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Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL

Агентство управління повітряним рухом EUROCONTROL підрахувало, що в результаті перенаправлення літаків в обхід авіапростору Білорусі утворюються додаткові 250 000 кг викидів СО2 на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Euractiv.

До заборони перевізникам на польоти в Білорусь цю країну щодня перетинало майже 300 рейсів, приблизно 100 із них виконувалися перевізниками з ЄС або Великої Британії.

За оцінками EUROCONTROL, щодня через перенаправлення маршруту спалюється майже 79 000 кг пального. Викид оксидів азоту, забруднюючих речовин, що сприяють смогу та кислотним дощам, збільшується приблизно на 1200 кг.

Агентство Європейського Союзу з авіаційної безпеки (EASA), регулюючий орган ЄС, 25 травня видало рекомендацію для авіакомпаній уникати білоруського повітряного простору.

"Обставини, пов’язані з цим (примусовим приземленням літака Ryanair в Білорусі. – Ред.), викликають серйозні сумніви щодо поваги Білорусі до міжнародних правил цивільної авіації", - зазначається у бюлетені EASA з питань безпеки.

Рекомендації з’явилися слідом за висновками саміту Європейської ради минулого понеділка, в яких закликали "всіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати польотів у повітряному просторі Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі

Швидко запроваджені заходи безпеки порушили типові шляхи польоту, що вимагало низки логістичних змін з боку операторів польотів.

Авіакомпанії поспішили перепланувати маршрути, переглянувши графіки прибуття та вильоту, щоб врахувати збільшення тривалості подорожі та перереєстрацію складу екіпажу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Зате білоруські літаки стали викидати менше СО2.
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31.05.2021 10:50
+13
10хв. роботи кетайського заводу сяомі.
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31.05.2021 10:48
+7
Мабуть "грета тумблер" стала ще сильніше битись в істериці з цього приводу. Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 4953
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31.05.2021 10:56
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10хв. роботи кетайського заводу сяомі.
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31.05.2021 10:48 Відповісти
Китай выкидывает больше чем ЕС вымеситесь взятый)))).
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31.05.2021 10:57 Відповісти
Пусть лучше посчитают насколько уменьшились выбросы
благодаря тому что что компания Батька-авиа
перестала летать по Европе... только в Украину мину 60 рейсов...
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 9451
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31.05.2021 12:16 Відповісти
Так они это монетизируют по протоколу.....Киотсому))🤫😂💵
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31.05.2021 12:29 Відповісти
Тю, нашли за шо переживать Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 3875
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31.05.2021 10:49 Відповісти
Вони знають за що пережовують: ціна на квиток залишається стара, а пального треба спалити більше.
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31.05.2021 10:55 Відповісти
Тому «прикрываться» экологией надо.... бугагагага
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31.05.2021 10:56 Відповісти
Саме так.
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31.05.2021 11:42 Відповісти
Зате білоруські літаки стали викидати менше СО2.
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31.05.2021 10:50 Відповісти
ну понятно щас отменят запреты
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31.05.2021 10:52 Відповісти
молодці!
наукову базу підвели - давайте, відміняйте санкції!
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31.05.2021 10:54 Відповісти
Ишо?
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31.05.2021 10:54 Відповісти
Схоже, що на Цензорі вже давно працює якась дівчинка "за все хорошее - против всего плохого". Тому і добірка новин відповідна. Не дуже розумна, не дуже вибаглива до першоджерела. Хоча, х.з.
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31.05.2021 11:07 Відповісти
Всё зависит от того, кто и с какой целью считает.
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31.05.2021 10:54 Відповісти
Мабуть "грета тумблер" стала ще сильніше битись в істериці з цього приводу. Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 4953
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31.05.2021 10:56 Відповісти
Если предложить хорошую цену, капиталисты продадут и саму веревку, на которой их же и повесят. (с) Фразе больше ста лет, но она до сих пор актуальна, особенно для старой шлюхи с именем Европа.
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31.05.2021 10:58 Відповісти
Цитувати тут рос. ката, убивцю, параноїка та сифілітика Леніна якось не комільфо. Я так думаю. Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 6136
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31.05.2021 11:19 Відповісти
Много правдивого и полезного для своего развития можно почерпнуть из трудов разных людей, часто не всегда хороших. То есть, я не считаю это чем-то плохим. Таково моё мнение.
Кстати, у меня в туалете на полке лежит даже томик из собрания сочинений Сталина (нашёл когда-то в куче хлама) Сидя на унитазе, очень много интересного можно почерпнуть.))
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31.05.2021 13:39 Відповісти
Количество увеличившегося СО2 ничто по сравнению выделяемым в бункере сероводородом.
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31.05.2021 10:58 Відповісти
Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день , а дописати - із ватних пуканов, забули чи що ?? Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 4601 .
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31.05.2021 10:59 Відповісти
Айя-я-я-я-й! Виявляється тирани нас рятують від парникового ефекти....... Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 8221 Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 3564
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31.05.2021 10:59 Відповісти
а в милиграммах посчитать не? там нолей больше!!
Для восстановления баланса рекомендую всем счетоводам ходить пешком,отключить кондишки и перейти на сыроедение - и природу спасете и для здоровья полезно!!!
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31.05.2021 11:00 Відповісти
Не, от сыроедения выброс метана в атмосферу увеличится.
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31.05.2021 11:08 Відповісти
Горе-то какое. Странные люди всё таки эти еэсовцы.
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31.05.2021 11:05 Відповісти
Это количество будет выглядеть ещё внушительнее если его записать в граммах. А лучше в миллиграммах.
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31.05.2021 11:07 Відповісти
Сотни тысяч евроблях ввезенных в Украину,спокойно эту цифру перебивают за час времени.
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31.05.2021 11:07 Відповісти
а сколько денег теряет лукашенко? Ведь за прлоет и диспетчерское сопровождение платили..
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31.05.2021 11:15 Відповісти
Не усе так погано. Частково повертаються оптимальні з точки зору витрат палива рейси, які у 2014 р. були перенаправлені в обхід України.
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31.05.2021 11:23 Відповісти
А при производстве труб и их укладке в СП-1 и СП-2 сколько выбросов СО2 было? А сколько еще будет от сжигания газа, когда его на полную мощность запустят?
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31.05.2021 11:25 Відповісти
Столько же сколько и от газа из нашей трубы.
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31.05.2021 11:44 Відповісти
...а скільки вирубується лісів, осушується боліт, отруюється річок нікого з EUROCONTROL не турбує?..(
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31.05.2021 11:36 Відповісти
Они забыли посчитать выбросы сероводорода у кацапов
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31.05.2021 11:39 Відповісти
Представьте сколько пользы от террористов которые самолет не сажают а взрывают! Нет самолёта - нет вредных выбросов. Логично же!
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31.05.2021 11:47 Відповісти
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 756
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31.05.2021 11:58 Відповісти
скоко-скоко ?
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 6861

...
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31.05.2021 11:54 Відповісти
Дочка лукашило?
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31.05.2021 12:15 Відповісти
просто надо перестать летать
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31.05.2021 12:08 Відповісти
А еще дополнительно 79 000 кг топлива, купленного у *****. Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 9794
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31.05.2021 12:47 Відповісти
Летать над Белорусией стало опасно. Дополнительных 250 тыс. кг выбросов СО2 в день нельзя менять на жизни людей!
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31.05.2021 13:53 Відповісти
Лицемірство усе це. От приклад, як старанно облітають Україну, і ніхто лишне спалене паливо не рахує
Перенаправлення літаків в обхід Білорусі призводить до додаткових 250 тис. кг викидів СО2 на день, - EUROCONTROL - Цензор.НЕТ 9672
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31.05.2021 13:57 Відповісти
250 миллионов грамм, 250 милярдов милиграмм.... мля.
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31.05.2021 14:15 Відповісти
и что с того....
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31.05.2021 15:01 Відповісти
 
 