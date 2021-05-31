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Новини За кордоном
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Проведення саміту з Путіним може стати істотною політичною помилкою для Байдена, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Проведення саміту з Путіним може стати істотною політичною помилкою для Байдена, - Financial Times

Одразу ж після вступу на посаду президента США Джо Байден пообіцяв "відкоригувати" курс американської зовнішньої політики та "об'єднати демократичні цінності з дипломатичним керівництвом Сполучених Штатів". Це мало ознаменувати завершення епохи колишнього президента США Дональда Трампа, яка поставила під сумнів глобальну роль Вашингтона, підтримку прав людини та координацію з демократичними союзниками. Замість політики Трампа "Америка насамперед", яка включала безпрецедентну роботу з автократичними лідерами, Байден пообіцяв відновити моральне лідерство США та спрямувати силу на захист демократії у всьому світі

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Прагнення Байдена поставити демократичні цінності в основу зовнішньої політики США викликало сумніви після скандальної "спецоперації" білоруського диктатора Олександра Лукашенка із затримання журналіста Романа Протасевича.

США вжили заходів, щоб покарати Мінськ за нахабний крок, заявивши, що приєднується до ЄС у розробці широкого переліку дій проти режиму Лукашенка та пообіцяли підготувати власні санкції.

Але критики заявляють, що реакція Білого дому на одне з найбільш нахабних порушень прав людини за час перебування Байдена на посаді була нерішучою та повільною. Водночас, ситуацію ускладнює майбутній саміт Байдена з російським президентом Володимиром Путіним.

"За радянською і, звичайно, російською традицією, саміт з президентом США фактично перекриває все інше", - сказав Леон Арон з Американського інституту підприємств, аргументуючи, що ця зустріч дасть Путіну "міжнародну валідацію" на тлі загострення ситуації "вдома".

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Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена визнав, що Білий дім був змушений збалансувати зусилля щодо підтримки демократичних принципів у всьому світі з більш прагматичними міркуваннями, а це означає, що відданість Байдена захисту прав людини на сьогодні "поставлена під сумнів".

"Звичайно, іноді є компроміси з точки зору національного імперативу, над якими ми працюємо для цієї адміністрації", - заявив чиновник.

Але він також не погодився з твердженням, що Білорусь є частиною широкої тенденції відступу адміністрації Байдена від захисту демократичних принципів за кордоном. У Китаї, Ємені, Саудівській Аравії, Ефіопії та інших регіонах адміністрація зайняла принципові позиції щодо прав людини, наполягає чиновник.

Після спецоперації Лукашенка за самітом Байдена-Путіна критики американського президента спостерігатимуть ще пильніше, аби переконатися, що Байден збереже свою відданість демократичним цінностям.

Андреа Прасов з Human Rights Watch каже, що було б "величезним розчаруванням", якщо Байден не використає зустріч із Путіним для передачі потужного повідомлення про права людини, особливо з огляду на посилення напруги між Росією та Україною, а також арешту лідера опозиції Олексія Навального, який залишається у в'язниці.

Дозволивши європейцям взяти на себе ініціативу у покаранні Білорусі за перехоплений літак, адміністрація Байдена також відмовилася від частини санкцій проти "Північного потоку-2", щоб уникнути напруги у відносинах із Німеччиною.

Проведення саміту з Путіним після порушення прав людини в Росії та за кордоном може стати суттєвою політичною помилкою, особливо в той час, коли російський президент бореться з падінням популярності, повільним економічним зростанням та внутрішніми протестами.

Також читайте: Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник

"Для Кремля зустріч є доказом того, що його поважають і бояться", - вважає Арон.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що Байден проведе "жорстку" бесіду щодо прав людини та демократії з Путіним, і не розглядає цю зустріч як поступку. Але чиновник визнав, що подія може стати жертвою російської "маніпуляції фактами".

"Звичайно, Путін збирається використати саміт на власну користь", - сказав чиновник.

Намагання просувати більш принциповий підхід до Росії зіштовхнулися тим, що Вашингтону потрібна співпраця з Кремлем щодо низки пріоритетів безпеки, включаючи виведення американських військ з Афганістану, контроль над стратегічними озброєннями, відновлення іранської ядерної угоди та вирішення проблеми зміни клімату.

Ендрю Вайс із Фонду Карнегі заявив, що попередні адміністрації США вже мали справу з подібними обмеженнями. У 2014 році адміністрація Барака Обами намагалася розірвати контакти з Москвою на високому рівні після вторгнення Росії в Україну, але така політика "почала руйнуватися" після кризи в Сирії, де Росія підтримувала президента Башара Асада.

"Адміністрація Байдена вирішила, що їй потрібна пряма лінія у відносинах з Кремлем", - сказав Вайс, додавши, що санкції Білорусі можуть бути неефективними і наблизити Лукашенка до Москви.

Байден зайняв жорсткішу позицію, ніж Барак Обама або Трамп на початку свого президентства, навіть назвав Путіна "вбивцею". Байден вже зустрічався з Путіним в 2011 році, перебуваючи на посаді віце-президента.

Тим не менше, критики стверджують, що реакція на дії Білорусі є частиною шаблону, який включає невдалі спроби Байдена запровадити санкції проти саудівського принца Мохаммеда бен Салмана після заяв американської розвідки про те, що він причетний до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

"Мабуть, найбільш невтішною частиною цих інцидентів є думка, що сприяння захисту прав людини не завжди відповідає інтересам США", - каже Прасов, додавши, що неспроможність Байдена стримувати Ізраїль у його атаках на Сектор Гази цього місяця показала, що права людини, починають "відходити на другий план задля підтримки інших інтересів США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук вважає, що зустріч Байдена й Путіна вплине на ТКГ і Нормандський формат

Байден прийшов на посаду з гучними заявами про підтримку прав людини та демократії, іноді навіть вступаючи в суперечки з більш "реалістичними" чиновниками Білого дому.

Але радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, який також працював в адміністрації Обами, нещодавно сказав, що Байден завжди розглядав зовнішню політику США як керовану "американськими інтересами".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
та срати зюзя хотів на свої обіцянки
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31.05.2021 10:28
+5
_А это и не ошибка! Это - сознательно осуществляемое преступление против Мира и человечества. Также как и т. н. перезагрузка с людоедами - и это после нападения на Грузию, а после и нападения на Польшу = на ЕС и НАТО.
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31.05.2021 10:30
+4
А наш Валедемар Косовороткович за любу ціну хоче зустрічі, щоб ще раз подивитися в "глаз". Може приміряє препарат, яким грав на піоніно?
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31.05.2021 10:48
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Байден як і Зеля став заручником своїх обіцянок.
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31.05.2021 10:26 Відповісти
та срати зюзя хотів на свої обіцянки
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31.05.2021 10:28 Відповісти
ну да, как Кеннеди с Хрущевым, ну и зе-билл тоже мир в глазах ***** увидел... Проведение саммита с Путиным может стать существенной политической ошибкой для Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2114
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31.05.2021 10:27 Відповісти
Какие забавные сравнения. Интересно, чью судьбу потерпевший вiслюк повторит - Кеннеди, или Хрущёва?..
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31.05.2021 10:30 Відповісти
Судьба Чаусешку зевіслюка чекає!
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31.05.2021 10:46 Відповісти
Это банально. Вот Муссолини... Можно под этой арочкой, чтоб народ мог поселфиться:

Проведення саміту з Путіним може стати істотною політичною помилкою для Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7258
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31.05.2021 10:48 Відповісти
официально вручить дикарю черную метку
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31.05.2021 10:28 Відповісти
_А это и не ошибка! Это - сознательно осуществляемое преступление против Мира и человечества. Также как и т. н. перезагрузка с людоедами - и это после нападения на Грузию, а после и нападения на Польшу = на ЕС и НАТО.
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31.05.2021 10:30 Відповісти
Він вже старий. вірніше вони обидва одною ногою, але на кінець свого життя вони ще зіграють вами у свою стратежку. От тільки ця стратежка не компютерна, а реальна. І грають в неї не видуманими персонажами, а реальними долями та життями.
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31.05.2021 10:33 Відповісти
https://youtu.be/SZtuK-Meg8I
Будемо видно що то за Байден...
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31.05.2021 10:35 Відповісти
А наш Валедемар Косовороткович за любу ціну хоче зустрічі, щоб ще раз подивитися в "глаз". Може приміряє препарат, яким грав на піоніно?
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31.05.2021 10:48 Відповісти
Проведення саміту з Путіним може стати істотною політичною помилкою для Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5018
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31.05.2021 10:55 Відповісти
"неудача Байдена в сдерживании Израиля в его атаках на Сектор Газа"


А комсомольцы все с сионизмом борются.
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31.05.2021 11:17 Відповісти
Конечно Байдену приходится маневрировать, реальная политика полна подводных камней и противоречивых интересов, однако его верность принципам не вызывает сомнения.
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31.05.2021 11:18 Відповісти
Не думаю что эта встреча такая и большая ошибка. Так мелочь недоразумение,
как обертка пролетевшая мимо урны.

С одной стороны это как бы снижает для карлика уровень нерукопожатности,
с другой полностью отбивает у другой стороны встречаться ещё раз и вообще вести
диалог.
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31.05.2021 12:24 Відповісти
Когда они перестанут прикрываться давно уже сгнившим фиговым листочком "прав человека". Просто нагло с выпученными глазами вешают лапшу.
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31.05.2021 12:25 Відповісти
ага, а ещё либеральная идея себя изжила окончательно!
Иди отседава балалайкофил.
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31.05.2021 12:31 Відповісти
Да по*уй на ваши либеральные гейские штучки. Они же просто дурят, вернее им так кажется. Этот Аарон обычный комсомольский докладчик, агитбригадир борьбы за глобальное доминирование.
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31.05.2021 12:52 Відповісти
А выбор у Байдена есть?)) Или они предлагают воевать США на два фронта и с РФ и с Китаем?) А сдюжат?)) И так прилетает во всех уголках мира по самые небалуйся))) А дальше будет больше))) В крестовом походе против Китая дай бог на этих переговорах Альцгеймеру выторговать хотя бы нейтралитет РФ)))
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31.05.2021 12:37 Відповісти
а какова степень величия и немениеаналогии рф на сегодняшний день ?
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31.05.2021 12:46 Відповісти
думаю,из-за увеличивающегося величия,другой причины нет..
а какова конечная цель всемирной экспансии т.н. "эрэф" - какие ценности,технологии,достижения она может предложить поверженным народам мира ?
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31.05.2021 13:02 Відповісти
т.е. после срезания цветмета,обсцыкания руин Пикадилли и Монмартра,миссия ********,временно получивших в руки большие деньги,и как всегда,просравших их на стрелялки - закончится ?
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31.05.2021 13:08 Відповісти
Ещё раз в мире капитала есть только одна ценность у величение прибыли и капитала в независимости какой это капитал)) Сразу идёт священик, потом солдаты а потм приходят капиталисты) Усвоил?)) И чем ближе ты к барскому столу тем лучше тебя кормить будут) Ещё раз почитай историю древнего Рима) Посмотри на сегодня и ты поймёшь что не чего ровным счётом не поменялось)
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31.05.2021 13:18 Відповісти
Ну вот дебе степень) Среднюю азию за собой застолбили а Пакистан Сша де факто потеряли в пользу Китая) В африке совместно с Китаем выдавливают и США и Европейцев по всему периметру) Мал по малу дожимал...) Н а ближнем востоке РФ удачно зацепилась а США теряют управляемость) Турция одна чего стоит а там сейчас намечается ситуативный Союз Турция, Иран и РФ) Могу продолжить))
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31.05.2021 12:53 Відповісти
я почему спрашиваю - везде,где приложила свой пятачок эрэф-эсэсэр - грязь,разруха,голод,нищета..
назовите,плз,страну,которая расцвела после "дружбы" с эрэф,очень просим,плиз.
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31.05.2021 13:06 Відповісти
ну да это в мексека попала под каток плана Маршалла волей РФ?) Это в Ливии всей северной африке, Югославии, Ираке "обрадывались американской демократии"?) Вся Азиия, Африка и Латинская Америка до сихпор тихо "благодарят американцев и европейцев") А результат который получила Европа и Япония так это результат борьбы двух систем а не доброй воли США)) Учи мат часть) Со времён Римской империи особо нечего не изменилось))
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31.05.2021 13:13 Відповісти
т.е. ни одной такой страны на сегодня нет,и быть не может - ибо идеология "рускага мира" - это захватить и НАСРАТЬ..
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31.05.2021 13:26 Відповісти
Конкретно авиация, судостроение, транзит) Мало?)
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31.05.2021 13:25 Відповісти
,ясно,что ЕС,странный вопрос..
лучше с умным потерять,чем с дураком найти - это же очевидно..
к вам разве что донбаситы на пмж ехать могут,как братья по разуму..
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31.05.2021 13:33 Відповісти
ваше место у Китая,каким боком вы к Западу ?
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31.05.2021 13:40 Відповісти
в Чечне не было ни снарядов,ни военкоматов,смеётесь до сих пор,не правда ли ?
полезете - и ухохочетесь и оборжетесь..
до икотки..ну то таке..говорите и вы..(с)
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31.05.2021 17:33 Відповісти
perezagruzka
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31.05.2021 14:18 Відповісти
 
 