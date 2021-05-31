Ворог за добу 4 рази порушив режим "тиші" на Донбасі: бив із 82-мм мінометів і провів дистанційне мінування мінами ПОМ-2. Втрат немає, - штаб ОС
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Минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-мм калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.
По позиціях українських захисників у районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 31 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресцентрі ОС.
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