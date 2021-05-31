Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL

Агентство управління повітряним рухом EUROCONTROL підрахувало, що в результаті перенаправлення літаків в обхід авіапростору Білорусі утворюються додаткові 250 000 кг викидів СО2 на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Euractiv.

До заборони перевізникам на польоти в Білорусь цю країну щодня перетинало майже 300 рейсів, приблизно 100 із них виконувалися перевізниками з ЄС або Великої Британії.

За оцінками EUROCONTROL, щодня через перенаправлення маршруту спалюється майже 79 000 кг пального. Викид оксидів азоту, забруднюючих речовин, що сприяють смогу та кислотним дощам, збільшується приблизно на 1200 кг.

Агентство Європейського Союзу з авіаційної безпеки (EASA), регулюючий орган ЄС, 25 травня видало рекомендацію для авіакомпаній уникати білоруського повітряного простору.

"Обставини, пов’язані з цим (примусовим приземленням літака Ryanair в Білорусі. – Ред.), викликають серйозні сумніви щодо поваги Білорусі до міжнародних правил цивільної авіації", - зазначається у бюлетені EASA з питань безпеки.

Рекомендації з’явилися слідом за висновками саміту Європейської ради минулого понеділка, в яких закликали "всіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати польотів у повітряному просторі Білорусі".

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Швидко запроваджені заходи безпеки порушили типові шляхи польоту, що вимагало низки логістичних змін з боку операторів польотів.

Авіакомпанії поспішили перепланувати маршрути, переглянувши графіки прибуття та вильоту, щоб врахувати збільшення тривалості подорожі та перереєстрацію складу екіпажу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.