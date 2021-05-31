Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі із 3 червня, - Bloomberg

Міністерство фінансів США із 3 червня відновить санкції щодо декількох білоруських компаній. Ці санкції були запроваджені ще в 2006 році.

Про це виданню Bloomberg заявив представник відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під санкції, зокрема, потраплять "виробник шин, підприємство з виробництва добрив, а також виробник фарб".



Після перемоги Олександра Лукашенка на виборах 2006 року США запровадили санкції щодо Мінська через порушення прав людини в республіці. Тоді громадянам і компаніям США заборонили надавати фінансування, товари або послуги особам, які потрапили до списку, і навпаки. До списку санкцій увійшов, зокрема, сам Лукашенко.

Серед компаній, на які поширювалися санкції, - "Белнефтехим" і його американське представництво, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", Білоруський нафтовий торговий дім.

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