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Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що мета уряду - підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати по країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок.
"Цього року ми збільшимо зарплати вчителів на 30%. Але, звісно, наша мета - це не менше, ніж середня зарплата по країні - мінімальний базис для вчителів", - сказав він.
Як повідомлялося, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшилися на 20%, а з липня мають зрости ще на 8,3%.
Топ коментарі
+23 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.05.2021 11:16
+16 Владимир Иванец
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+8 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар31.05.2021 11:19
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берем зарплату чиновника кабмина . 7700 $ прибавляем зарплату роботяги 300 $ . получаем 8000 $ . затем делим пополам . выходит в среднем как раз 4000 $
495,88$ *27,45 = 13612грн
А Зе обісцялося !