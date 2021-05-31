Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і ветеранів державного підприємства "Антонов" з 75-річчям його заснування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
"Колективу підприємства є чим пишатися. Завдяки вашому професіоналізму та самовідданій праці створено понад сто типів літаків, відомих в усьому світі. Візитівкою України сьогодні є сучасні реактивні літаки сімейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, вантажні гіганти "Антей", "Руслан", "Мрія", що стали вагомим внеском у розбудову та становлення авіаційної галузі України",- наголошується в привітанні глави держави.
Президент побажав працівникам підприємства здоров'я, добробуту та нових звершень в ім'я незалежної Української держави.
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я понимаю . у Вовки как у любого современного подростка тик-токера желания покрасоваться на видео и заработать лайки является определяющим фактором в жизни . но его уже ни кто не смотрит . а лайкают так только самые упоротые
так я тебе зебобик глаза открою "голова профспілки "Антонов" Володимир Папіж повідомив що цей контракт передбачає НЕ ФІНАНСУВАННЯ побудови літаків, як це прийнято в усьому світі, а побудову літаків за власний кошт. Він зазначив, що в бюджеті не передбачено фінансування цього проєкту, а "Антонов" змушений буде взяти банківський кредит задля виконання замовлення"
ну так шо деньги подкинул или нет с заказом на 3 самолета ?
так понимаю ищешь опровержение ? так ты не напрягайся . невозможно найти черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет лучше поищи динозавра в Лох-Нессе . там у тебя больше шансов на успех
https://uprom.info/news/vpk/zyavylysya-pershi-foto-prototypu-************-bezpilotnogo-udarnogo-gelikoptera-vid-kompaniyi-ramzaj/