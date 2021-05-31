Радник глави ОП Подоляк оцінив можливість референдуму щодо Донбасу: Питання, що порушує Конституцію, не може бути навіть гіпотетично
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В Офісі президента України назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу. Це будуть робити, якщо переговори по Донбасу вимагатимуть такого кроку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна радник глави ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.
На нещодавній пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум - ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.
"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - зазначив Подоляк.
Він заявив, що будь-якого питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично.
Нагадаємо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.
Крім того, у Раду внесли законопроект про місцевий референдум.
Будь ласка, зачекайте...
гипотетически преЗЕ должен был покаяться и уйти еще год назад (после Омана...но нет! ))))
Серьезно ? А как же принадлежность недр народу? Клали вы , суки, на Конституцию
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Вообще то, чтобы так утверждать так, надо сначала знать Конституцию.
А у зеленых с этим огромная проблема.
Зачем им читать Конституцию, если их гарант сам ее нарушает?
Зеленым читать ее скучно и долго. Лучше время потратить на дерибан и распилы.