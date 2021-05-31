У російських спецслужб є сценарії, як "зацементувати" Лукашенка "в обіймах" РФ: Путін прорахував його реакцію, - "слуга народу" Веніславський
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У ситуації із затриманням літака з опозиціонером на борту Путін прорахував, як відреагує Лукашенко.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський, коментуючи посадку в Мінську літака компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, з опозиційним блогером, засновником телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту і подальшим затриманням опозиціонера і його дівчини.
"У російських спецслужб є певні сценарії, яким чином "зацементувати" Лукашенка "в обіймах" Російської Федерації. Вони та Путін прорахували, як відреагує Лукашенко, з огляду на його експресивність та імпульсивність. Задіяти винищувач, щоб посадити цивільний літак – це уже верх будь-якого здорового глузду, що неминуче мало б викликати ту реакцію, яка, зрештою, виникла", - заявив Веніславський.
"З іншого боку, треба розглядати ще один аспект: наслідки цих подій, що відбулися, можуть стати каталізатором кінця правління Лукашенка. Що означає припинення авіасполучення із цивілізованим світом? Усі люди не мають змогу вилетіти напряму, куди їм потрібно. Ті прихильники Лукашенка, які у нього до недавнього часу були, чи нейтрально налаштовані люди (я знаю чимало білоруських потужних підприємців, які раніше говорили: Ми розуміємо увесь маразм режиму Лукашенка, але нам не заважають займатися своїми справами), які мають бізнес в інших країнах, стикнуться із суттєвими проблемами. Таких дуже багато. Не виключаю, що вони почнуть більше симпатизувати опозиції та громадянам, які протестують проти Лукашенка", - резюмував нардеп.
З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславського: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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Серьезными последствиями могут обернуться, например, ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию. По словам политолога, из-за этого Минск может попросить Москву дать «то, что он недополучает из-за этих ограничений». Тимофеев напомнил, что европейское объединение уже заморозило инвестиционную помощь Белоруссии на сумму в размере трех миллиардов евро.
Однако гораздо более худшими последствиями может обернуться введение мер против крупных белорусских предприятий. Например, при угрозе вторичных санкций со стороны Вашингтона российские компании будут вынуждены прекратить сотрудничество с белорусскими"