Компенсації за зруйноване на Донбасі житло мають повністю виплатити до 2023 року, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Оформити компенсацію за повністю зруйноване житло можна через місцевий орган влади. Для цього потрібно зібрати низку документів.

Про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський у програмі "Зворотний зв'язок" на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб отримати компенсацію за повністю зруйноване житло, особи, які є власниками цього житла, мають звернутися до місцевого органу влади. Як правило, це військово-цивільна адміністрація. Звертатися потрібно з відповідною заявою, до заяви долучається низка документів, зокрема копія паспорта, копія індивідуального податкового номера, а також документи, які підтверджують власність на цей об’єкт житлового фонду", - сказав він.

Замлинський розповів, як визначається компенсація за житло.

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"Нещодавно Мінрегіонбуд переглянув опосередковану вартість спорудженого житла в бік збільшення. Ці величини також беруться до уваги, коли комісія розглядає питання щодо компенсації громадянам України за зруйноване житло. Звісно, що сума компенсації також визначається на основі цих нормативів. Хочу наголосити, що максимальна сума коштів, яка може бути отримана за зруйноване житло, становить 300 тис. грн", - сказав він.

Компенсації за зруйноване на Донбасі житло мають повністю виплатити до 2023 року.