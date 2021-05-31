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Санкції проти Лукашенка можуть мати деякі наслідки і для України, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти Лукашенка можуть мати деякі наслідки і для України, -

Фракція "Слуга народу" підтримає проєкт постанови про звернення Верховної Ради до міжнародних організацій з проханням визнати режим "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, загрозою міжнародній безпеці й покарати санкціями, але це може обернутися наслідками для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що і після білоруських виборів "Слуга народу" і президент України не визнали легітимність Олександра Лукашенка. Але і тепер Верховна Рада має відреагувати на ситуацію із затриманням Протасевича.

Нардепка також зазначила, що можуть бути наслідки і для України, і для простих білорусів.

"Потрібно розуміти, що в цих санкційних історіях важливо не покарати білоруський народ. Ми розуміємо, що вони там в більшості заручники... Ми не хочемо, щоб ці люди залишилися без роботи, бідували, і ми їм передавали гуманітарну допомогу. Ми не хочемо, щоб постраждали білоруси. Крім того, є певний критичний імпорт із Білорусі, як у випадку з пальним. Там немає якоїсь логіки у діях Лукашенка – він повітряний терорист. Але зупинивши продаж дизпального в Україну, це теж не дуже добре буде для самої України", – сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС передало в РНБО список прихильників режиму Лукашенка для введення проти них санкцій, - Єнін

Як повідомлялося, Україна готує санкції проти режиму Лукашенка - відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Нічого. Шпишете на це свої зашквари, як зараз на "ковід".
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31.05.2021 10:26
+5
У нас тоже молодой диктатор подрастает. Интересно зе пойдет на 3й срок? Санкции против Лукашенко могут иметь некоторые последствия и для Украины, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8732
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31.05.2021 10:29
+5
Гэшэфты Коломойского, Ахметова и Пинчука пострадать не должны. Это Байден должен,- посол Мельник/ Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник.
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31.05.2021 10:41
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Нічого. Шпишете на це свої зашквари, як зараз на "ковід".
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31.05.2021 10:26 Відповісти
У нас тоже молодой диктатор подрастает. Интересно зе пойдет на 3й срок? Санкции против Лукашенко могут иметь некоторые последствия и для Украины, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8732
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31.05.2021 10:29 Відповісти
У ЗЕКА БЫЛО 2 СРОКА . А НА 3й ОН ИУДА НЕ ПОШЁЛ. ТАК КАК СБЕЖАЛ К КРОВАВОМУ )(УЙЛУ В ПА РАШУ. ...А ЗЕБИЛ КАПИТУЛЯНТ ОН ТОЖЕ МОЖЕТ ПОЙТИ ПРОТОРЕННОЙ ВЫМОЩЕННОЙ КРЕМЛЁМ ДОРОЖКОЙ ЗЕКА ВЕДУЩЕЙ ПРЯМО В ПА РАШУ...
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31.05.2021 10:42 Відповісти
А про Украинский народ Подумала , - Подумала о Тех которые уехали работать в другие страны , не убивать , а работать , - Ты подумала о возрождении предприятий которые Угробили , - Ты подумала о нефтеперерабатывающих заводах Которые Стоят. Какому народу Ты служишь???.
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31.05.2021 10:29 Відповісти
Как какому? Тому, который выбрал это ЗЕнедоразумение. Давайте и дальше в том же духе. Следующим выберите Рабиновичча или Шуфрича. У нас для вас работы всем хватит. Всё равно они Украину сольют в па Рашу.
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31.05.2021 10:53 Відповісти
Слушай, человек! Задай эти же вопросы всем предыдущим президентам и депутатам.. Где ты 30 лет был?
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31.05.2021 11:05 Відповісти
Ты знаешь такое Понятие как Эволюция .Одни проходят за годы , другие за Столетие. В 90 годах Польща и Украина были в одинаковых Условиях , а где она и где Мы.Еслы ты Хочешь дальше так Жить , то можешь Задавать вопрос и всем умершим , а не живым и при Власти . Или ты со всем согласен и тебя все устраивает , - То живи себе человек и не кашляй , а то уже будут уже твои Дети возмущаться и уже они будут ездить на заработки в чужеродные страны.
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31.05.2021 11:17 Відповісти
Чувак!!! Ты тупой! Не были Польша и Украина в одинаковых условиях. Во первых у Польши никогда не было настолько связанной с совком экономики, продовольственные цепочки с совком занимали не больше 30% во всей экономике, в то время как в Украине это число превосходило 60%. Во вторых Польша была под совком меньше, была изначально более ориентирована на запад да и просто не была так сильно завязана идеологически с совком. Так что если ты не способен узнать простые вещи которые есть в любом учебнике по истории Экономики, а вместо этого пишешь давно опостылевшие фейки... то ты тупой!!!
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31.05.2021 15:20 Відповісти
Больше такого идиота на просторах еще нужно поискать . С процентами играют только полудурки которые очаровывают Вату своими познаниями Высосанными такими же полоумными фанатами . Что ты треш туфту. Мудак засырающий головы бредовыми познаниями. Возьми ФРГ и Германию . Европа и когда обьединились то и сегодня от них пахнит Нафталином как и от Тебя , совковый .Ты не способный анализировать происходящие процессы Сегодня , а прешся в Прошлое , которое Ты просто изменить не можешь , а трындеть , да пожалуйста , а не стоишь и ломаного Гроша , потому , что в своей жизни ничего полезного не сделал.
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31.05.2021 17:19 Відповісти
ууу.... да ты я смотрю сельский дурачок. Ну и п№здуй нах8й раз ты в процентах ничего не понимаешь
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31.05.2021 17:21 Відповісти
У кацапов сельский дурачок герой Сказок и национальный герой , - так Понимаю. А как ты выучил % , так как запрещали же иметь иметь счетные машинки.А мат , - кацапов национальное блюдо и до и после.Поребрик ты заблудившийся и с мозгами Младенца научившийся только Дули тыкать. Ты там не спрыгивай , а давай продолжай Просвещай.А то Иди герой какой давай.
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31.05.2021 17:32 Відповісти
Хлопче, ти дурний і в тебе явні прояви шизофренії, бо ти усюди бачиш кацапів. Не бачу сенсу щось доводити людині яка настільки дурна і немає жодного уявлення про економічну теорію. Всього поганого тобі!
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02.06.2021 10:15 Відповісти
Можна говорити по Українські , а думати як кацап . Ти побажав мені всього поганого і даже не задумався , що воно тобі обернеться Сторицею і удар буде настільки Потужним , що будеш Благати небеса зняти Те , що ти Надіслав мені ....
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02.06.2021 10:32 Відповісти
Ти не розумієш, що твоя тупість не залежить від мови... Ти настільки тупий, що навіть не здатен зрозуміти що твого "воно тобі обернеться Сторицею" не існує інакше б усі ті хто робить погані речі постійно мали б проблемі, але вони живуть довше і краще таких як ти )) Про "думати як кацап" ти б краще мовчав. Бо саме у кацапів пропогандують бути тупими і не вчитися. А та вчитися не здатен бо говориш виключно фразами які завчив, але взагалі не розумієш про що мова )) Ну і погоне у тебе все буде бо ти тупий ))
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02.06.2021 10:41 Відповісти
Ти переконаний , що хто робить погані речі не мають проблем і довше живуть , правильно Зрозумів.Ти судиш хто більше живе , а хто менше і хто дурний а хто Розумний і тебе це не каснеться , - Хибна уява.Ти возомнив себе великим , - а дійсності ти Легкий .Все твоє до тебе і перейде , а мого нічого .
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02.06.2021 10:52 Відповісти
Курва! Ти тупий тому не здатен зрозуміти, що немає ніякого бумерангу, карми чи інших ефімерних механізмів помсти за погані дії або слова. А от ти судячі з "возомнив" та "легкий" пишеш через гуглтранслейт. І це дуже багато говорить про тебе, кацапчику )) Скільки платять за написання дурні?
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02.06.2021 11:27 Відповісти
Твій дряхлий організм захватили Ємоції і вони управляють тобою , а Дух твій знаходиться у Клітці , а Душа пожинає плоди твоєї Діяльності. Ти говориш що не має , а я думаю що Є.Дух твій тоже знає , що Є по тому що так Істирить твоя Душа. Покайся!!!
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02.06.2021 11:49 Відповісти
Ave Satani!
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02.06.2021 12:09 Відповісти
Да по деяниях и высказываниях будут судить человека , а твои хоровые пения по своему кумиру , - ничего и к хорошему не приведет. Твой ум не способен достать выше его роста , сколько бы ты не прыгал . Думаю на больше ты не способен ввиду своей ограниченности и суженом мировоззрении .Разговор без полезный и советую поиграть в Песочнице.
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02.06.2021 12:19 Відповісти
Кацапчику, а чого це ти на москальску мову так швидко переключився, важко перекладати свою релігійну маячню?
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02.06.2021 12:24 Відповісти
Сміється Той , - Хто сміється останнім. Майстер і Маргаріта. Ніколи не говори з незнайомою людиною в такому Тоні. Маячня блисне ,і прийде те , що людина і не чекає.
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02.06.2021 12:33 Відповісти
Кацапчику, звіздуй вже в свою церву мацковського патріархату і вливай своє лайно у вуха собі подібних
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02.06.2021 13:38 Відповісти
Де ти в розмові почув від мене про церкву , ти що хочеш затрахать тему і прикинувшись блазнем. Ти відправив в мій бік побажання , в народі це називають прокльон , я тобі відправив назад ну і де тут Церква, - хотя вона і каже підставить другу щоку. Прими свій вирок , що заслужив , а не байки вигадуєш .
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02.06.2021 14:46 Відповісти
Йой, то ти ще й в прокльони віриш... Тоді нехай в тебе виросте величезний чиряк на сраці!
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02.06.2021 16:17 Відповісти
Ти так швиденько злився з теми, що кацап серед нас насправді ти... Це так смішно...
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02.06.2021 16:19 Відповісти
А взагалі обожнюю блазнів схожих на тебе.
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02.06.2021 16:20 Відповісти
це риторичне запитання щодо народу? Санкції проти Лукашенка можуть мати деякі наслідки і для України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8991
Доречи, а цих обрізано-кацапощелепних до народу чи до парнокопитних відносити треба?
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31.05.2021 11:12 Відповісти
Що вона меле?
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31.05.2021 10:39 Відповісти
Гэшэфты Коломойского, Ахметова и Пинчука пострадать не должны. Это Байден должен,- посол Мельник/ Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник.
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31.05.2021 10:41 Відповісти
100% олигархи вложились в театр с Зелеными шлюхами, теперь они должны отработать по полной Санкції проти Лукашенка можуть мати деякі наслідки і для України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5992
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31.05.2021 11:22 Відповісти
Звичайно будуть проблеми. Де будуть брати в три дорога російський бітум, який брали через Білорусь? А як будуть купувати електроенергію, якщо всі введуть санкції? Що скаже Беня і як крутитися Вальдемару? Так відосік про Порошенко і злих нациків не прокатить і навіть Абдристович не допоможе.
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31.05.2021 10:43 Відповісти
Ясен пень,последствия,для тех мудаков,что кормятся,с импорта эл.энергии. Санкції проти Лукашенка можуть мати деякі наслідки і для України, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6758
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31.05.2021 10:48 Відповісти
А чего о белаРУСАХ заботиться? Они сами ничего не хотят менять. Они думают, что если походят как "розовые пони" и покрчат страшилки, то Лука испугается и убежит. А вот на жертвы, как украинцы, они идти боятся. Он это понял и вдует их с ещё большей силой. Стадо надо держать в узде.
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31.05.2021 10:56 Відповісти
Так всем заткнуться и слушать!
Гибридная война требует гибридных действий!
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02.06.2021 11:24 Відповісти
 
 