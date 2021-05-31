УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15626 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Протасевича
4 548 11
Білорусь (5964) Лукашенко (2308) Путін (21421) Росія (47118) Веніславський (217) Протасевич Роман (296)

У російських спецслужб є сценарії, як "зацементувати" Лукашенка "в обіймах" РФ: Путін прорахував його реакцію, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У російських спецслужб є сценарії, як

У ситуації із затриманням літака з опозиціонером на борту Путін прорахував, як відреагує Лукашенко.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський, коментуючи посадку в Мінську літака компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, з опозиційним блогером, засновником телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту і подальшим затриманням опозиціонера і його дівчини.

"У російських спецслужб є певні сценарії, яким чином "зацементувати" Лукашенка "в обіймах" Російської Федерації. Вони та Путін прорахували, як відреагує Лукашенко, з огляду на його експресивність та імпульсивність. Задіяти винищувач, щоб посадити цивільний літак – це уже верх будь-якого здорового глузду, що неминуче мало б викликати ту реакцію, яка, зрештою, виникла", - заявив Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA. ДОКУМЕНТ

"З іншого боку, треба розглядати ще один аспект: наслідки цих подій, що відбулися, можуть стати каталізатором кінця правління Лукашенка. Що означає припинення авіасполучення із цивілізованим світом? Усі люди не мають змогу вилетіти напряму, куди їм потрібно. Ті прихильники Лукашенка, які у нього до недавнього часу були, чи нейтрально налаштовані люди (я знаю чимало білоруських потужних підприємців, які раніше говорили: Ми розуміємо увесь маразм режиму Лукашенка, але нам не заважають займатися своїми справами), які мають бізнес в інших країнах, стикнуться із суттєвими проблемами. Таких дуже багато. Не виключаю, що вони почнуть більше симпатизувати опозиції та громадянам, які протестують проти Лукашенка", - резюмував нардеп.

З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславського: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7419У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7185У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 4221 У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 2306
показати весь коментар
31.05.2021 09:24
+2
давно вмонтировали в бошку Клоуна...ретранслятор идей Путина.. Вавка ничего не помнит...
показати весь коментар
31.05.2021 09:40
+1
Як не прикро але вся ця опозиція, що раптом масово з'явилася, тільки допомогла ***** затягнути Луку в свої обійми. А я попереджав....
показати весь коментар
31.05.2021 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вы все бегаете только за Следствием и никакой стратегии . Как убить у путитна много Вариантов , а как противодействовать , а не пожинать и констактировать свершившийся Факт.
показати весь коментар
31.05.2021 09:22 Відповісти
У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7419У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7185У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 4221 У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 2306
показати весь коментар
31.05.2021 09:24 Відповісти
Кацапы пишут мол Беларуси санкции россию также вовлечет-"Ряд санкций, которые Запад может ввести против Белоруссии, повредит России и ее интересам. Об этом политолог, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал в интервью «Ленте.ру».
Серьезными последствиями могут обернуться, например, ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию. По словам политолога, из-за этого Минск может попросить Москву дать «то, что он недополучает из-за этих ограничений». Тимофеев напомнил, что европейское объединение уже заморозило инвестиционную помощь Белоруссии на сумму в размере трех миллиардов евро.
Однако гораздо более худшими последствиями может обернуться введение мер против крупных белорусских предприятий. Например, при угрозе вторичных санкций со стороны Вашингтона российские компании будут вынуждены прекратить сотрудничество с белорусскими"
показати весь коментар
31.05.2021 09:30 Відповісти
А з оманським ослом кацапські спецслужби вже розібралися?
показати весь коментар
31.05.2021 09:32 Відповісти
давно вмонтировали в бошку Клоуна...ретранслятор идей Путина.. Вавка ничего не помнит...
показати весь коментар
31.05.2021 09:40 Відповісти
Когда-то США подобным образом пытались поймать Сноудена. После того как американцы хитроумно заперли Сноудена в Москве (типа он агент русских) аннулировав паспорт в подходящий момент, Моралес прилетевший в рашку потроллил американцев что увезет Сноудена с собой. Европейские страны по очереди закрывали воздушное пространство для Моралеса, пока он не сделал вынужденную аварийную посадку из-за кончающегося топлива в Австрии, где самолет обыскали на предмет контрабанды Сноудена.
показати весь коментар
31.05.2021 09:47 Відповісти
Сноуден между прочим обнародовал данные о военных преступлениях. Европейских розовых пони, которые типа борются за демократию во всей вселенной это никак не смутило.
показати весь коментар
31.05.2021 09:52 Відповісти
Тазик,вода,цемент,болото.Не благодорате.
показати весь коментар
31.05.2021 10:29 Відповісти
Як не прикро але вся ця опозиція, що раптом масово з'явилася, тільки допомогла ***** затягнути Луку в свої обійми. А я попереджав....
показати весь коментар
31.05.2021 10:31 Відповісти
Многоходовочка. Плюс к тому сам Протасевич ещё с ним надо разобраться. Хватит с нас Надежд Савченко и Семен Семенычей.
показати весь коментар
31.05.2021 11:43 Відповісти
 
 