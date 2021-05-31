У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський розповів про підготовку до можливого відключення країни від системи SWIFT.
За його словами, в Росії ведеться робота зі створення альтернативної SWIFT системи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
Дипломат наголосив, що поки не йдеться про відключення держави від системи, "але готуватися, з урахуванням непередбачуваності ситуації, до цього обов'язково потрібно".
"Росія цим займається вже доволі тривалий час, оскільки це об'єктивна необхідність", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі припускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".
Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.
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Другой вопрос - а надо ли?
Газ и у нас добывают. Под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа, еще не разрабатывается, а 500 км газопровода до Феодосии и Керчи, Украина уже при независимости проложила всего за 6 месяцев, и трубы у нас собственного производства. В Волынской области газа не меньше чем в Катаре и пока ни одной скважины не бурили.
А вот как пересылать прибыль с наших облэнерго вашим Бабаковым и Григоришиным? Придется временно тут оставлять.
Вот вы всё про газ да про газ. А ведь есть еще нефтепровод "Дружба"!!! А ваш танкер недавно чуть весь Босфор нефтью не загадил, это вы должны бабла тем командам двух турецких буксиров, что танкер успели поймать и не дали ему разбиться о прибрежные скалы. Теперь все кацапские танкеры. перед входом в воды Турции, будут тщательно проверяться на исправность и соответствие.
И что вам останется? тянуть нефтепровод в Мурманск и оттуда уже отправлять нефть поставщикам?
Про НЕЛЬЗЯ возить кэш миллиардами, это вы, деточка, расскажите Януковичу или Пабло Эскобаре и иже с ними.
А что Московия уже отчитывается перед США о том, чем и с кем торгует? Чисто гипотетически - могут нам продавать ТВЭЛы и получать за это кэшем.
Ну кроме СВИФТа, тут же, прицепом, признают, что РФ зарабатывает деньги незаконными способами и любая торговля с ней будет попадать под расследования финансовой разведки янкесов, так что проще будет НЕ торговать с РФ, чем залетать на штрафах и санкциях. В конце-то концов, не на одной Рашке свет клином сошелся. да и ее доля в мировом ВВП, мизерная.
На фоне этого факта, весь ваш пост превратился в пыль.
На счет Московии и СВИТ, даже продолжать не стану - полнейшая ваша безграмотность.
Прощевайте.
Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса.- по сути, отбирая газ для себя из транзитного потока из России в Европу.kommersant.ru Значит мы пять лет таки жили без российского газа и только Зеленский опять вляпался. Рано или поздно Украина перестанет торговать с оккупантом, это возможно, что доказывают приведённые мною ссылки с российских сайтов. А ты можешь только давать взятые с потолка цифры и делиться влажными мечтами о шароварах
В 2020 году товарооборот России с Украиной составил 9 918 641 747 долл. США, уменьшившись на 13,40% (1 535 331 786 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Экспорт России на Украину в 2020 году составил 6 310 669 157 долл. США, уменьшившись на 4,66% (308 695 180 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России из Украины в 2020 году составил 3 607 972 590 долл. США, уменьшившись на 25,37% (1 226 636 606 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
И еще, никакого реверса газа, НЕТ)))
В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).
Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).
Вам фейкомётам слабо ссылочку дать, а я подтверждаю свои слова ссылками