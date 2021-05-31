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Новини Політика України
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референдум (590) Донбас (21733) Подоляк Михайло (296)

Радник глави ОП Подоляк оцінив можливість референдуму щодо Донбасу: Питання, що порушує Конституцію, не може бути навіть гіпотетично

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радник глави ОП Подоляк оцінив можливість референдуму щодо Донбасу: Питання, що порушує Конституцію, не може бути навіть гіпотетично

В Офісі президента України назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу. Це будуть робити, якщо переговори по Донбасу вимагатимуть такого кроку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна радник глави ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

На нещодавній пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум - ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.

"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - зазначив Подоляк.

Також читайте: На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков

Він заявив, що будь-якого питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично.

Нагадаємо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.

Крім того, у Раду внесли законопроект про місцевий референдум.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
если начали звиздеть на эту тему -значит готовят почву
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31.05.2021 09:18
+9
Советник главы ОП Подоляк оценил возможность референдума по Донбассу: Вопроса, нарушающего Конституцию не может быть даже гипотетически - Цензор.НЕТ 2509
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31.05.2021 09:24
+6
а давайте проведём рехферендум ВОПРОС---"избранных служивых куртизанок вместе с Вавкой" как гнать у баню или просто расстреливать..????? как же достала эта обрезанная из Квартала95 ублюдочно гнусная власть- клоунов... воров... мразей...брехунов... предателей... подонков,.... И просто откровенных сказочных кретинов и идиотов....
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31.05.2021 09:19
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если начали звиздеть на эту тему -значит готовят почву
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31.05.2021 09:18 Відповісти
а давайте проведём рехферендум ВОПРОС---"избранных служивых куртизанок вместе с Вавкой" как гнать у баню или просто расстреливать..????? как же достала эта обрезанная из Квартала95 ублюдочно гнусная власть- клоунов... воров... мразей...брехунов... предателей... подонков,.... И просто откровенных сказочных кретинов и идиотов....
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31.05.2021 09:19 Відповісти
Дипломатический Путь , - Длинною в Жизнь.
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31.05.2021 09:19 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк оценил возможность референдума по Донбассу: Вопроса, нарушающего Конституцию не может быть даже гипотетически - Цензор.НЕТ 2509
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31.05.2021 09:24 Відповісти
И об этом...Порошенко молодец что открыл границы для заробитчан и разрешил ввозить бэушные автомобили одну на украинскую семью по льготной цена растаможки, украинцы могут деньги заработать и за границей и имея автомобиль могут из села в город завезти и продать на рынке свой урожай, а раньше как было...сельчане без "Лошадки" сдавали всяким проходимцам за бесценок свой урожай ,спивались от однообразия, кто покрепче и поумнее едут в Испанию, Польшу, Германию работать ,в Украину когда они приедут они будут знать уже сколько их труд может стоить к примеру на предприятии Ахметова. Народ Украины так и не понял что это было сделано Президентом Порошенко для них , потом в кино народу Украины Голобородько пообещал побороть коррупцию и за один год закончит войну с Московией и выбрали артиста Зеленского в Президенты, но коррупция так и осталась и война продолжается, потому что кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина .Украинцы не ленитесь управлять своим государством,!.
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31.05.2021 09:42 Відповісти
это чучело януковича достойно своего нынешнего работодателя-клоуна
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31.05.2021 09:25 Відповісти
Не хватило, ******, реХВЭрЭндума даунбасянского, 2014года???! Итоги его отрыгиваются и сегодня! Пацаны, чуть ли не каждый день, гибнут!!!
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31.05.2021 09:25 Відповісти
я вас умоляю....)))
гипотетически преЗЕ должен был покаяться и уйти еще год назад (после Омана...но нет! ))))
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31.05.2021 09:25 Відповісти
73% так не вважають.
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31.05.2021 10:06 Відповісти
<Вопроса, нарушающего Конституцию не может быть даже гипотетически>

Серьезно ? А как же принадлежность недр народу? Клали вы , суки, на Конституцию
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31.05.2021 09:27 Відповісти
хфамилия у него неправильная с АШИБКАМИ как по мне ПОДЛЯНКО самое оно к нему и реально подходит
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31.05.2021 09:37 Відповісти
Я уявляю, яка була б відповідь громадян радінського союзу про мир з німцями у 1941 році, коли загиблих було вже мільйони.
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31.05.2021 09:33 Відповісти
Домбасяни вже референдили. Досить.Радник глави ОП Подоляк оцінив можливість референдуму щодо Донбасу: Питання, що порушує Конституцію, не може бути навіть гіпотетично - Цензор.НЕТ 9697
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31.05.2021 09:38 Відповісти
Обкатывают.
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31.05.2021 09:43 Відповісти
Візьми "шехва", постукайте пенісом по піано і йдіть вже нах...референдарі совкові🤬
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31.05.2021 09:47 Відповісти
Вопроса, нарушающего Конституцию, не может быть даже гипотетически

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Вообще то, чтобы так утверждать так, надо сначала знать Конституцию.
А у зеленых с этим огромная проблема.
Зачем им читать Конституцию, если их гарант сам ее нарушает?
Зеленым читать ее скучно и долго. Лучше время потратить на дерибан и распилы.
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31.05.2021 10:31 Відповісти
Референдум не по смиренной просьбе народа, а надо или нет определенный результат арестовичу. Браво 73%!
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31.05.2021 10:55 Відповісти
 
 