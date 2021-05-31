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У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність

Глава департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський розповів про підготовку до можливого відключення країни від системи SWIFT.

За його словами, в Росії ведеться робота зі створення альтернативної SWIFT системи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

Дипломат наголосив, що поки не йдеться про відключення держави від системи, "але готуватися, з урахуванням непередбачуваності ситуації, до цього обов'язково потрібно".

"Росія цим займається вже доволі тривалий час, оскільки це об'єктивна необхідність", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про відключення РФ від SWIFT: Це буде абсолютним руйнуванням російської економіки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі припускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".

Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.

Також читайте: Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Они свой свифт мастырят. Из говна и веток. И чебурнет свой. И Ё-мобиль. И Ёптафон. И робот Федор на МКС. *****, неужели они не понимают собственной убогости в своих попытках хотя бы повторить чужие изобьретения?!
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31.05.2021 09:03
+26
Хтось скаже кацапам що в SWIFT неможлива альтернатива? 😂
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31.05.2021 09:00
+21
Дело вообще идет к бартеру. Лапти на кокошники, кокошники на балалайки, балалайки на косоворотки. А за косоворотку даже с зеленским уже можно о чем-то договариваться.
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31.05.2021 09:04
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И толку с вашего "SWIFT"? Платежи сами себе будете пересылать? Ну или своим подхалустникам-странам, которые потом из-за использования вашей системы в бан попадут.
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31.05.2021 16:49 Відповісти
Российский SWIFT - крепкий союз платёжной системы между Абхазией , преднистровьем , ДНР и ЛНР и *********. Подкреплено самой надёжной и независимой валютой в мире - рубль.
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31.05.2021 17:09 Відповісти
В 2020 году экспорт из России на Украину составил 4,6 миллиарда долларов (снижение на 15,3%), импорт в РФ с Украины - 2,7 миллиарда (снижение на 25,3%) Так кто у кого больше покупает. На России свет клином не сошёлся, все ресурсы продаются на мировом рынке
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31.05.2021 18:49 Відповісти
А что, рельсы в РФ уже в металлолом посдавали? Вагонами можно перевозить, если надо.
Другой вопрос - а надо ли?
Газ и у нас добывают. Под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа, еще не разрабатывается, а 500 км газопровода до Феодосии и Керчи, Украина уже при независимости проложила всего за 6 месяцев, и трубы у нас собственного производства. В Волынской области газа не меньше чем в Катаре и пока ни одной скважины не бурили.

А вот как пересылать прибыль с наших облэнерго вашим Бабаковым и Григоришиным? Придется временно тут оставлять.
Вот вы всё про газ да про газ. А ведь есть еще нефтепровод "Дружба"!!! А ваш танкер недавно чуть весь Босфор нефтью не загадил, это вы должны бабла тем командам двух турецких буксиров, что танкер успели поймать и не дали ему разбиться о прибрежные скалы. Теперь все кацапские танкеры. перед входом в воды Турции, будут тщательно проверяться на исправность и соответствие.
И что вам останется? тянуть нефтепровод в Мурманск и оттуда уже отправлять нефть поставщикам?
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31.05.2021 21:02 Відповісти
Нулёвочка, у вас это личная проблема? Я про понос.

Про НЕЛЬЗЯ возить кэш миллиардами, это вы, деточка, расскажите Януковичу или Пабло Эскобаре и иже с ними.

А что Московия уже отчитывается перед США о том, чем и с кем торгует? Чисто гипотетически - могут нам продавать ТВЭЛы и получать за это кэшем.

Ну кроме СВИФТа, тут же, прицепом, признают, что РФ зарабатывает деньги незаконными способами и любая торговля с ней будет попадать под расследования финансовой разведки янкесов, так что проще будет НЕ торговать с РФ, чем залетать на штрафах и санкциях. В конце-то концов, не на одной Рашке свет клином сошелся. да и ее доля в мировом ВВП, мизерная.
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01.06.2021 14:33 Відповісти
Вот сейчас слушал ЧАСТЬ записей с пленок переговоров Медведчука с Сурковым и Козаком. так вот там Медведчук прямо говорит, что рассчитываться за уголь с шахтерами будет кешем. Что этот кэш (большие суммы зарплат шахтерам) из Украины будут возить сотрудники СБУ сначала в Донецк, а из Донецка в Луганск и всё это согласовано с Президентом Порошенко. Потом звонит Козаку и докладывает, что первый транш кэша уже в Донецке, а через час будет в Луганске.

На фоне этого факта, весь ваш пост превратился в пыль.

На счет Московии и СВИТ, даже продолжать не стану - полнейшая ваша безграмотность.
Прощевайте.
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01.06.2021 20:54 Відповісти
Оборот торговли России и Украины если лень гуглить, но не лень писать сказки про покупку у РФ товаров на 6,5 миллиардов.

Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса.- по сути, отбирая газ для себя из транзитного потока из России в Европу.kommersant.ru Значит мы пять лет таки жили без российского газа и только Зеленский опять вляпался. Рано или поздно Украина перестанет торговать с оккупантом, это возможно, что доказывают приведённые мною ссылки с российских сайтов. А ты можешь только давать взятые с потолка цифры и делиться влажными мечтами о шароварах
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31.05.2021 23:25 Відповісти
Товарооборот России с Украиной
В 2020 году товарооборот России с Украиной составил 9 918 641 747 долл. США, уменьшившись на 13,40% (1 535 331 786 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Экспорт России на Украину в 2020 году составил 6 310 669 157 долл. США, уменьшившись на 4,66% (308 695 180 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России из Украины в 2020 году составил 3 607 972 590 долл. США, уменьшившись на 25,37% (1 226 636 606 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
И еще, никакого реверса газа, НЕТ)))
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01.06.2021 05:25 Відповісти
Внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба на своей Facebook странице.

В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).
Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).
Вам фейкомётам слабо ссылочку дать, а я подтверждаю свои слова ссылками
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01.06.2021 07:37 Відповісти
Да не отключит им никто эту систему. Все хорошо понимают, чем это кончится. Мокшане только язык плётки понимают, потому и сами действуют методом силы. Загнанный в угол дурак, только еще больше фуйни наделает с горя.
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31.05.2021 20:24 Відповісти
Отключат.
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01.06.2021 13:09 Відповісти
Вы не можете это утверждать.
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01.06.2021 15:24 Відповісти
Почему вы так решили.
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01.06.2021 16:28 Відповісти
Потому что, даже я, не могу это утверждать. Ни вы, ни я, не имеем доступа к первоисточникам. Знать нам не положено. Если отключить их от такой системы, то возврата назад не будет. Вместо того, что бы делать рашку зависимой, они ее травят и укрепляют единство. Страна станет изгоем вообще, и начнутся гнусные войны с подтягиванием "исконных" земель.
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01.06.2021 16:34 Відповісти
Во как рашку -"травят и укрепляют единство". Вот Саддама и Каддафи тоже "травили" санкциями, как там народ, сплотился вокруг вождя ? Агрессор успокаивается только тогда когда получает отпор, а нынешняя дипломатия глубокой обеспокоенности приводит РФ только к бряцанию оружием. Вот когда начнут вводить реальные санкции, тогда и посмотрим как сплотятся россияне вокруг своего фюрера
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01.06.2021 19:27 Відповісти
А что они могут сделать, кроме как челобитную накалякать?) Мне кажется, что этот загнанный в угол медведь, только дерьма наделает больше от безысходности. Вот вы говорите отпор дать, так ведь и нечем ей дать отпор. А война ради мира? Стало быть, нет другого способа, кроме как нахлобучить супостату.
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01.06.2021 19:34 Відповісти
У парашкинских тролей сегодня аврал...
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31.05.2021 21:59 Відповісти
То есть Раша сама инициирует отключение? Однако... У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність - Цензор.НЕТ 8177
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31.05.2021 22:07 Відповісти
У МЗС РФ визнали, що готуються до відключення Росії від SWIFT: Це об'єктивна необхідність - Цензор.НЕТ 1428
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31.05.2021 22:53 Відповісти
У нас вообще разведка есть, ещё когда только начинался Крымнаш, мне рассказывал москвич один знакомый пафосно так, что Расея возьмет Крым, затем уйдет от доллара и платежных систем Запада к Китаю и займутся Аляской. Правда-нет, но данная пропаганда у них в обществе муссируется.
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01.06.2021 01:41 Відповісти
РОССИЮ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ПРАВДОПРОВОДУ !) И ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ !!!
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01.06.2021 04:32 Відповісти
Смею полагать, вы так выразились о электростуле)) я обеими руками за)
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01.06.2021 19:36 Відповісти
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