У київському центрі вакцинації за вихідні проти COVID-19 прищепили 3,5 тисячі осіб, у львівському - трохи більш як тисячу
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У Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, за перші дні роботи вакцинували 3467 осіб.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що 30 травня щеплення в цьому Центрі отримали 2072 особи.
За інформацією голови Львівської ОДА Максима Козицького, у Центрі вакцинації на базі "Арени-Львів" у Львові 29-30 травня вакцинували 1041 жителя Львівщини, зареєстрованого в застосунку "Дія".
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"Сам процесс прививания организован хорошо, хотя некоторые процессы можно было бы и дооптимизировать. Бригада - 5-6 человек, пропускает по ~30 человек в час. Персонал очень доброжелательный . А вот снаружи всё как всегда. Люди отстояли по 3 часа - и получили дверью по носу - человек 200 простояв ушли домой. Организаторы могли бы их четко предупредить, чтобы не стояли и ровно в 17-00 двери закрываются... Вакцина КоронаВак. Флакон общий. Холодильников в боксе не видел. Проверили паспорт и налог.код (?видимо, для подключения 5G). Быстро нашли мой договор с лікарем в базе. Выдали квитанцию, через 2 недели позвонить участковому терапевту; допрививаться через 28 дней уже у себя на районе. "(с)
Но за деньги.