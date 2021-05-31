В Україні за добу від COVID-19 померли 64 людини, зафіксовано 1022 нові випадки зараження, 4934 особи одужали
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні зафіксовано 1022 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 31 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 202 494 випадки коронавірусної хвороби.
Також за даними РНБО, за минулу добу 64 людини померли від COVID-19 (загалом - 50 536), одужали за минулу добу - 4934 (всього - 2 041 082).
В Україні станом на ранок 31 травня хворіють на коронавірусну хворобу 110 876 осіб, що на 3976 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.
Будь ласка, зачекайте...
От, наприклад, відколи мої діти закінчили школу, то відразк виздоровіли. А в школі були без кінця хворі. Те саме було зі мною. Це рахується як виздоровіли чи ні?
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/29/texas-hospital-vaccine-lawsuit/
Эксперты заявили, что представление о том, что вакцины были «экспериментальными» или основанными на непроверенной технологии, неверно. «Это утверждение действительно абсурдно», - сообщила The Washington Post Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета. «Десятки тысяч людей проходили 3-ю фазу клинических испытаний мРНК-вакцин, и не было обнаружено никаких проблем с безопасностью», - ответила Ивасаки The Post в электронном письме. Экспериментальная вакцина - это вакцина, не прошедшая клинических испытаний и процессов авторизации или утверждения. Хотя вакцины против коронавируса, используемые в США, не получили полного одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, они прошли тщательные клинические испытания и были разрешены для использования в экстренных случаях. В этом месяце Pfizer обратился в FDA за полным одобрением вакцины против коронавируса, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech.