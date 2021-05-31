Кабмін має відзвітувати в Раді про тарифи ЖКГ і надати план на майбутній опалювальний сезон, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що питання тарифів залишається, як і раніше, важливим.
Про це він сказав на Погоджувальній раді ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"28 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила відповідну постанову. У ній багато чого означено", - сказав голова ВРУ і додав, що сподівається, що найближчим часом парламент зможе заслухати звіт, що було зроблено на виконання постанови.
За словами Разумкова, уряд має відзвітувати про минулий опалювальний сезон і надати план на майбутній.
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