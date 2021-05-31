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Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі із 3 червня, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі із 3 червня, - Bloomberg

Міністерство фінансів США із 3 червня відновить санкції щодо декількох білоруських компаній. Ці санкції були запроваджені ще в 2006 році.

Про це виданню Bloomberg заявив представник відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під санкції, зокрема, потраплять "виробник шин, підприємство з виробництва добрив, а також виробник фарб".

Після перемоги Олександра Лукашенка на виборах 2006 року США запровадили санкції щодо Мінська через порушення прав людини в республіці. Тоді громадянам і компаніям США заборонили надавати фінансування, товари або послуги особам, які потрапили до списку, і навпаки. До списку санкцій увійшов, зокрема, сам Лукашенко.

Серед компаній, на які поширювалися санкції, - "Белнефтехим" і його американське представництво, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", Білоруський нафтовий торговий дім.

Також читайте: "Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
лукашеску пох на любые санкции, абсолютно любые санкции. он и его режим сейчас на 100% обеспечивается кремлядью. нормальные санкции нужно вводить против паРашы, тогда и лукашеску на диету присядет.
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31.05.2021 08:48
+3
Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі із 3 червня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 789.
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31.05.2021 09:20
+2
Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6427 Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3446
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31.05.2021 08:48
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Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6427 Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3446
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31.05.2021 08:48 Відповісти
лукашеску пох на любые санкции, абсолютно любые санкции. он и его режим сейчас на 100% обеспечивается кремлядью. нормальные санкции нужно вводить против паРашы, тогда и лукашеску на диету присядет.
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31.05.2021 08:48 Відповісти
Ne sovsem tak,vot vozdux prikryli,teper sam lukosestku naprasyvajetsia stob i projezd po suse v EVropu zakryli.Proveriat furi nacial,tak otvetka posla, no srazu so vsex staron Polsi,Litvi i Latviji ,a kak projexat v Evropu v takom sluce?
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31.05.2021 09:19 Відповісти
Под российскими номерами.
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31.05.2021 11:06 Відповісти
Как теперь шевроле камаро да форды мустанги будут ездить без покрышек Белшина?
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31.05.2021 08:54 Відповісти
Росава Жеваго обанкротился в 2019-м. Никакие санкции не понадобились.
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31.05.2021 09:00 Відповісти
Да ну! Во всех магазинах продается.
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31.05.2021 09:14 Відповісти
Да ты Что !!! вот это Новость . По моему ты не из Поребрика , но туфту гонишь . Совсем оторвался от Украины Скрепоносец.
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31.05.2021 09:16 Відповісти
Вы такие же лубочные патриоты как и путинисты. Пишете одно и то же.
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31.05.2021 09:28 Відповісти
Консерва Вскрылась и появились бычки в Томате.Если ты русский и за бугром , то не говори об Украине говори про Саратов .
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31.05.2021 09:34 Відповісти
Патриоты против колбасников. Классика.
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31.05.2021 09:57 Відповісти
Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі із 3 червня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 789.
показати весь коментар
31.05.2021 09:20 Відповісти
 
 