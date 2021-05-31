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30 травня у військовій частині ВМС ЗСУ трагічно загинув військовослужбовець, проводиться службова перевірка, - командування

Новини Цензор.НЕТ Події

30 травня у військовій частині ВМС ЗСУ трагічно загинув військовослужбовець, проводиться службова перевірка, - командування

Учора, 30 травня, в одній з військових частин ВМС ЗС України стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ВМС ЗСУ в Facebook.

"Зараз за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - випливає з повідомлення.

За вказівкою командувача ВМС ЗСУ у військовій частині проводиться службова перевірка.

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Автор: Анастасія Потіха
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небоевые вторичные потери... и сколько сие будет продолжаться то а суициды... военных.. опять заболтают и напишут погибший виновен сам ну найдут 30 по счету стрелочника и спишут утиль архив...
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31.05.2021 10:53 Відповісти
Пока вы не научитесь писать со знаками препинания и большими буквами - так и будет
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31.05.2021 11:15 Відповісти
30 мая в воинской части ВМС ВСУ трагически погиб военнослужащий, проводится служебная проверка, - командование - Цензор.НЕТ 3810

..
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31.05.2021 10:56 Відповісти
30 травня у військовій частині ВМС ЗСУ трагічно загинув військовослужбовець, проводиться службова перевірка, - командування - Цензор.НЕТ 1673
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31.05.2021 13:28 Відповісти
 
 