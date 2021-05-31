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Новини Політика України
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заробітна плата (1019) Кабмін (6255) мінімальна зарплата (173) вчитель (319) Денис Шмигаль (2691)

Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що мета уряду - підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати по країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок.

"Цього року ми збільшимо зарплати вчителів на 30%. Але, звісно, наша мета - це не менше, ніж середня зарплата по країні - мінімальний базис для вчителів", - сказав він.

Як повідомлялося, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшилися на 20%, а з липня мають зрости ще на 8,3%.

Читайте також: Середня зарплата в Академії наук - 9 тисяч гривень, - президент НАНУ Загородній

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7098

Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4077
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31.05.2021 11:16
+16
То есть 4000 долларов? Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9254
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31.05.2021 11:17
+8
То средняя зарплата по стране 4000 баксов, а я и не знал
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31.05.2021 11:19
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Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7098

Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4077
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31.05.2021 11:16 Відповісти
А, как же , обещанные 🤢🤡 своим 🐑🐏 , 4 000 $ ???
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31.05.2021 12:19 Відповісти
То есть 4000 долларов? Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9254
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31.05.2021 11:17 Відповісти
Оце покурили й шумляяять!!!
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31.05.2021 12:04 Відповісти
То средняя зарплата по стране 4000 баксов, а я и не знал
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31.05.2021 11:19 Відповісти
а как же . тут главное правильно считать

берем зарплату чиновника кабмина . 7700 $ прибавляем зарплату роботяги 300 $ . получаем 8000 $ . затем делим пополам . выходит в среднем как раз 4000 $ Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2429
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31.05.2021 11:24 Відповісти
Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3920
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31.05.2021 11:29 Відповісти
шото гудело Шмыгло ты у Наперстка твоего ХУЗЯИНА... спроси как это он с 7 классами образования стал мега вором и типа олигархом КОТОРОГО зеленая падаль делает бомжом на дотациях с наших же карманов????? а про зарплаты с Космос мы слышали от артиста малых и больших кабаре... Голобородбко Зеленского..... тьфу ты и помяни такого поутру...
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31.05.2021 11:19 Відповісти
не не не . так не пойдет . 4 000 $ обещали так подайте Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3597
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31.05.2021 11:21 Відповісти
Я так зрозумів мета - 500 000 робочих місць вже досягнута. ЗІ Педагогам слід напружитись, бо цілі Шмигаля звучать як погроза.))
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31.05.2021 11:22 Відповісти
Не забудьте про дошкільну освіту, вихователів в дитячих садочках, та помічників, бо скоро нікому буде до школи дітей готувати, сидять всі на мінімалці.
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31.05.2021 11:22 Відповісти
Зеленский сделал важное заявление по зарплатам украинцев: «4000 долларов». 14 марта, 22:02 .-Прозвучал вопрос о возможности повышения зарплаты для сотрудников сферы образования до 4000 долларов./ Люксембургский учитель уже обогнал украинского по зарплате. Учитель Primary School- 9 202, Учитель Secondary School- 10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
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31.05.2021 11:23 Відповісти
Навіть оце опудало зедебілів тролить! Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3545
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31.05.2021 11:24 Відповісти
Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8177 Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2586 Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5584
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31.05.2021 11:28 Відповісти
Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6417
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31.05.2021 11:38 Відповісти
4000$ *27,45 = 109800 грн
495,88$ *27,45 = 13612грн
Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7740

А Зе обісцялося ! Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5836
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31.05.2021 11:54 Відповісти
Где обещанная зарплата в 4000 $, ЗЕскоты??? Педсовет
Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 951
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31.05.2021 11:56 Відповісти
Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль. И поэтому, мы регулярно переносим ее повышение. ЗЕлогика.
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31.05.2021 11:59 Відповісти
А средняя зарплата позволяла достойно жить - цель? Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3711
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31.05.2021 12:20 Відповісти
Та зупиніться, вчителі вже і так з 2019 року отримують 4 тисячі євро. Це ті клаповухі які вам повірили і ви їх ще на ці вибори хочете взяти обіцянками?
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31.05.2021 12:36 Відповісти
повысят,но к выборам. в комиссиях в основном учителя и сидят,если бы не сидели то нах бы они кому надо были? вот медикам болт,так как участки в школах,а не больницах,поэтому минималка в 5300 и свободны. в ковидных отделениях 300 проц. было в первые пару месяцев,сейчас процентов 150 не более
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31.05.2021 13:16 Відповісти
Тупая мерзость Шмыгаль-цены растут а зарплаты нет. Давно нужно их всех растрелять.
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31.05.2021 13:22 Відповісти
Все ясно, средняя зарплата будет снижаться.....
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31.05.2021 13:30 Відповісти
Учителя циркового искусства.
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31.05.2021 14:32 Відповісти
 
 