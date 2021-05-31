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Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез

Світова спільнота має достовірно встановити походження коронавірусу, інакше над людством нависатиме загроза повернення пандемії в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю NBC News заявив американський педіатр, експерт у питаннях охорони здоров'я і вакцинації Пітер Хотез. Вчений зазначив, що пандемія COVID-19 - вже третя велика епідемія коронавірусу в XXI столітті (перші дві - епідемії вірусів SARS і MERS).

"Природа говорить нам про те, що буде: настане COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19", - заявив Хотез.

На його думку, в китайську провінцію Хубей на тривалий термін слід направити велику команду вчених - епідеміологів, вірусологів, екологів та інших фахівців. В ході масштабного розслідування вони мають зібрати всі можливі зразки і встановити точне походження коронавірусу.

Раніше The Sunday Times писало, що співробітники британської розвідки на сьогодні вважають реалістичною версію про лабораторне походження коронавірусу, хоча раніше розглядали її як малоймовірну.

Минулого тижня президент США Байден наказав спецслужбам розслідувати теорію про витік коронавірусу з лабораторії, і представити йому доповідь через 90 днів.

Також читайте: Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко

14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.

У березні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свою доповідь про походження COVID-19 за підсумками поїздки експертів організації в Ухань.

З доповіді випливає, що місія не змогла встановити джерело коронавірусу. Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу від кажанів через проміжну тварину-носія.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що буде продовжено розслідування гіпотези про лабораторне походження коронавірусу, хоча її і вважають "малоймовірною".

Китайська сторона різко заперечує будь-які версії про лабораторне або штучне походження COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Вирус рукотворный или кто-то еще верит, что бабуся в поселке Вухань съела летучего кажана? Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез - Цензор.НЕТ 9272
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31.05.2021 09:49
+1
Це все логічно але тут є один маленький нюанс - китайці жодну команду вчених не пустять до себе на розслідування
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31.05.2021 09:55
+1
Под бесконечную трескотню о мире , все претенденты на мировое господство продолжают и явную и тайную подготовку к войне. И плевать они хотели на все конвенции.... Кто-то никак не хочет поверить ,что КНР одна из самых агрессивных стран с далеко идущими целями. Но придется....Не первый вирус "обкатывают" тамошние кулинары и ,к сожалению,не последний!
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31.05.2021 10:33
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Вирус рукотворный или кто-то еще верит, что бабуся в поселке Вухань съела летучего кажана? Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез - Цензор.НЕТ 9272
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31.05.2021 09:49 Відповісти
Так найти такую летучию мыш,которая может заразить человека так и не смогли...
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31.05.2021 10:07 Відповісти
Может, среди кракадилов надо было искать? Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 2015 Мало ли что там китайцы жрут... или чего похуже вытворяют... Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 2108
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31.05.2021 11:29 Відповісти
всё еще интереснее, уже признали, что от летучей мыши напрямую к человеку не вариант... теперича такая история... летучая мышь заразила некое животное и это животное сьела некая бабушка )
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31.05.2021 10:27 Відповісти
Так ели и раньше мышей, но почему-то не заболевали
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31.05.2021 11:23 Відповісти
Це все логічно але тут є один маленький нюанс - китайці жодну команду вчених не пустять до себе на розслідування
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31.05.2021 09:55 Відповісти
І правильно роблять, бо такі "вчені" ще щось завизуть з рассеї, а на китайців запишуть. На їхніх же кажанів вже записали.
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31.05.2021 10:01 Відповісти
Yes........наконец то правильное понимание происходящих процессов. А теперь когда вы поймете(.....правильно! поймете, еще раз правильно)) как был сделан коронавирус, вы поймете вообще природу самой фабрики всех!!!! ...вирусов. И наконец то отгадаете загадку программиста.
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31.05.2021 09:56 Відповісти
да все кто в теме все уже давно все знают и понимают....- ну знаем что путлер фашист убийца фуйло ...- и що...
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31.05.2021 09:57 Відповісти
Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез Ну, так як я казав і кажу, тепер примати лисі безхвості все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скриня пандори та вікно Овертона відкрите. Два роки запланованого соціального злочинного експерименту та інформаційного терору. Летючі миші... Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 3210, а до того були нещасні свині і птахи... А насправді прямоходячий примат, супер паразит.
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31.05.2021 09:59 Відповісти
COVID-64 это последняя версия ))
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31.05.2021 10:05 Відповісти
Цікаво, а якщо наступну версію , списати на улюблених котиків..... Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 3613 - Ну ти й абсолютне зло! Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 6785 Я вас зрозумів і передбачив. Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 6785
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31.05.2021 10:20 Відповісти
))
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31.05.2021 10:22 Відповісти
Досить!!!
Ви вже доекспериментувались з цим вірусом!
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31.05.2021 10:19 Відповісти
"Я тoчнo знaю, пeнсiонeри лягaють в лiкaрні, щoб пoїсти нaхaлявy", чeргoвий чинoвник oскaндaливcя cвоєю зaявoюТравень 30, 2021 editor7Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез - Цензор.НЕТ 5272Черговий чиновник не зміг стримати своє обурення з приводу бюджетників, і заявив, що пенсіонери - це хитрі халявщики, які лягають в лікарні тільки заради того, щоб безкоштовно поїсти. Власне, заступник міністра охорони здоров'я Михайло Мальцев і повинен забезпечувати громадянам адекватні Читати далі …
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31.05.2021 10:22 Відповісти
"Останніми днями у ЗМІ розповсюджується інформація про заяву російського заступника міністра охорони здоров'я про пенсіонерів під виглядом українського. Наголошуємо, що в Україні немає заступника міністра охорони здоров'я на ім'я Михайло Мальцев. Закликаємо ЗМІ бути обачними та не піддаватися маніпуляціям, перевіряти джерела інформації та дотримуватися інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.
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31.05.2021 10:40 Відповісти
Под бесконечную трескотню о мире , все претенденты на мировое господство продолжают и явную и тайную подготовку к войне. И плевать они хотели на все конвенции.... Кто-то никак не хочет поверить ,что КНР одна из самых агрессивных стран с далеко идущими целями. Но придется....Не первый вирус "обкатывают" тамошние кулинары и ,к сожалению,не последний!
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31.05.2021 10:33 Відповісти
Уже проведено розслідування походження зарази. Висновки невтішні, навіть з іншими схожими вірусами. Лабораторна модифікація - однозначна, витік з китайської лабораторії можливо випадковий.
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR2dOINUUl3HQPtRqejkIXk2mi-rO8vTfk3ENzjBs8iR7tt15PpEG7BbOwQ
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31.05.2021 14:32 Відповісти
 
 