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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Чиновник Лукашенка Миридонов припустив, що Сапегу можуть помилувати або передати для відбування покарання в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чиновник Лукашенка Миридонов припустив, що Сапегу можуть помилувати або передати для відбування покарання в РФ

Софію Сапегу - дівчину опозиційного блогера Романа Протасевича, затриману разом з ним у Мінську, - можуть помилувати або передати для відбування покарання в Росію.

Про це заявив глава МЗС Білорусі Олександр Миридонов в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.

"Вона громадянка Росії, але має посвідку на проживання в Білорусі. Ми займалися цим питанням у частині забезпечення консульського доступу посольства Росії до неї, і в мене була розмова на цю тему з моїм колегою Сергієм Лавровим. Консульський доступ був отриманий", - зазначив він.

За словами Миридонова, варто "дочекатися підсумків розслідування, рішення судових інстанцій, а далі вже можна буде говорити про подальшу долю".

Також читайте: Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA. ДОКУМЕНТ

"Цим питанням мають займатися відповідні правоохоронні органи. Рішення має ухвалити суд. Найімовірніше, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, бо існують різні варіанти. Рішенням глави держави можуть бути ухвалені рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.

Також читайте: Два десятки країн, зокрема Україна, закликали звільнити Протасевича та інших білоруських журналістів, - Держдеп США

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Чого це Єрофєєв з Александровим "зникли"? Читав, що один уже в Сірії вбитий, а другого зарізали недалеко від власного дому... Про Старкова не чув...
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31.05.2021 06:35
+3
Один з варіантів: вона - "шия". Тобто, ФСБшна "кураторша", яка "вертіла головою" - Протасевичем, згідно з вказівками з Москви. Тепер її заберуть, посадять десь, в Росії, на периферії, "папірці перебирать" чи методички писать, під виглядом "відсидки в тюрмі", а Протасевич буде гнить у тюрмі реально... Поки Луку не приберуть. А потім він вийде в ореолі "мученика за свабоду", і вона продовжить ним "рулить".
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31.05.2021 06:41
+2
Агент Софія свою роботу зробила, можна й додому вислати. Там ***** нагородить її орденом за гарну роботу.
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31.05.2021 05:58
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Поздно. Санкции за нее уже готовы
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31.05.2021 01:21 Відповісти
забавно. а ее родителей объявить врагами народа - слабО?)
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31.05.2021 03:18 Відповісти
Ей лучше остаться в тюрьме у Луки, там её как россиянку, хоть не убьют. В Московии она просто исчезнет, как исчезли Ерофеев и Александров,Старков. А потом, может ЕС обменяет её, хоть жива будет
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31.05.2021 03:33 Відповісти
так а вменяют что? не изучал вопрос. просто подружка оппозиционера, пассивная же вообще... не понимаю, каким боком она вообще.
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31.05.2021 04:14 Відповісти
Один з варіантів: вона - "шия". Тобто, ФСБшна "кураторша", яка "вертіла головою" - Протасевичем, згідно з вказівками з Москви. Тепер її заберуть, посадять десь, в Росії, на периферії, "папірці перебирать" чи методички писать, під виглядом "відсидки в тюрмі", а Протасевич буде гнить у тюрмі реально... Поки Луку не приберуть. А потім він вийде в ореолі "мученика за свабоду", і вона продовжить ним "рулить".
показати весь коментар
31.05.2021 06:41 Відповісти
Чого це Єрофєєв з Александровим "зникли"? Читав, що один уже в Сірії вбитий, а другого зарізали недалеко від власного дому... Про Старкова не чув...
показати весь коментар
31.05.2021 06:35 Відповісти
Агент Софія свою роботу зробила, можна й додому вислати. Там ***** нагородить її орденом за гарну роботу.
показати весь коментар
31.05.2021 05:58 Відповісти
"Вас следовало бы арестовать...за что?, а Вы не любите пролетариат.."
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31.05.2021 07:04 Відповісти
Она агент Моссада.
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31.05.2021 07:26 Відповісти
убрали портреты Кольченко, Сенцова из всех аэропортов теперь нужна новая сакральная жертва и новые портреты тех, кого нужно спасать. только вот где теперь и чем заняты спасенные Кольченко и Сенцов?
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31.05.2021 07:33 Відповісти
А мені чомусь здається, що Сапегу пізніше нагородять в ФСБ Засрашки за виконане завдання по стежденню і злиттю інформації по Протасевичу. А можливо вона зовсім не Сапега? Пам'ятаємо нашу Савченко.
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31.05.2021 08:04 Відповісти
 
 