Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава уряду Фінляндії Санна Марін повідомила про намір оплатити витрати, пов'язані зі сніданками для її рідних, що стали причиною резонансних публікацій у ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ", про це повідомляє Yle.
Прем'єр-міністерка заявила, що вона поверне до бюджету витрачені гроші. Але, на її думку, лишається відкритим питання щодо низки пільг, доступних главі уряду відповідно до законодавства, зокрема, пов'язаних зі сніданками в офіційній резиденції.
"Хоча це добре встановлено, але є певна неясність щодо послуг, доступних прем'єр-міністру. Добре, що це питання ретельно контролюється", - сказала прем'єрка.
Вона додала, що хоче окремо уточнити умови харчування в офіційній резиденції голови уряду "Кесаранта".
Як повідомлялося, цього тижня у Фінляндії спалахнув скандал, коли ЗМІ з'ясували, що з державного бюджету витрачається приблизно 300 євро на місяць для оплати харчування членів родини голови уряду Санни Марін у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції прем'єр-міністерки.
Службове розслідування має з'ясувати, чи є підстави для підозр у скоєнні правопорушення за цими фактами.
Як зазначається, у законі, що регулює оплату праці прем'єр-міністра, така компенсація не згадується.
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беня на 5 ярдов баксов кинул Украину.
А в Финляндии скандал за 300 евро в МЕСЯЦ.
Вот они разные МИРЫ
PS: Гони к путиной матери, своего имбицила куратора!!!
Зе такое же гавно как и По.
Herman Aksom
Пам'ятаєте якими забитими, сірими і убогими були "слуги" в 19му? Зараз на ефіри ходять в дорогезних одежах на багато тисяч евро. Здавалось би: ну отримуєш від Ермака бабло в конверті-ну сиди тихенько, не відсвічуй. Але ж хіба можуть вчорашні колхозники не піддатись марнославству?
Но момент с питанием интресный . Надо Шмыгаля и ДУСю распросить как и кого они кормят .
А Бойко - в тюрьму за вышки !!!
ЗЕбанутый говнокомандующий и его коМанда, а вы, ворье, наживающиеся на крови и барыжащие с репоедами, сколько украли бабла у страны? Вам, дебилам тупорылым слабо так сделать?.Дрысля Зьйобнутая, а ты когда съдешь с госдачи, балабол квартальный?
А ЗЕбильный Клован в Оманы рассекал за счет Народа.
ЗЕ, уходи, возвращайся в свое тупорылое 95-е шапито
Кто-то знает, проканает петиция на сайте преЗЕдента насчет вернуть одаренного сотрудника?
Но премьер правильно сказала - я заплачу, но вы пропишите уже в деталях, имеют ли они право завтракать за счет бюджета. И еще бы написали про туалетную бумагу - может, детям бумагу с собой приносить, чтобы у оппозиции истерики не случилось.
-Так а шо ти хотєл , ти попробуй кушать целий мєсяц всего то на 300 євро ! Да єщо і вмєстє с семьйой . ! Ніщєброди . Ужасс .. Три сотни євро мне хватаєт только на одін перекус в " Велюрє " .
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