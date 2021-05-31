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Новини Політика України
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ВР (11722) пенсія (921) субсидія (464) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Лазебна Марина (136)

"Слуга народу" пропонує на годині запитань до уряду заслухати Лазебну. Такий міністр точно має частіше бувати у ВР, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" вважає, що в п'ятницю на годині запитань до уряду потрібно заслухати міністерку соціальної політики Марину Лазебну.

Про це сьогодні на погоджувальній раді сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 1 червня - День захисту дітей, тому було б правильно заслухати профільного міністра на цю тему. Корнієнко наголосив, що також є багато запитань щодо пенсійної реформи і субсидій.

"Такий міністр точно має частіше бувати у ВР", - додав нардеп.

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Автор: Наталя Джума
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А у вови спрасілі? а у Єрмака? Шо ви собі у ВР вазамнілі?
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31.05.2021 11:54 Відповісти
А взагалі-то рийте-рийте , хороша тема соціалка для ШУМУ - таке кльове супемоднерслово та ще й поряд з конопельками.
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31.05.2021 11:57 Відповісти
 
 