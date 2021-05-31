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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6168 осіб, загалом - 1 021 806, - МОЗ

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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6168 осіб, загалом - 1 021 806, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 125 777 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"6168 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 30 травня 2021 року. Першу дозу отримали 5828 осіб, повністю імунізовані - 340 осіб.

Протягом доби працювали: 60 мобільних бригад, 120 пунктів вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 64 людини, зафіксовано 1022 нові випадки зараження, 4934 особи одужали

Станом на 31 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 610 168 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 021 806 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 021 804 особи, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 125 777 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 147 581 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6168 осіб, загалом - 1 021 806, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6168 осіб, загалом - 1 021 806, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6168 осіб, загалом - 1 021 806, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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А сколько людей вакцинировано пфайзером?? Почему этой вакцины нет в списке?? И куда в таком случае делась вакцина??
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31.05.2021 09:00 Відповісти
Не какого обмана, только ловкость рук
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31.05.2021 09:14 Відповісти
21 мая 2021 года
В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ

16 апреля Украина также уже получила в рамках COVAX 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Итого 237 тысяч доз....где они???
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31.05.2021 09:09 Відповісти
смішно до сліз від відчаю та неможливості вакцинуватися зараз.. а на на другу дозу Астра Зенека є?чи тільки обіцянки?
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31.05.2021 09:36 Відповісти
40000000 : 6000 = 6667 діб = 18,3 років.
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31.05.2021 10:05 Відповісти
 
 