За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6168 осіб, загалом - 1 021 806, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 125 777 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"6168 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 30 травня 2021 року. Першу дозу отримали 5828 осіб, повністю імунізовані - 340 осіб.
Протягом доби працювали: 60 мобільних бригад, 120 пунктів вакцинації.
Станом на 31 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 610 168 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 021 806 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 021 804 особи, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 125 777 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 147 581 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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