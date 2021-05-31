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Компенсації за зруйноване на Донбасі житло мають повністю виплатити до 2023 року, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Компенсації за зруйноване на Донбасі житло мають повністю виплатити до 2023 року, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Оформити компенсацію за повністю зруйноване житло можна через місцевий орган влади. Для цього потрібно зібрати низку документів.

Про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський у програмі "Зворотний зв'язок" на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб отримати компенсацію за повністю зруйноване житло, особи, які є власниками цього житла, мають звернутися до місцевого органу влади. Як правило, це військово-цивільна адміністрація. Звертатися потрібно з відповідною заявою, до заяви долучається низка документів, зокрема копія паспорта, копія індивідуального податкового номера, а також документи, які підтверджують власність на цей об’єкт житлового фонду", - сказав він.

Замлинський розповів, як визначається компенсація за житло.

Також читайте: Від початку року на виплати компенсацій за зруйноване на Донбасі житло спрямовано понад 20 млн гривень, - Мінреінтеграції

"Нещодавно Мінрегіонбуд переглянув опосередковану вартість спорудженого житла в бік збільшення. Ці величини також беруться до уваги, коли комісія розглядає питання щодо компенсації громадянам України за зруйноване житло. Звісно, що сума компенсації також визначається на основі цих нормативів. Хочу наголосити, що максимальна сума коштів, яка може бути отримана за зруйноване житло, становить 300 тис. грн", - сказав він.

Компенсації за зруйноване на Донбасі житло мають повністю виплатити до 2023 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Зе нелох за нащі грощі хоче сєпарам відбудувати/ оплатити житло у Луганську, Донецьку Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 7782?? Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 756
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31.05.2021 02:33
+17
Не хило ,те кто кричал путин введи войска,ни чего не потеряли,наоборот еще ремонт себе затеяли.
ЗЕмарадеры себе подшумок дачи построят.Суки.
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31.05.2021 03:26
+7
Звичайно!
Можна ще газифікувати села в Сибірі.
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31.05.2021 06:19
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Зе нелох за нащі грощі хоче сєпарам відбудувати/ оплатити житло у Луганську, Донецьку Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 7782?? Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский - Цензор.НЕТ 756
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31.05.2021 02:33 Відповісти
Не хило ,те кто кричал путин введи войска,ни чего не потеряли,наоборот еще ремонт себе затеяли.
ЗЕмарадеры себе подшумок дачи построят.Суки.
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31.05.2021 03:26 Відповісти
Чудово.
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31.05.2021 05:35 Відповісти
Звичайно!
Можна ще газифікувати села в Сибірі.
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31.05.2021 06:19 Відповісти
кто разрушил,тот пусть и платит
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31.05.2021 05:55 Відповісти
Сколько еще нам ослиной мочи в морду?Это недруги Украины.По обе стороны.Отсюда и выражение - ТаСторона. Надо же как то прорусских отличать с обоих сторон.
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31.05.2021 06:00 Відповісти
шо тут сказать - твари, и кому разрушили и те кто выплачивать будет, то бишь государство...
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31.05.2021 06:09 Відповісти
Ця норма діяла ще при *найвеличніному папередніку * ..!
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31.05.2021 06:57 Відповісти
гнида вилізла...
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31.05.2021 07:00 Відповісти
Те що при попереднику було формальністю, при АбинеПороху стало реальністю!
Насолоджуйся!
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31.05.2021 07:05 Відповісти
Бкльбаш ? А яка тобі справа до України ?
ПС ))) Прогугляй постанови Кабміну .скільки бабла було виділено для військово-цивільних адміністрацій !?
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31.05.2021 07:26 Відповісти
Навіть не дивує, що таке як ти, плутає компенсацію за зруйноване житло з військово-цивільними адміністраціями....
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31.05.2021 07:38 Відповісти
Тупізна ..Бабло виділялось для місцевих адміністрацій ..які і визначають збитки та суму компенсацій ..
Йди краще *пухірці * надувай .
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31.05.2021 07:41 Відповісти
Почитай краще яке головне призначення військово-цивільних адміністрацій.
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31.05.2021 09:02 Відповісти
Ну, це вже вапше...
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31.05.2021 07:53 Відповісти
Всех пророссийских выродков принудительно с вещами в тюрьму народов на паРашу к путену.
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31.05.2021 08:27 Відповісти
и сделать это должна параша...
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31.05.2021 08:44 Відповісти
По компенсаціях рішення приймалось при Порошенку у кабміні Гройсмана, тож абсолютно незрозуміло, чому порохоботи серуть на Зелень. Тут тре кидатись лайном у СВОГО наймача...
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31.05.2021 08:44 Відповісти
а компенсацию жителям Киева и Киевской области за налет саранчи с лугандонии?
кто кричал "путя приди" тот... "битий не битого везе"
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31.05.2021 08:49 Відповісти
По-перше: яка може бти компенсація людям,які у свій час,які не пропускали наших військових до кордону України із паРашією;
По-друге: яка може бти компенсація людям,які у свій час волали на всі свої лужені горлянки:-Путін,введи свої війська!;
По-третє: нєхер віддавати гроші якомусь вітчизняному злодійчуку-чинуші,аби той із задоволенням,комфортно і ситно провів відпустку десь на Мальдівах,або прикупив для своїх правнучків золотеньких невеликий палацик десь у Англії,або Португалії.
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31.05.2021 08:50 Відповісти
Що це за влада рашиські найманці зруйнували ,а за рахунок українців повині виплачувати ? подавайте в міжнародні судди хай росія виплачує за розкрадене майно і зруйноване житло ,але де там не можна путіна образити ,ось така в нас влада.
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31.05.2021 09:09 Відповісти
 
 