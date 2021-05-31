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Зеленський (17387) КС (1153) Тупицький (227) Веніславський (217) Сліденко Ігор (15)

Юридичних механізмів для того, щоб Тупицький не мав ілюзій про своє повернення в КС, більш ніж достатньо, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юридичних механізмів для того, щоб Тупицький не мав ілюзій про своє повернення в КС, більш ніж достатньо, -

Якщо Верховна Рада має право скасовувати постанови парламенту попереднього скликання, то і президент може скасовувати укази своїх попередників.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський.

"Питання Конституційного Суду взагалі дуже актуальне з огляду на ті рішення, які він продукував протягом, в тому числі, останніх років, з огляду на ситуацію, яка склалася у зв’язку із сумнозвісною діяльністю пана Тупицького на посаді судді та голови КСУ. Конституційний Суд – це дуже важливий інститут, який має бути повністю незалежним. Так само, як і отримувати максимальні гарантії. Але коли вони перетворилися на такий імунітет від будь-яких дій, навіть абсурдних, злочинних, антидержавних і антинародних, це уже викликає багато питань", - зазначив нардеп.

" Венеціанська комісія чітко відповіла на запит президента: рішення від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 (яке поклало початок протистоянню голови КСУ з усім політикумом та суспільством) було юридично невмотивованим. Чому Конституційний Суд вирішив визнати неконституційними ті положення – толком ніхто не розуміє. Які саме були юридичні аргументи, з цього рішення точно не випливає. Венеціанська комісія сказала, що суд вийшов за межі і своїх повноважень, і конституційного подання. До речі, суддя-доповідач Сліденко сам сказав в прямому ефірі: Так, ми визнали неконституційними ті положення, про які не просили, але вони стосувалися нас. Тобто це фактично була явка з повинною! Не знаю, чому досі правоохоронні органи не застосували до нього усі процесуальні можливості. Так от, повторюся, відбувся вихід за межі повноважень та конституційного подання. Це демонструє, що Конституційний Суд України використовує надані йому Конституцією можливості в супереч головної ідеї функціонування конституційної юрисдикції – забезпечення верховенства права і Конституції, як системи певних беззаперечних цінностей", - акцентував "слуга народу".

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"Президент абсолютно адекватно реагував на ту загрозу, яка виникла. Окрім рішення про неконституційність окремих положень закону Про запобігання корупції, також було визнано неконституційним указ президента про призначення пана Ситника (правда, з приводу юридичної аргументації там у мене запитань набагато менше), потім закон про НАБУ був частково визнаний неконституційним. Це усе вкладається в одну цілісну картину – чітка протидія нормальному функціонуванню системи антикорупційних органів, яку Конституційний Суд України намагався зруйнувати явно в чиїхось інтересах. Оскільки з’явилася ця остання крапля – рішення від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, президент на наступний день скликав засідання РНБО, де було визнано: йдеться про загрозу нацбезпеці. Крім того, на той час по Тупицькому уже було подання органів досудового розслідування", - пояснив Веніславський.

" Що стосується указу президента про скасування указів Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного Суду України, знову ж таки, було рішення РНБО. Її члени, оцінивши надані матеріали, сказали: Тупицький та Касмінін своїми діями створюють загрози національній безпеці. Рада нацбезпеки – це колегіальний орган, який приймає рішення шляхом голосування. Якщо практично одноголосно це підтримали, президент має право скасовувати правові акти президента. Верховна Рада ж має право скасовувати, наприклад, постанову, яку прийняла Верховна Рада минулого скликання. Чому у подібній ситуації по президенту виникають питання?! Загалом потрібно мати межу та стримування. Але ми обговорюємо конкретний випадок. Національна безпека за Конституцією – одна із тих цінностей, які мають бути забезпечені шляхом підписання такого указу. Тому я не бачу проблем із скасуванням президентом двох конкретних указів про призначення конкретних осіб суддями КСУ. Бо їхня діяльність загрожує національній безпеці", -додав він.

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"Думаю, далі буде те ж саме, що і зараз: Тупицький уже ніколи не повернеться на посаду судді Конституційного Суду. Тим більше, голови КСУ (це взаємопов’язані речі: якщо не буде суддею, то й не очолить суд). Юридичних механізмів для того, щоб Тупицький не плекав ілюзій щодо свого повернення, більш, аніж достатньо", - резюмував Веніславський.

З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславського: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, в лютому 2021 року на відстороненого від посади голову КСУ Олександра Тупицького склали два адміністративні протоколи: за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.

Автор: Анастасія Потіха
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я вибачаюсь, но у даному випадку ударно-спусковий механізм є більш надійним..
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31.05.2021 11:42 Відповісти
Зеленский у нас как Царь Мидас, только на оборот. Все кто прикасаются к нему превращаются в дерьмо. Вениславский даже в очень редкое... Отвратительная личность...
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31.05.2021 11:48 Відповісти
не пітає ілюзій ніхто -хоча насправді дєрьмо це добриво... а у ЗЕлених є хто не дєрьмо?
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31.05.2021 11:53 Відповісти
Співучасник злочинів Зєлєнского ,Вєніславскій,звичайно,знає про неконституційність дій Зєліка.Цікаво,на чому грунтується його переконання про власну невразливість ?
Хоча...Не виключаю ідіотизм цього пана.
Дебіл Мілованов,придурок Малюська,імбецил Тіщєнко.Люди пройшли спецвідбір.
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31.05.2021 11:53 Відповісти
Что оно курит, это Беняславское? Венецианка одобрила разгон КСа от ЗЫбила? Или одобрила некоституционное увольнение Туцпицкого? Сколько примерно кокса надо вынюхать чтобы такое сморознуть?
Боже, какие же самодовольные дебилы эта зеплятва.
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31.05.2021 11:59 Відповісти
один Веніславський проти всіх юристів країни, КСУ... ХТО ПРАВИЙ?
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31.05.2021 12:37 Відповісти
 
 