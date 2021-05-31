Санкції проти Лукашенка можуть мати деякі наслідки і для України, - "слуга народу" Кравчук

Фракція "Слуга народу" підтримає проєкт постанови про звернення Верховної Ради до міжнародних організацій з проханням визнати режим "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, загрозою міжнародній безпеці й покарати санкціями, але це може обернутися наслідками для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що і після білоруських виборів "Слуга народу" і президент України не визнали легітимність Олександра Лукашенка. Але і тепер Верховна Рада має відреагувати на ситуацію із затриманням Протасевича.

Нардепка також зазначила, що можуть бути наслідки і для України, і для простих білорусів.

"Потрібно розуміти, що в цих санкційних історіях важливо не покарати білоруський народ. Ми розуміємо, що вони там в більшості заручники... Ми не хочемо, щоб ці люди залишилися без роботи, бідували, і ми їм передавали гуманітарну допомогу. Ми не хочемо, щоб постраждали білоруси. Крім того, є певний критичний імпорт із Білорусі, як у випадку з пальним. Там немає якоїсь логіки у діях Лукашенка – він повітряний терорист. Але зупинивши продаж дизпального в Україну, це теж не дуже добре буде для самої України", – сказала Кравчук.

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Як повідомлялося, Україна готує санкції проти режиму Лукашенка - відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.