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Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко

Інформація про створення коронавірусу штучним шляхом не відповідає дійсності.

Про це заявив генетик, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

При цьому вчений припустив версію з витоком з лабораторії, назвавши її "можливою ситуацією".

"Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження - від кажанів. І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця - створений в лабораторії та винесений з лабораторії", - сказав він.

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Віруси, за словами Досенка, не живуть і не розмножуються поза організмом.

"Їх не може стати більше поза нашими клітинами. Тому вони і потрапляють в наші клітини, щоб зробити більше своїх копій, а це є сенсом життя всіх живих істот. А мутує вірус не один, а за допомогою наших ферментів - це ми його намагаємося таким чином зупинити, і зупиняємо, але створюємо нові штами, нові варіанти, дещо відмінні від вихідного варіанту вірусу. І чим більше людей інфіковано одночасно, тим більша ймовірність створення більш вдалих, більш патогенних варіантів будь-якого вірусу", - пояснив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Ничерта умного он не сказал - просто жонглирование словами с целью проскочить между каплями!
Этот "ученый", своим словоблудием, обошел один важный момент: никто и не утверждал, что в лаборатории он был "создан" (в смысле с нуля)! Когда в прессе в отношении короновируса говорят "создан", имеется в виду, что он там был модифицирован под человека! А то что изначально он природного происхождения, все знают и без этого "капитана очевидность".
Кроме того, установить была мутация природной или искусственной невозможно!
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31.05.2021 09:20
+8
Тупые академики в нашей академии а зарплаты получают, как умные.
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31.05.2021 09:21
+7
Не понимаю для чего он врет.
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31.05.2021 09:15
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Хоть один умный человек.
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31.05.2021 09:13 Відповісти
Ничерта умного он не сказал - просто жонглирование словами с целью проскочить между каплями!
Этот "ученый", своим словоблудием, обошел один важный момент: никто и не утверждал, что в лаборатории он был "создан" (в смысле с нуля)! Когда в прессе в отношении короновируса говорят "создан", имеется в виду, что он там был модифицирован под человека! А то что изначально он природного происхождения, все знают и без этого "капитана очевидность".
Кроме того, установить была мутация природной или искусственной невозможно!
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31.05.2021 09:20 Відповісти
ти ж вірусолог, ти знаєш😂
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31.05.2021 09:56 Відповісти
Для понимания того, что 2*2=4 и что это эквивалентно 2+2, мне не нужно быть математиком. Есть элементарные знания и логика, которых в большинстве достаточно!!!
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31.05.2021 10:14 Відповісти
Это верно, но есть простые вещи как те что я вам привел (2+2) не нужно быть профессиональным математиком! А касательно вирусов я не берусь рассуждать о методах генной инженерии и рассуждать какие белки совместимы, какие нет!
Я делаю простые выводы о возможности мутации в самой лаборатории - для понимания того что это возможно, не нужно иметь профессиональные знания (ученые давно умеют манипулировать и с человеческой ДНК и не сделать вывод что они могут такое проделать с гораздо более простой РНК вирусов может только идиот)
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31.05.2021 14:29 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/395870-uchenie-nashli-dokazatelstva-laboratornogo-proishozhdenija-covid-19?source=ukrnet
Тут дещо інакше трактується щодо модифікації природного вірусу.
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31.05.2021 10:41 Відповісти
Да нельзя, определить искусственное происхождение! Особенно если такая манипуляция была минимальной. Заметить можно, только большие манипуляции, например вставлены относительно большие куски белков, не присущие самому вирусу и первоначальному носителю, но например присущие вирусу оспы...(это довольно дилетантское объяснение, я просто пытаюсь объяснить суть). Но все равно это будет недоказуемо
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31.05.2021 13:50 Відповісти
Верно кэп!
Но он ведь утверждает (и вы вместе с ним), что они они не могут мутировать в лаборатории
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31.05.2021 14:17 Відповісти
Не понимаю для чего он врет.
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31.05.2021 09:15 Відповісти
Он не врёт.
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31.05.2021 09:18 Відповісти
Да? А, ну ладно.
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31.05.2021 09:21 Відповісти
_И поэтому кетайские коммуняки отказались пустить в Ухань учёных ВОЗ когда там свистопляска началась.
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31.05.2021 09:23 Відповісти
китайские комуняки очень любят проводить всякие действия которые во всем мире осуждаются и потому они в принципе не любят к себе кого-то пускать
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31.05.2021 09:50 Відповісти
фэйковод-сказочник ты. ВОЗ там была сколько было нужно
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31.05.2021 10:54 Відповісти
Отказались пускать по многим причинам, к примеру там действительно были работы бактериологического оружия.
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31.05.2021 13:46 Відповісти
он с команды мастера спорта
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31.05.2021 10:10 Відповісти
Ну если признать что вирус искусственный тогда нужно будет ответить на вопрос ЗАЧЕМ? А ответ на этот вопрос приведет к пониманию что против человечества сатанисты начали биологическую войну. Разъединив общество,загнав его в" соты",уничтожив понятия прав человека на СВОБОДУ личности некие товарищи могут регулировать численность человеческой популяции( причем все ДОБРОВОЛЬНО из-за страха подчиняются) Красота. Какой вирус? Конечно нет. Уродец ,а для чего он "разрабатывался" в лаборатории А?
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31.05.2021 09:18 Відповісти
И у сатанистов есть названия, ходят на копытах но не черти, а свинособаки! Сколько людей погибло от "двухсторонней вирусной пневмонии", до пандемии??? А главное где!
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31.05.2021 09:40 Відповісти
Уважаемый если у вас есть дети школьного возраста то тогда ваш аргумент выглядит сомнительно. Сходил ребенок в сад или школу и принес заразу. Давно ведется разработка вирусов. И тех что РАНЕЕ вызывали пневмонию. Все совершенствуется. Наверное( есть серьезные противопоказания для распространения вирусов) курение обычных сигарет препятствует или убивает большинство вирусов. И почему вы думаете ВДРУГ такая борьба с курением в мире? Табачные гиганты не рады но ничего не делают. Идет планомерная подготовка к регулированию человеческой популяции. Ну как докажешь что какой то штамм выведен? Да никак ,ибо доказывать могут те кто их выводит. Тут тебе и фарм доходы огромные и контроль почище других- страх за собственную"бесценную" жизнь. Поэтому выполняется политика, когда уничтожается консервативное село и всех сгоняют в города где люди беззащитны для массовых эпидемий. Вывел штамм,вывел противоядие и получай кеш. Плюс вводятся ЛЮБЫЕ ограничения( якобы для нашей безопасности),которые в обычных условиях считались бы диктатурой. Т.е. кто то по своему ПРОИЗВОЛУ ВСЕМ может диктовать условия. И "контролируемо" с большой прибылью уничтожать людей. А двусторонняя пневмония и раньше конечно была,не отрицаю. Штаммы эти твари выводят регулярно.
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31.05.2021 12:15 Відповісти
Ты дебил? Какие ещё сатанисты?
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31.05.2021 13:47 Відповісти
Тупые академики в нашей академии а зарплаты получают, как умные.
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31.05.2021 09:21 Відповісти
кивы сплошные, с выеденным лицом.
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31.05.2021 09:30 Відповісти
Отож я удивляюсь какого накинулись на эту киву.
Там такие фахивци сплошняком.
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31.05.2021 09:45 Відповісти
Шото я не верю , украинским генетикам , Витя не убедителен Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 8467 .Вот когда создаст свою вакцину , тогда моно и послушать , Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 9191
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31.05.2021 09:22 Відповісти
Що буде говорити цей науковець, коли результати розслідування підтвердять підозри? Може іноді краще жувати?
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31.05.2021 09:24 Відповісти
...він піде в монастир і лікуватиме травами.
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31.05.2021 09:42 Відповісти
Звичайно українські вчені мають тверде і правидиве слово. Це ж вони перші розробили вакцину і все про вірус знають.
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31.05.2021 09:35 Відповісти
Нехай покаже цей вчений його індекс цитувать його наукових праць, щоб ми знали чи це не такий же вчений як і Ківа.
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31.05.2021 09:37 Відповісти
Його український індекс наукового цитування складає 10 на http://******.uran.ua/.
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31.05.2021 10:53 Відповісти
"Информация о создании коронавируса искусственным путем не соответсвует действительности."
***
Я так зрозумів, що мова йде про модифікацію, а не створення нового вірусу з нуля.
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31.05.2021 09:40 Відповісти
Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 4234 Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 7360 Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 5576 - генетик НАН України Досенко Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 9449 Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 9449 Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 9449
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31.05.2021 09:44 Відповісти
-Ша .. Слушать сюда . Я , как доктур навук , провьол своі научниє ісслєдованія, і могу теперь смєло заявіть шо - ентот вірус вознік в слєдстіі любві ,, єто случілось когда - вірус гріпа трахнул самку віруса сібірской язви ,, да єщо і в ізвращонном відє . Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 4448 . Жду от вас Нобєлєвскую прємію .
Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 2387 .
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31.05.2021 09:44 Відповісти
зачем это дерьмо показывать? *****!!!
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31.05.2021 09:51 Відповісти
Он этим портретом вирус отпугивает. В принципе, им можно и дьявола изгонять... Правда, не страхом божьим, а отвращением, но то уже детали... Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 5865
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31.05.2021 11:58 Відповісти
Приблизно за 1 рік до ковіду в інтернеті появилась інформація від інсайдера,що буде ,,вспишка''(російською мовою,в мене російської букви и нема).На планеті люди будуть масово вмирати, ховатися по печерах і т.д.Я намагався з тексту зрозуміти природу цієї ,,вспишки'',може якесь міжгалактичне випромінювання,земна радіація ,але з тексту зрозуміти цього я не зміг.Справжню причину масових смертей з тексту зрозуміти було неможливо. Напевно все таки хтось щось знав.На наступний день цю інфу я знайти не зміг.
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31.05.2021 09:56 Відповісти
Эту информацию еще Ванга выдавала. Все штаммы сохранились с советских времен.
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31.05.2021 12:20 Відповісти
Где вообще нашли этого колхозника!....знатока вирусов и мутаций.
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31.05.2021 09:58 Відповісти
Китай применил, разработанное их военными, бактеорологическое оружие! Достойные продолжатели дела садиста Сталина. А это - попытка их отмазать. Если докажут вину, пойдут иски - вот этого узкоглазые коммуняки и боятся.
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31.05.2021 10:00 Відповісти
фу!!пронесло!!оглавление прочёл!!подумал что после кандидатской кива докторскую удумал защитить. Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 1703 Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 1192
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31.05.2021 10:27 Відповісти
"пронесло" хоть в хорошем понимании этого слова? Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 9052
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31.05.2021 11:15 Відповісти
аха!!(в хорошем)хотя цензор не щадит своих читателей после такого оглавления могло произойти и в худшем понимании!! Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 4152 Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 6 Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 4708
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31.05.2021 11:41 Відповісти
"Вирусы, по словам Досенко, не живут и не размножаются вне организма." - якщо вірухани не живуть поза організмом, то як вони можуть попадати в інший організм повітряним шляхом не загинувши в повітрі, для чого тоді мити руки і обробляти поверхні антисептиком? Експєрд-генетик в Трускавці вчився?
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31.05.2021 10:32 Відповісти
логика у тебя конечно железная. Точнее - дубовая. Вирусы и гибнут, но очень несразу. Успеешь глотнуть пару миллионов
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31.05.2021 10:53 Відповісти
"Вирусы и гибнут, но очень несразу" - їм цього вистачає щоб потрапити в інший організм.
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31.05.2021 12:09 Відповісти
в солнечный день дохнут моментально, ниже 0 градусов дохнут моментально. Антисептики нужны для отучивания твоего организма от вирусов в малых дозах, то есть естественных микро-прививок с дальнейшими последствиями
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31.05.2021 11:34 Відповісти
Для вирионов (единичных вирусов вне организма) применяют понятия "нежизнеспособный"или жизнеспособный. Понятие "живой" специалисты к ним редко применяют и с большими оговорками.
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31.05.2021 11:53 Відповісти
Пустоголовый, ты бы лучше вакцину изобрел, чем языком ляпать.
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31.05.2021 10:44 Відповісти
я вообще не понимаю муссирования темы создания вируса. не умеют пока люди, к счастью, создавать вирусы. максимум, что могли сделать китайцы - получить штамм уже существующего коронавируса. но в таком случае хотя бы правильно высказывайтесь.
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31.05.2021 11:11 Відповісти
сорок лет назад люди и мобильник не могли сделать. И шо!?
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31.05.2021 11:15 Відповісти
и ниче. сейчас могут сделать. а вирус нет.
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31.05.2021 15:10 Відповісти
Умеют. Сейчас можно заказать у коммерческих структур вирус по 30-34 евроцентов за пару ДНК осснований или одно основание в РНК цепочке. Возможно цены еще снизились, я четыре года назад смотрел.
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31.05.2021 11:56 Відповісти
Не умеют. Это бред. Размеры вирусов настолько малы, что целенаправленно оперировать их РНК на данный момент невозможно. Это как ножницами размерами с Эйфелеву башню пытаться разрезать спагетти на участки равной длины. До тех пор пока не изобретут инструмент порядка линейных размеров РНК вирусов ни о каком редактировании генома речи идти не может.
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31.05.2021 13:47 Відповісти
1. Находишь геном нужного вируса в литературе.
2. Присылаешь его в контору типа той, что снизу, оплачиваешь счет.
3. они присылают плазмиды с нужным геномом
5 проводишь трансфекцию, напр электропорацией
6. при желании можешь провести отбор трансфектом по маркеру (обычно это ген устойчивости к антибиотику, чаще к неомицину)
7. Помещаешь клетки в реактор с питательной средой, и фильтруешь свою вирусню.
(за отдельную плату они сразу и трансфектомы могут прислать, тогда мороки вообше нет)
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31.05.2021 14:15 Відповісти
ты сначала попробуй разберись, что ты копипастишь, а потом чухню пиши
не способен человек создать вирус. и, учитывая уровень развития технологий, это еще нескоро произойдет. не в обозримом будущем точно.
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31.05.2021 15:04 Відповісти
Какая конструктивная критика! (сарказм).
Уже давно моноклональные антитела производят с помощью клеток, трансфецированных искусственными вирусами, а ты все из пещеры не вылез...
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31.05.2021 15:23 Відповісти
проффесор, вы не отличаете копирование от создания. на сегодня мы способны синтезировать не сам вирус, а его геномную ДНК т.е. копию ДНК его генома. не более того. для проффесоров поясню: мы можем скопировать созданное природой, но не создать новое.
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31.05.2021 15:37 Відповісти
академик, ты полагаешь, искусственный вирус - это вирус с геномом вроде текста, набранного лучайным клацаньем по клавиатуре? Их создают под определенные задачи, например, производство клетками определенных протеинов - антител, гормонов и тп.
А чисто чтобы показать, что может наука, то не так давно ученіе закодировали короткий мультфильм в ДНК живой бактерии, потом считали и воспроизвели. И изображение ладони такде закодировали и считали.
Вот публикация об этом
CRISPR-Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria

Напиши авторам "мы можем скопировать созданное природой, но не создать новое" ох они и посмеются...
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31.05.2021 16:44 Відповісти
тебе верно написали. Приведу тебе другой пример. У тебя есть флешка с песней. Ты можешь ее легко скопировать и переслать другу, но разобрать ее на байты и отредактировать ты не можешь. Так же обстоят дела и с вирусами. Нет пока инструмента позволяющего работать с их РНК.
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31.05.2021 17:47 Відповісти
А как по-Вашему, был записан в ДНК цифровой мультфильм? Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 3778
В ссылке, что я дал еще выше - объявление о коммерческом синтезе по произвольно написанной заказчиком парам оснований. Если есть деньги = можешь хоть мульифильм, хоть песню туда кодировать. Но обычно это делают для уже открытых антител или других протеинов, которые представляют ценность в медицине. Кстати, м-РНК в вакцине Пфайзер тоже редактированная. Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 7815
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31.05.2021 18:11 Відповісти
ДНК и РНК это разные вещи. И размеры оных значительно варьируют. Вирусы сами по себе мизерные, в тысячи раз меньше бактерий. Их РНК еще меньше. А сама РНК может содержать миллионы генов, а теперь попробуй их отредактируй если сам вирион едва заметишь в электронный микроскоп, не говоря уже о том, чтобы добраться до рнк, не говоря уже о том, чтобы добраться до отдельного гена в рнк. Все эти писанины в ДНК выполняются по технологии CRISPR/Cas которая применима к макрогеномам. Еще раз для справки: В одну клетку человека можно запихнуть миллионы вирусов и люди с трудом редактируют детали этой клетки, а надо спуститься на 6 порядков глубже чтобы только начать оперировать отдельным вирусом
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31.05.2021 22:24 Відповісти
Не тупи. Берешь запись полной последовательности вируса, рндактируешь В ЭТОЙ ЗАПИСИ что там тебе надо и заказываешь в коммерческой структуре сто микрограмм плазмид с таким геномом. Проводишь электропорацию и полученные трансфектомы начинают продуцировать вирус с отредактированным геномом.
Так понятно? А насчет миллионов генов в РНК это ты перегнул.
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31.05.2021 22:36 Відповісти
не генов- пар нуклеотидов, да. И каким образом ты отредактируешь геном, если его размер 100-50 нм? Тебе могут че угодно там впихнуть, КАКИМ ОБРАЗОМ ты проверишь результат?
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31.05.2021 23:13 Відповісти
Секвенирование генома - рутинный процесс. Полное секвенирование генома человека сейчас стоит порядка 1 тыс долларов. Делают для проверки на наследственные заболевания.
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31.05.2021 23:22 Відповісти
Если ты найдешь РНК вирус с 40 тысячами оснований в геноме - это будет довольно большое открытие.
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31.05.2021 23:35 Відповісти
А если еще и пар нуклеотидов - это будет эпохально. Иолекулы РНК почти все однонитевые, пары образуются только в транспортных РНК и малых интерферирующих РНК.
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31.05.2021 23:54 Відповісти
я завтра тебе пришлю пробирку и скажу что там 10тыс. отредактированных вирусов, в которых зашифровано твое имя. Lets go, check it
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31.05.2021 23:15 Відповісти
Да без проблем. Оплати стоимость секвенирования тех образцов и я найду контору, которая это сделает. Посмотрим, что ты там наредактируешь.
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31.05.2021 23:27 Відповісти
не позорься больше, не пиши бред.
когда мы сможем создать вирус, можно будет смело утверждать, что мы стали богами. пока до этого очень далеко, много дальше, чем до скорости света в вакууме.
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31.05.2021 20:31 Відповісти
Почитай статью

"Стало штаммом: создан полностью искусственный SARS-CoV-2"

НАУКА

18 мая 2020, 00:01
Стало штаммом: создан полностью искусственный SARS-CoV-2
Ученые еще раз доказали, что с помощью современных генно-инженерных методов можно вывести абсолютно любой вирус
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31.05.2021 21:29 Відповісти
тут уместен только один вопрос: когда прибывает звездолет из соседней галактики? в твоем параллельном мире, где человек уже может создавать вирусы должны уже быть не только межзвездные корабли, но и межгалактические
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01.06.2021 08:51 Відповісти
Тут уместен другой ворос - когда ты авторам той статьи поклоняться начнешь? Это жты писал - "можно будет смело утверждать, что мы стали богами."
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01.06.2021 10:48 Відповісти
они не создали. они скопировали. ты правда не понимаешь разницы, доказывая то, за что тебя засмеют в даже учителя в школе, не говоря уже о людях, имеющих отношение к науке?
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01.06.2021 11:31 Відповісти
Ты примитивно мыслишь. Искусственный организм (одноклетка или многоклеточный) не создают из запчастей. Пишется программа его создания в ДНК и вставляется в клетку, из которой ДНК удалена. А дальше - дело техники, вернее, биотехнологии. Именно так создавалась и искусственнпя клетка. Искусственные векторы и вирусы создают похожим образом с тем отличием, что ДНК клеки удалять не надо.
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01.06.2021 12:16 Відповісти
и прочти уже хоть то, на что сам ссылки даешь, не позорься. вот цитата из текста по твоей же ссылке: "В данном случае созданные клетки - лишь копии уже существующих в природе бактерий. Однако этот эксперимент доказывает, что человек может создать живую клетку с искусственной хромосомой."
то что я и сказал тебе, проффесору ранее, не могут люди создать вирус, только скопировать созданное природой.
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01.06.2021 08:57 Відповісти
Ты в школе все учебники скурил, или только биологии? Клетка создается по информации ДНК. В данном случае онам полностью синтетическая. То есть человек может ее редактировать по своему желанию. Но если редактировать бездумно, как ты себе это представляешь - то в 99,99% случаев клетка или вирус будут нежизнеспособны. Вот потому исследователи чаще всего берут готовые и проверенные природой решения. Но вставлять в геном клеток гены из других организмов уже давно научились .
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01.06.2021 10:41 Відповісти
даже зашкварившись собственной ссылкой, еще что-то пытаешься. хотя, если попытаться думать, то у тебя даже получается. наверное. плавно ты дошел до того факта, что бездумно тыкая мы получаем труп нежизнеспособный, а то, что жизнеспособно - это только копия созданного природой. т.е. еще чуть и до тебя дойдет наконец тот простой факт, что человек не способен создать жизнь, вирус в том числе, только скопировать созданное природой. из миллиардов и миллиардов комбинаций случайно попасть в ту, которая окажется жизнеспособной можно только теоретически или в фантастическом романе. ладно, проффесор, дерзай. и не рассказывай больше никому, что люди могут создавать жизнь. к счастью мы этого не умеем, и надеюсь никогда не научимся. даже копируя мы умудряемся творить кучу гадости, а если научимся клепать то, что захотим...я даже боюсь представить последствия такого.
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01.06.2021 11:28 Відповісти
Ну, ты писать умеешь. Можешь взять буквы и составить слово, которого никогда не было. Но оно нахрен не нужно, когда оно не означает что-то. Так и у человека с природой. Пока есть инструмент создания новых белков, которых никогда не было в природе, но их функции пока предсказать невозможно. Поэтому копируют то, чьи функции знают и в чем есть потребность. Но при этом люди могут вносить определенные изменения. Например, в РНК вакцине Пфайзера комиранти ты не найдешь урацила. Вместо от полностью заменен на псевдоуридин. В природе такого нет, там иногда бывают единичные замены.
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01.06.2021 11:55 Відповісти
Чтобы не быть многословным - найди книгу Bioinspired Materials for Medical Applications
там на страницах 427-450 есть раздел Artificial virus particles.
Удачи.
ПС поклоняться биотехнологам, как богам - это перебор. Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко - Цензор.НЕТ 1043
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01.06.2021 12:20 Відповісти
Уже проведено розслідування походження зарази. Висновки невтішні, навіть з іншими схожими вірусами. Лабораторна модифікація - однозначна, витік з китайської лабораторії можливо випадковий.
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR2dOINUUl3HQPtRqejkIXk2mi-rO8vTfk3ENzjBs8iR7tt15PpEG7BbOwQ
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31.05.2021 14:29 Відповісти
_Скорей за всё действительно выпадковый. Тошо кетайцы сперва сами не понимали шо у них тварицца в Ухане. А как поняли - прозрели! А я когда увидел какие беспрецедентные меры принимают кетайские коммуняки, задумался - и сам прозрел!
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31.05.2021 15:00 Відповісти
_Ну и отсутствие у кетайцев (на тот момент) готового антивируса также говорит в пользу случайной утечки. Либо - внешней атаки со стороны того, у кого был и вирус, и антивирус.
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31.05.2021 15:05 Відповісти
1000 лет человек сосуществует рядом с летучими мышами и ничего, а тут раз... и пандемия... вопрос - сколько и кто заплатил этому придурку за его мэм?
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31.05.2021 14:57 Відповісти
и все эти тысячи лет человечество пачками дохло от пандемий. Что значит "ничего"? В одной только европе было с десяток эпидемий в течении прошедших 1000 лет,когда города под ноль вычищало, а что было у азиатов в это время, ты откуда знаешь?
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31.05.2021 23:17 Відповісти
 
 