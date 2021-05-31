Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 33-му місці у світі і на 8-му в Європі

Станом на ранок 31 травня у світі зареєстрували 398 808 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8319 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 171 033 299 випадків інфікування, з них 398 808 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 556 724 особи, з них 8319 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 153,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 33-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 17-ту і 2-гу позицію відповідно.