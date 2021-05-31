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Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї

Глава уряду Фінляндії Санна Марін повідомила про намір оплатити витрати, пов'язані зі сніданками для її рідних, що стали причиною резонансних публікацій у ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ", про це повідомляє Yle.

Прем'єр-міністерка заявила, що вона поверне до бюджету витрачені гроші. Але, на її думку, лишається відкритим питання щодо низки пільг, доступних главі уряду відповідно до законодавства, зокрема, пов'язаних зі сніданками в офіційній резиденції.

"Хоча це добре встановлено, але є певна неясність щодо послуг, доступних прем'єр-міністру. Добре, що це питання ретельно контролюється", - сказала прем'єрка.

Вона додала, що хоче окремо уточнити умови харчування в офіційній резиденції голови уряду "Кесаранта".

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Як повідомлялося, цього тижня у Фінляндії спалахнув скандал, коли ЗМІ з'ясували, що з державного бюджету витрачається приблизно 300 євро на місяць для оплати харчування членів родини голови уряду Санни Марін у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції прем'єр-міністерки.

Службове розслідування має з'ясувати, чи є підстави для підозр у скоєнні правопорушення за цими фактами.

Як зазначається, у законі, що регулює оплату праці прем'єр-міністра, така компенсація не згадується.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
- А мои 73% идиотов поверили что я буду на велике ездить. С булавой. Ага!
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7519
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31.05.2021 08:16
+38
300 евро? Вот жеж там нищеброды, наш зеля круче завтракает
Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи - Цензор.НЕТ 7831
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31.05.2021 08:10
+32
пфф у на опзж бойко лишь вышек "купил" на сотни лямов баксов.
беня на 5 ярдов баксов кинул Украину.
А в Финляндии скандал за 300 евро в МЕСЯЦ.
Вот они разные МИРЫ
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31.05.2021 08:15
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300 евро? Вот жеж там нищеброды, наш зеля круче завтракает
Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи - Цензор.НЕТ 7831
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31.05.2021 08:10 Відповісти
Да ладно вам ,, чо напалі на Вовку . !? . Там і кушать то нєчєго .

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 3361 . Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 1538 .
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31.05.2021 09:04 Відповісти
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 1404
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31.05.2021 09:12 Відповісти
Я не знаю як їсть вова, але думаю, що міліонер петя точно їв за свої..... А до цього вітя 2, вітя 1, льоня 2 і льоня 1 теж... Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 3915
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31.05.2021 09:49 Відповісти
ешь ананасы - лобстеры жуй.... Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 5743 - за все заплОчено ...
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31.05.2021 09:50 Відповісти
Цікаво, а ЗЕ оплачує свої хотєлки та інші турне по різним оманам, чи це за рахунок лохів.
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31.05.2021 08:12 Відповісти
Все з держбюджету.
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31.05.2021 08:30 Відповісти
За рахунок ЗЕбанутых лохов, которые выбрали этого идиота.
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31.05.2021 08:41 Відповісти
а коли було по іншому...
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31.05.2021 09:52 Відповісти
Нищеброды,к нам их на стажировку
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31.05.2021 08:14 Відповісти
пфф у на опзж бойко лишь вышек "купил" на сотни лямов баксов.
беня на 5 ярдов баксов кинул Украину.
А в Финляндии скандал за 300 евро в МЕСЯЦ.
Вот они разные МИРЫ
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31.05.2021 08:15 Відповісти
Не останавливайся - ахметов с порошенко в сговоре повесили на бюджет убыточный зеленый тариф, гройсман с порошенко напечатали овгз под 20% на 700 ярдов грн, гонтарева с порошенко положили 90 банков и раздеребанили их имущество а долги переписали на украинцев...
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31.05.2021 09:03 Відповісти
Так что же тогда зЕлох вытворяет? Когда те "барыги" беспощадно воровали, а деньги в бюджете были! А зЕлох "не ворует" а дыромахи в бюджете огромные...
PS: Гони к путиной матери, своего имбицила куратора!!!
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31.05.2021 09:24 Відповісти
А я что говорил про Зе?
Зе такое же гавно как и По.
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31.05.2021 10:16 Відповісти
ясно,твой кумир Ху...
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31.05.2021 10:35 Відповісти
Мой кумир Я.
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31.05.2021 10:38 Відповісти
- А мои 73% идиотов поверили что я буду на велике ездить. С булавой. Ага!
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7519
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31.05.2021 08:16 Відповісти


Herman Aksom



Пам'ятаєте якими забитими, сірими і убогими були "слуги" в 19му? Зараз на ефіри ходять в дорогезних одежах на багато тисяч евро. Здавалось би: ну отримуєш від Ермака бабло в конверті-ну сиди тихенько, не відсвічуй. Але ж хіба можуть вчорашні колхозники не піддатись марнославству?
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31.05.2021 08:21 Відповісти
Я помню все , Я был не пьяный
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31.05.2021 08:25 Відповісти
Не давайте бубочке больше аргентинской муки, а то у него рот не закрывается.
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31.05.2021 08:39 Відповісти
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 4543
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31.05.2021 08:23 Відповісти
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7749 хватит ли у рыбы икры Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7438

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7774
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31.05.2021 08:29 Відповісти
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 5216
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31.05.2021 08:30 Відповісти
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8697
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31.05.2021 08:32 Відповісти
Помню Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 6648
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31.05.2021 08:58 Відповісти
А головне такого тут як насрано було... Збереглося лише одиниці...
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31.05.2021 09:08 Відповісти
Без кацапов явно не обошлось - они спецы по скандалам , если их власть в чужой стране не устраивает .

Но момент с питанием интресный . Надо Шмыгаля и ДУСю распросить как и кого они кормят .
А Бойко - в тюрьму за вышки !!!
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31.05.2021 08:23 Відповісти
Бойке вышку !
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31.05.2021 08:27 Відповісти
😀
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31.05.2021 08:32 Відповісти
Зебiли,вашi бутери вiд лiдора Сцянича з iкрою!Срачного!

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 4205
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31.05.2021 08:26 Відповісти
горох что ли , пукать много будешь
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31.05.2021 08:28 Відповісти
Ківу -Могилянку закінчував проффесор?
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31.05.2021 08:29 Відповісти
Скорее трускавецкую аккадемию...бо шибко уж он вумный...
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31.05.2021 08:45 Відповісти
Это любимая еда говнокомандующего бубочки оманского и его зебанутой каМанды. Сожрут такой бутерброд, а потом пердят по всем телеАналам о своих"достижениях".
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31.05.2021 08:34 Відповісти
Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8821 Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8821 Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 9794Вот такой конец эпохи бедности обещал бубочка тупому быдлу, которое за него проголосовало.
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31.05.2021 08:36 Відповісти
А якщо її буряком підфарбувать - буде червона!!
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31.05.2021 09:19 Відповісти
ситуация даже смешная местами. но для Украины, конечно, такое невозможно, имеется в виду не сам факт жрания, а последствия. даже если будут на 300 тысяч евро завтракать, а за 300 евро так можно и не вспоминать.
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31.05.2021 08:29 Відповісти
у нас пенсы на 30 Евров кушают
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31.05.2021 08:30 Відповісти
Ага...причем целый месяц...и в эти 30 евро входят завтрак...обед...и ужин...
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31.05.2021 08:47 Відповісти
ну, как наработали - так и завтракают. У моей мамы пенсия такая, что нет необходимости ей деньги посылать - сама справляется. Я ей только смаколики посылаю - икру там, лосось, манго.
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31.05.2021 09:18 Відповісти
ВЕИМАНИЕ !!!
ЗЕбанутый говнокомандующий и его коМанда, а вы, ворье, наживающиеся на крови и барыжащие с репоедами, сколько украли бабла у страны? Вам, дебилам тупорылым слабо так сделать?.Дрысля Зьйобнутая, а ты когда съдешь с госдачи, балабол квартальный?
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31.05.2021 08:30 Відповісти
Да, таке відчуття що наша країна і її "керовники" живуть в паралельному вимірі.... Там де цивілізація - 300 євро і скандал, а наші пилять мільонами на бюджеті і такі гарні для лохторота.
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31.05.2021 08:37 Відповісти
Не гоните на него. Он простой парень, с народа!!!
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31.05.2021 08:40 Відповісти
Нашему чинуше или депутатишке 300 евро на раз в велюр сходить...и то наверное не хватит...
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31.05.2021 08:42 Відповісти
Мда.....
А ЗЕбильный Клован в Оманы рассекал за счет Народа.

ЗЕ, уходи, возвращайся в свое тупорылое 95-е шапито
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31.05.2021 08:49 Відповісти
Шо-то я по Мендельше заскучал уже... Сейчас бы куропатка рассыпалась перлами, прославляя завтраки найвэлычнишого. Не хватает дурочки для полноты картины умственной убогости зе-стада.
Кто-то знает, проканает петиция на сайте преЗЕдента насчет вернуть одаренного сотрудника?
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31.05.2021 08:59 Відповісти
300 евро в месяц??? Мивиной они там что-ли питаются? )
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31.05.2021 09:08 Відповісти
Нищебродьі
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31.05.2021 09:21 Відповісти
Страна с такими устоями общества обречена на процветание.
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31.05.2021 09:10 Відповісти
Как сказал один классик : Он слишком много ел
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31.05.2021 09:18 Відповісти
Довольно глупо истерить из-за 300 евро.

Но премьер правильно сказала - я заплачу, но вы пропишите уже в деталях, имеют ли они право завтракать за счет бюджета. И еще бы написали про туалетную бумагу - может, детям бумагу с собой приносить, чтобы у оппозиции истерики не случилось.
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31.05.2021 09:20 Відповісти
Читаючи цю новину, десь дуже голосно посміялись Украіїнські "судді"))
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31.05.2021 09:23 Відповісти
- Слишь , ти відєл фінскую прємьєршу , відєл какая она худая ?
-Так а шо ти хотєл , ти попробуй кушать целий мєсяц всего то на 300 євро ! Да єщо і вмєстє с семьйой . ! Ніщєброди . Ужасс .. Три сотни євро мне хватаєт только на одін перекус в " Велюрє " .

Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 8008 .
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31.05.2021 09:23 Відповісти
круто,там даже такие мелочи,по сравнению с нами,контролируют....А вот бы у нас провести аудитпотраченного из бюджета на членов семей чиновников.а так же "благотворительность" с переездами,охраной и др.расходами членами семей президентов и премьер-министров за все 30 лет..))
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31.05.2021 09:37 Відповісти
имеется ввиду "благотворительность" за счёт державных денег и члены семей топ-чиновников.А так же на путешествия "всей семьёй" за счёт государства.
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31.05.2021 09:39 Відповісти
а хто у нас сидить у кабінетах...- це напевне інопланетяни ....место сидения - определяет мировозрение... Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 5264
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31.05.2021 09:55 Відповісти
Что б так было Украине нужно было вырываться с "братских объятий" в 1917 ( и то еще вопрос с менталитетом), а сейчас можем только смотреть и завидовать Потому что у нас подобное не возможно априори никогда. ( и не только это к сожалению)
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31.05.2021 09:58 Відповісти
Порохоботы больше получают,их как вируса под каждым постом.Любят своего миллиардера шоколадного.
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31.05.2021 10:55 Відповісти
300 евро в месяц? Да у нас миллиарды уходят непонятно куда, на содержание дармоедов в Раде, АП и прочих и ничего.
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31.05.2021 11:05 Відповісти
 
 