УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4647 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Тарифи ЖКГ
912 11
ВР (11722) Кабмін (6255) тарифи (724) опалювальний сезон (546) Разумков Дмитро (1449)

Кабмін має відзвітувати в Раді про тарифи ЖКГ і надати план на майбутній опалювальний сезон, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін має відзвітувати в Раді про тарифи ЖКГ і надати план на майбутній опалювальний сезон, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що питання тарифів залишається, як і раніше, важливим.

Про це він сказав на Погоджувальній раді ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"28 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила відповідну постанову. У ній багато чого означено", - сказав голова ВРУ і додав, що сподівається, що найближчим часом парламент зможе заслухати звіт, що було зроблено на виконання постанови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко

За словами Разумкова, уряд має відзвітувати про минулий опалювальний сезон і надати план на майбутній.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 1129
показати весь коментар
31.05.2021 11:21 Відповісти
Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 3425
показати весь коментар
31.05.2021 11:29 Відповісти
Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 8759
показати весь коментар
31.05.2021 11:29 Відповісти
Чего там отчитываться.. 1гКал - 1795, 1кВт - 1.68, 1куб - 28.37. Это без газа, и только пока. А вот что будет, это куда более интересный вопрос.
показати весь коментар
31.05.2021 11:33 Відповісти
до ахметки,фірташа... - питань немає? а до тих хто дозволив прихватизувати енергоринок на шару і зробити монополії теж?
показати весь коментар
31.05.2021 11:53 Відповісти
не совсем понятно о чем речь. ахметовы, фирташи и остальные начали подниматься после распада СССР, в середине 90-х. Многих из тех, кто позволил приватизацию, уже нет в живых. А вообще довольно странно требовать от ахметовского правительства Шмыгаля требовать отчет по поводу деятельности Ахметова. Это как минимум нелогично.
показати весь коментар
31.05.2021 12:17 Відповісти
гугл існує щоб подивитися хто що коли отримав і які закони були ким і коли прописані і на чию користь - всі живі і здорові.., а у 90-ті дехто іншим "бізнесом" займався.., і що за 2 роки Шмигаль зробив на користь ахметки - може якийсь аргумент чи посилання?
показати весь коментар
31.05.2021 13:46 Відповісти
Аргументы смотрите в платежках, ценах на лекарствах, продуктах и всем остальном. Каких аргументов Вам не достает?
показати весь коментар
31.05.2021 13:47 Відповісти
так це уряд винен що приватні підприємства піднімають ціни? "ринок" у нас - не чули? Кабмін має відзвітувати в Раді про тарифи ЖКГ і надати план на майбутній опалювальний сезон, - Разумков - Цензор.НЕТ 9656 може знаєте де ціни не ростуть чи зовсім безкоштовно все роздають?
показати весь коментар
31.05.2021 13:54 Відповісти
а теперь осталось понять, почему они оказались приватными и почему коломойские, фирташи и ахметовы вертят зеленским как хотят? Только ноги ему на стол в кабинете не кладут. Впрочем, не факт...По ценам: задача правительства компенсировать рост цен в случае их резкого роста. Процесс называется индексация, а она отстает от реальности так, что ее почти не видно и не слышно. Впрочем, я так понимаю, Вам нравится ситуация. Вы, случаем, не Шмыгаль? Только тем, кто "наверху" эта ситуация очень удобна, позволяет набивать карманы деньгами.
показати весь коментар
31.05.2021 14:07 Відповісти
"вертят" - приклад хоч якийсь буде? і де гроші брати щоб компенсувати - може ви знаєте? А кармани набівают ті хто і робив це завжди - у нас же "правова" держава - тільки починають розбиратися зразу вереск про "політичні переслідування", проте мене дійсно влаштовує що хоч щось відбувається - про зубожіння не треба - комуналка не більше 15% доходу - оформлюйте субсідії якщо не спроможні заробити..
показати весь коментар
31.05.2021 14:51 Відповісти
 
 