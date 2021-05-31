У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність

Глава департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський розповів про підготовку до можливого відключення країни від системи SWIFT.

За його словами, в Росії ведеться робота зі створення альтернативної SWIFT системи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

Дипломат наголосив, що поки не йдеться про відключення держави від системи, "але готуватися, з урахуванням непередбачуваності ситуації, до цього обов'язково потрібно".

"Росія цим займається вже доволі тривалий час, оскільки це об'єктивна необхідність", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі припускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".

Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.

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