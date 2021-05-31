Світовий банк надасть Україні $100 млн на кредити малому і середньому бізнесу

28 травня Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила надання додаткових коштів у розмірі 100 млн доларів США для проєкту "Доступ до довгострокового фінансування" в межах боротьби України з наслідками пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку, передає Цензор.НЕТ.

Український державний АТ "Укрексімбанк" є позичальником та виконавцем діючого проєкту банку "Доступ до довгострокового фінансування". Виділені додаткові кошти Укрексімбанк використає для надання позик експортно-орієнтованим малим та середнім підприємствам (МСП), які постраждали від пандемії COVID-19. Проєкт зосереджений на наданні суб-кредитів з більш тривалим строком погашення, ніж ті, що зараз пропонуються на ринку.

"Протягом багатьох років Світовий банк підтримує малий та середній бізнес, який повинен стати основою економіки України. Ці нові позики від Укрексімбанку створять робочі місця, стимулюватимуть конкурентоспроможність, допоможуть українським компаніям знаходити нових клієнтів за кордоном, збільшуватимуть доходи та сприятимуть зменшенню рівня бідності по мірі виходу України з пандемії", – заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Також читайте: МОЗ та Світовий Банк підписали угоду на $ 90 млн, з яких $ 40 млн будуть спрямовані на придбання вакцини

Проєкт "Доступ до довгострокового фінансування" на загальну суму у 150 мільйонів доларів США впроваджується з літа 2018 року і вже забезпечив суттєвий позитивний вплив на сектор малого та середнього підприємництва. У межах проєкту профінансовано понад 50 МСП підприємств з усієї України. Більшість бізнесів, яких підтримує проєкт, здійснюють свою діяльність у секторах сільського господарства та харчової промисловості, де в українських експортерів є суттєва конкурентна перевага, і де МСП традиційно відіграють провідну роль.

У межах проєкту також надано позики фірмам, що здійснюють діяльність у різних виробничих галузях: виробництва гірничого обладнання та холодильних установок, стоматологічного та електричного устаткування, пластикової упаковки, деревообробки, ткацтва килимів тощо. Проєкт допоміг цим МСП поліпшити конкурентні переваги в порівнянні з великими підприємствами.

Також читайте: Світовий банк виділив Україні 90 млн євро кредиту на вакцинацію від COVID-19

Поточний портфель інвестиційних проєктів Світового банку в Україні складає близько 3,3 млрд доларів США в рамках 11 інвестиційних проєктів та однієї Програми заради результатів. Ці інвестиції спрямовані на вдосконалення базових державних послуг та забезпечення потреб простих громадян у таких сферах як водопостачання, каналізація, опалення, електроенергія, енергоефективність, дороги, соціальний захист, освіта та охорона здоров'я, а також розвиток приватного сектору. З моменту приєднання України до Групи Світового банку в 1992 році зобов'язання Банку перед країною склали понад 13 млрд доларів США в межах майже 70 проєктів та програм.