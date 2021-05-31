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Поїздка Шевченка в Білорусь - вирок Лукашенку. Він зустрічається з якимось депутатом, якого ніхто не знає. По-людськи його шкода, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Поїздка Шевченка в Білорусь - вирок Лукашенку. Він зустрічається з якимось депутатом, якого ніхто не знає. По-людськи його шкода, -

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, перебуває в такій ситуації, коли доводиться хапатися за якусь ілюзорну можливість продемонструвати, що його ще хтось поважає.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський, коментуючи виключення любителя Лукашенка Євгенія Шевченка із фракції "Слуги народу".

"Я свій підпис під цим рішенням (про виключення нардепа Євгена Шевченка з фракції "СН". - Ред.) ставив не у понеділок чи неділю, а через декілька днів після повернення Шевченка після зустрічі із Лукашенком півтора місяці тому…. Пан Шевченко не зовсім етично діяв та ініціював своє виключення. Він же обраний на мажоритарному окрузі. Тому, виходячи із фракції, він не втрачає мандат, як би це було із депутатом, обраним за списком партії. Тобто він міг спокійно піти самостійно. Але зрежисував ситуацію: "Ось я маю альтернативну точку зору, яка не збігається із президентською та більшістю фракції, з іншого боку – не хочу виходити, виключіть мене". Фактично він отримав таку гарну медійну основу, як то: "Я боровся за свої цінності, через що мене й виключили". Хоча, насправді, як я сказав, це неетично. Я переконаний, що 99 відсотків (а, можливо, і 100) моїх колег стали депутатами виключно завдяки тому, що йшли на вибори від партії "Слуга народу", яку представляв президент. Інакше б вони ніколи не стали народними депутатами. Коли вони балотувалися, мали усвідомлювати: є політична програма партії, президента, які концептуально збігаються. Конституцією визначено, що президент відповідальній і за зовнішні зносини. Тому пан Шевченко щонайменше мав би узгодити свою позицію і заплановану зустріч. Для мене його поїздка до Лукашенка – насамперед, вирок самому ж Лукашенку, бо він зустрівся із якимось депутатом, якого ніхто не знає. Він уже в такій ситуації, що доводиться хапатися за якусь ілюзорну можливість продемонструвати, ніби його ще хтось поважає. По-людськи Лукашенка шкода", - заявив Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про виключення Шевченка з фракції "Слуга народу": "Поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами"

З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславський: ""Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду"" можна ознайомитись тут.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".

Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.

Також читайте: Два десятки країн, зокрема Україна, закликали звільнити Протасевича та інших білоруських журналістів, - Держдеп США

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3032
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31.05.2021 09:52
+9
Черговий зашквар агента Люсі.
Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1095
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31.05.2021 10:10
+7
А мне сдаётся, что это приговор твоей партии Предателей Народа
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31.05.2021 09:56
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Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3032
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31.05.2021 09:52 Відповісти
Черговий зашквар агента Люсі.
Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1095
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31.05.2021 10:10 Відповісти
Я думаю зебилы и Бацку проголосовали, если б он у нас баллотировался в презеденты Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 87
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31.05.2021 09:54 Відповісти
А мне сдаётся, что это приговор твоей партии Предателей Народа
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31.05.2021 09:56 Відповісти
лукашенко ему жаль - это днище
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31.05.2021 10:00 Відповісти
Разборки в гареме зеледента не утихают...
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31.05.2021 10:04 Відповісти
Белорусы живут под властью украинца. Украина отживает под властью ротшильдов и сороса. Кто кого должен жалеть?
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31.05.2021 10:04 Відповісти
шо ты мелешь, убогий? бульбоупыря в украинцы записал? про ротшильдов бредишь... где подомную муть пропогандируют для идиотов???
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31.05.2021 10:07 Відповісти
Лукашенко не раз говорил, что его предки проживали между Киевом и Черниговом. Бред нарисован в платежках. А точнее традиционный еврейский гешефт.
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31.05.2021 10:15 Відповісти
"бред" в платежках каким образом делает бульбоупыря украинцем? ты сам хоть относишься к нам? - мова, культура, любов до Укаїни.
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31.05.2021 10:18 Відповісти
К вам, это к замороченным еврейскими масс-медиа бабуинам, которые возрождают мову и культуру путем социально-дегенеративного геноцида ее носителей? Нет, я украинец.
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31.05.2021 10:21 Відповісти
"нет", говирит, что брешешь. еще чувствуется влияние враждебной мацковской и разной медведчуковско-мураевской пропоганды.
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31.05.2021 10:57 Відповісти
У тебя, насекомого, все полтора чувства атрофированы систематическим чтением советских иудоглобализаторских газет.
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31.05.2021 11:09 Відповісти
дурко, кто газеты сейчас читает? где ты их видел, окроме в палатках перед выборами?
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31.05.2021 12:09 Відповісти
В понятиях идиома и идиот определенно есть общая семантика.
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31.05.2021 12:36 Відповісти
Так опустить тупого чмыря -шевченко не каждому дано... только своим. хоть уже и бывшим.
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31.05.2021 10:05 Відповісти
Зеублюдок, а ПУТЛЕРА ТЕБЕ НЕ ЖАЛЬ ?
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31.05.2021 10:05 Відповісти
видимо по человечески очень жаль Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 7101
а так же жаль ( по человечески ) Асада . Ким Чен Ыра . Гитлера . Гимлера и Пол Пота
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31.05.2021 10:10 Відповісти
ну вообще то это должно быть приговором партии (фракции) от которой данный депутат к луке ездил, но у зеленых всегда все через задний вариант
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31.05.2021 10:05 Відповісти
я правильно понимаю ? зебил сам признается что в Раду шел не по зову сердца а изначально понимая что он Петрушка . пустышка . и его работа только кнопки нажимать во всем поддерживая линию партии . то есть президента . то есть Коломойши
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31.05.2021 10:06 Відповісти
"слуга народа" Вениславский ничего, сдохнет этот таракан, сделают святым Великомучителем, кацапские шаманы!

Ещё один "шевченко" нашёлся...
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31.05.2021 10:17 Відповісти
"По-человечески луаашенко жаль" - лучше бы федя не открывал рот, ему жаль комуняку уголовниака, в СН поооловно неадекваты.
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31.05.2021 10:17 Відповісти
Це не якийсь дупатут, а посланець самого ЗЕ.
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31.05.2021 10:17 Відповісти
Для меня его поездка к Лукашенко - прежде всего, приговор самому же Лукашенко, потому что он встретился с каким-то депутатом, которого никто не знает. Источник: https://censor.net/ru/n3268393
Та всю цю зелену шоблу ніхто не знав би в політиці і по ниніі, якби не медійна підтримка Бені і Ко, який завів свого холуя Гідранта і решта лицемірів в Верховну Раду(
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31.05.2021 10:30 Відповісти
Звичайно вирок Лукашенко, а не Зеленському, чиї депутати їздять до самозванців. Любий президент може зустрічатися з любою лбдиною, але що там робив "слуга"? Він був посланцем Найсвітлішого на всякий випадок? Завіз новий договір на закупку електроенергії і узгодили ціну за закуплений раніше дорожний бітім? Бо розслідування по-любому буде. Замінили довідки на потрібні? Чи завезли комбінацію зі справи по "вагнерівцям", щоб знати як садити літаки?
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31.05.2021 10:35 Відповісти
Яйцеславских чисто по ЗЫбильному крутит атчьком.
Два года "не замечать" у себя в партии явного сепара и русню, который неоднократно положительно высказывался по поводу Бульбодуче чтобы потом называть его "каким-то депутатом" - это надо быть полностью бесстыдным обосраным зескотом.
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31.05.2021 11:03 Відповісти
 
 