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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Білорусь (5964) ВР (11722) Лукашенко (2308) санкції (6827) Кондратюк Олена (83) Протасевич Роман (296)

Рада має визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, - Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, - Кондратюк

Віцеспікерка Олена Кондратюк вважає, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити постанову № 5560 про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів країн світу щодо визнання режиму Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Про це вона сказала на Погоджувальній раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Віцеспікерка наголосила, що в ній ідеться про вимогу припинити переслідування білоруської опозиції та журналістів, звільнити Романа Протасевича та інших політичних в'язнів, а також про посилення тиску на Білорусь, зокрема впровадженням певних санкцій.

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"Сподіваюся, постанова буде розглянута у вівторок і набере конституційну більшість голосів", - підкреслила нардепка.

Кондратюк вважає, що, закликаючи інші країни до таких дій, Україна і сама має подавати їм приклад, тому, за її словами, є сенс звернутися і до президента, і до РНБО з проханням визначити перелік і негайно впровадити санкції щодо конкретних осіб з оточення Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Посадили с сопровождением военного истребителя?
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31.05.2021 12:02
+1
Не согласен! Главная угроза - Путлер и его шобла, Лукашенко на 2 месте.
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31.05.2021 12:30
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ОЙ! А ШО ТАКАЯ ЕСТЬ ? Вони спікера засунули в ПАРЛАМЕНТСЬКОпрезидентській країні у ... , а виявляється там ще й вміцеспікер є... Оце новина!
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31.05.2021 11:45 Відповісти
Віцеспікер не з їх команди.
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31.05.2021 11:50 Відповісти
Посадили с сопровождением военного истребителя?
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31.05.2021 12:02 Відповісти
Занятно, но ведь если должна значит должна кому то? Тогда вопрос - кто приказал?
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31.05.2021 12:00 Відповісти
Не согласен! Главная угроза - Путлер и его шобла, Лукашенко на 2 месте.
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31.05.2021 12:30 Відповісти
Так послушать, то прям Ким Чен Ын какой-то с усами. Я конечно всё понимаю, что Лукашенко в какой-то мере диктатор, но нагнетание ситуации и санкций вокруг Беларуси напоминает какой-то психоз. Беларусь не машет ядерным оружием и не посягает на чужую территорию, не ведет никаких агрессивных действий к другим государствам, включая Украину. Какой бы ни был Лукашенко, он всегда положительно отзывался об Украине, на кой черт нам лезть в чужие дела, ведь Беларусь в дела Украины не лезет. Завтра тут будут рассказывать, что беларусы желают нам смерти и готовы напасть, вот увидите.
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31.05.2021 12:59 Відповісти
Это делается для отвлечения внимания общественности от главного вора и агрессора, от вагнеровцев и от прочих косяков.
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31.05.2021 13:02 Відповісти
Так сказать перекидают внимание Запада с рашенфашистов на луку. Как китайцы перекинули происхождение ковида на невинных летучих мышек.
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31.05.2021 13:05 Відповісти
Сейчас меня заспамят, но я вам больше скажу - беларусы - чуть ли не единственный народ на всей планете, который положительно относится к украинцам без всякого прагматизма, просто искренне и по-братски. А эти уроды зеленые и порохоботы хотят и с ними поссорить да бы получить очередную подачку от западных хозяев партнеров.
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31.05.2021 13:05 Відповісти
 
 