добровольці В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи - Цензор.НЕТ 9688, побажаємо їм міцного здоровя
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31.05.2021 00:53 Відповісти
Вот говорит чел который там сегодня был...Выводы делайте сами..
"Сам процесс прививания организован хорошо, хотя некоторые процессы можно было бы и дооптимизировать. Бригада - 5-6 человек, пропускает по ~30 человек в час. Персонал очень доброжелательный . А вот снаружи всё как всегда. Люди отстояли по 3 часа - и получили дверью по носу - человек 200 простояв ушли домой. Организаторы могли бы их четко предупредить, чтобы не стояли и ровно в 17-00 двери закрываются... Вакцина КоронаВак. Флакон общий. Холодильников в боксе не видел. Проверили паспорт и налог.код (?видимо, для подключения 5G). Быстро нашли мой договор с лікарем в базе. Выдали квитанцию, через 2 недели позвонить участковому терапевту; допрививаться через 28 дней уже у себя на районе. "(с)
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31.05.2021 01:31 Відповісти
хм, ця поставка з флаконом з неоднією дозою? а казали, короновак 1х1.
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31.05.2021 06:59 Відповісти
нормальная страна там бы и тесты на антитела организовала, а не только "женщину со шприцем". (комплексное решение. а может оно так и есть - не знаю, но почти уверен, что нет) а, тесты - это в соседнем кабинете / городе. понял.
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31.05.2021 03:21 Відповісти
Тесты на антитела - в любой лаборатории по желанию и без очереди.
Но за деньги.
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31.05.2021 06:17 Відповісти
3500/8=437.5человека в час. Это очередная ложь.
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31.05.2021 06:48 Відповісти
багато? так ти ще на бригади не поділив. одна звичайно стільки не уколе. і перечитай статтю: то цифра за два дні, на другий привили 2072.
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31.05.2021 07:02 Відповісти
 
 